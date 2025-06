Salerno Letteratura 2025, il programma di oggi 18 giugno

di Redazione ZON

Prosegue la tredicesima edizione del Salerno Letteratura Festival, in programma fino al 21 giugno e dedicata al tema: “In faccia ai maligni e ai superbi. Letteratura come contropotere”. La direzione culturale è curata da Gennaro Carillo, Paolo Di Paolo e Daria Limatola per la Sezione Ragazzi, con la direzione organizzativa di Ines Mainieri e il supporto dell’associazione Duna di Sale.

Ore 17:30 – Museo Diocesano: Scuola di lettura

Gabriella Gagliardi, autrice di Giovanni Pico della Mirandola (Armando), dialoga con la scrittrice Giulia Alberico (Il segreto di Vittoria). Un incontro dedicato all’attualità del pensiero di Pico: pace, natura e libertà come risposte alla crisi culturale dell’Occidente.

Ore 18:30 – Palazzo Fruscione

Incontro con Donatella Stasio, autrice di L’amore in gabbia (Castelvecchi). Conduce Gennaro Carillo. Un’inchiesta sulla negazione dell’intimità in carcere, attraverso la storia di Gianluca.

Ore 18:30 – Addolorata

Giovanni Brizzi presenta Imperium. Il potere a Roma (Laterza). Conduce Giampaolo Urso, in collaborazione con DIPSUM (Università di Salerno).

Ore 19:00 – Museo Diocesano: Premio Letteratura d’Impresa

Conduce Antonio Calabrò. Interventi di Antonello Sada, Andrea Prete, Vincenzo Boccia.

Finalisti – Saggistica:

Capitalisti Silenziosi – Roberto Mania

Il lavoro in Italia – Manfredi Alberti

Innovatori Outsider – Giulio Buciuni

Marketing e brand activism – Romano Cappellari

Ironia – Paolo Iacci

Finalisti – Narrativa:

Il canto della fortuna – Chiara Bianchi

Ho visto la luce – Adolfo Guzzini

Ritorno in Puglia – Marco Ferrante

Giorgio Armani – Frank Pagano, Marco Di Dio Roccazzella

I vent’anni che cambiarono la finanza – Daniele Bozzalla

Ore 19:00 – Largo Pomona

Roberto Ferrucci presenta Il mondo che ha fatto (La Nave di Teseo). Conduce Ester Cafarelli. Un memoir dedicato a Daniele Del Giudice.

Ore 19:00 – Arco Catalano

Gianluca Miniaci presenta Il tesoro perduto della regina Ahhotep (Carocci). Conduce Erminia Pellecchia.

Ore 19:00 – Centro Storico: Sezione Incanto

Spettacolo itinerante L’oro del Bo

Il progetto è realizzato con la collaborazione e il sostegno di Regione Campania e Scabec (fondi Coesione Italia 21-27). Salerno Letteratura Festival è sostenuto da Comune di Salerno e Camera di Commercio.