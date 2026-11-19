Di cosa parla Ore 14 Sera il 19 novembre 2026?

La puntata è dedicata al delitto di Garlasco e all’omicidio di Desirée Piovanelli. Su Garlasco il programma annuncia analisi e aggiornamenti su ricostruzioni, piste alternative e un approfondimento sul “giallo della ricina”. Sul caso Piovanelli dà spazio all’appello del padre.