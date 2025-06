Campagna, autoarticolato si ribalta sull’A2: camion finisce fuori strada

di Redazione ZON

Campagna – Attimi di paura questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, dove un autoarticolato carico di scatolette di tonno si è ribaltato nei pressi dello svincolo di Campagna.

L’incidente ha causato la fuoriuscita del mezzo dalla carreggiata: la parte anteriore del camion è finita oltre il margine stradale.

L’autista è rimasto intrappolato all’interno della cabina di guida. Al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del Vopi, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale per mettere in sicurezza l’area e prestare i primi soccorsi.