Ore 14 Sera giovedì 19 novembre su Rai 2: Garlasco e l’appello del padre di Desirée Piovanelli
In sintesi. Giovedì 19 novembre 2026 alle 21.20 su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Ore 14 Sera, il programma condotto da Salvo Sottile. La serata è dedicata al delitto di Garlasco, con un approfondimento sul “giallo della ricina”, e all’omicidio di Desirée Piovanelli, con l’appello del padre che chiede verità e giustizia.
I punti chiave
- Ore 14 Sera va in onda giovedì 19 novembre 2026 alle 21.20 su Rai 2.
- Salvo Sottile conduce la puntata di Ore 14 Sera.
- Ore 14 Sera dedica uno spazio alle novità sul delitto di Garlasco, tra ricostruzioni, piste alternative e il “giallo della ricina”.
- Ore 14 Sera dà spazio all’omicidio di Desirée Piovanelli e all’appello del padre.
- Il padre di Desirée Piovanelli chiede verità e giustizia.
Attenzione: spoiler. Giovedì 19 novembre 2026, alle 21.20 su Rai 2, va in onda una nuova puntata di Ore 14 Sera, il programma condotto da Salvo Sottile. La serata è dedicata al delitto di Garlasco e all’omicidio di Desirée Piovanelli.
Il delitto di Garlasco torna al centro della serata
Ore 14 Sera dedica ancora una volta uno spazio alle ultime novità sul delitto di Garlasco. Il programma annuncia analisi e aggiornamenti sulle ricostruzioni, sulle piste alternative e sugli elementi che tornano a far discutere attorno alla vicenda.
Nella stessa puntata è previsto un approfondimento sul “giallo della ricina”, titolo con cui il programma presenta gli aspetti del caso ancora da chiarire.
L’appello del padre di Desirée Piovanelli
La seconda parte della serata riguarda l’omicidio di Desirée Piovanelli. Ore 14 Sera dà spazio alla vicenda e all’appello del padre, che chiede verità e giustizia.
Quando e dove vedere Ore 14 Sera
La puntata di Ore 14 Sera è in programma giovedì 19 novembre 2026 alle 21.20 su Rai 2. Alla conduzione c’è Salvo Sottile.
Domande frequenti
A che ora va in onda Ore 14 Sera il 19 novembre 2026?
Ore 14 Sera va in onda giovedì 19 novembre 2026 alle 21.20. La puntata è trasmessa su Rai 2.
Chi conduce Ore 14 Sera?
Ore 14 Sera è condotto da Salvo Sottile. Conduce anche la puntata di giovedì 19 novembre 2026 su Rai 2.
Di cosa parla Ore 14 Sera il 19 novembre 2026?
La puntata è dedicata al delitto di Garlasco e all’omicidio di Desirée Piovanelli. Su Garlasco il programma annuncia analisi e aggiornamenti su ricostruzioni, piste alternative e un approfondimento sul “giallo della ricina”. Sul caso Piovanelli dà spazio all’appello del padre.
Cos’è il giallo della ricina di cui parla Ore 14 Sera?
È il titolo con cui Ore 14 Sera presenta gli aspetti ancora da chiarire del delitto di Garlasco. L’approfondimento è previsto nella puntata di giovedì 19 novembre 2026 su Rai 2.
Cosa chiede il padre di Desirée Piovanelli a Ore 14 Sera?
Il padre di Desirée Piovanelli lancia un appello in cui chiede verità e giustizia. Ore 14 Sera dà spazio all’appello nella puntata di giovedì 19 novembre 2026.
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