di Redazione ZON

In sintesi. Lo speciale Un vip in convento di Real Time, con protagonista Mariana D’Amico, è andato in onda il 4 novembre 2026 in prima serata e va in replica giovedì 19 novembre 2026 alle 22.40. Lo speciale dura circa un’ora ed è disponibile su discovery+. Mariana D’Amico vive tre giorni nel Monastero delle Benedettine di Sant’Anna a Bastia Umbra.

I punti chiave Lo speciale Un vip in convento di Real Time è andato in onda il 4 novembre 2026 in prima serata.

La replica di Un vip in convento è fissata per giovedì 19 novembre 2026 alle 22.40.

Un vip in convento è uno speciale unico di circa un’ora, non una serie, ed è disponibile in streaming su discovery+.

Mariana D’Amico, agente immobiliare di Milano, trascorre tre giorni consecutivi nel Monastero delle Benedettine di Sant’Anna a Bastia Umbra.

La comunità delle benedettine di Bastia Umbra è guidata dall’Abbadessa Madre Noemi, con Suor Myriam, Suor Debora e Suor Eleonora.

Lo speciale Un vip in convento di Real Time, con protagonista Mariana D’Amico, è andato in onda il 4 novembre 2026 e va in replica giovedì 19 novembre 2026 alle 22.40.

Quante puntate sono e dove vedere Un vip in convento

Un vip in convento è uno speciale unico, non una serie: dura circa un’ora. È andato in onda in prima serata su Real Time il 4 novembre 2026.

Il programma è disponibile in streaming su discovery+. La replica è fissata per giovedì 19 novembre 2026 alle 22.40.

Appuntamento Data Orario Prima messa in onda 4 novembre 2026 prima serata Replica 19 novembre 2026 22.40

Come funziona il format: un volto abituato al caos in un monastero

Il format di Real Time prende una persona abituata alla frenesia quotidiana e all’uso costante dello smartphone. La porta in un contesto dai ritmi opposti, fatto di silenzio, introspezione e regole monastiche.

La protagonista condivide per tre giorni consecutivi la vita del Monastero delle Benedettine di Sant’Anna a Bastia Umbra. La giornata comincia con le preghiere all’alba e prosegue tra il lavoro nell’orto e la cucina. Ci sono anche lunghi momenti di dialogo in sagrestia.

Nel confronto con la comunità, la protagonista affronta momenti di disorientamento e confessioni intime. Le suore, da parte loro, raccontano come sono arrivate alla vocazione religiosa. Non mancano i momenti leggeri, tra canzoni e tiri a canestro.

Chi sono i protagonisti: Mariana D’Amico e le monache benedettine

La protagonista di questo primo appuntamento è Mariana D’Amico, agente immobiliare di Milano. Il pubblico la conosce per la partecipazione a Casa a prima vista.

Ad accoglierla c’è la comunità delle benedettine, guidata dall’Abbadessa Madre Noemi. Con lei ci sono Suor Myriam, Suor Debora e Suor Eleonora.

Suor Myriam è una suora-imprenditrice: gestisce un’azienda agricola che produce olio e birra.

La comunità di Bastia Umbra è già nota agli spettatori di Food Network, dove è protagonista del programma La Cucina delle Monache.

Domande frequenti Quando va in replica Un vip in convento? La replica di Un vip in convento è fissata per giovedì 19 novembre 2026 alle 22.40. Lo speciale di Real Time era già andato in onda in prima serata il 4 novembre 2026. Quante puntate è Un vip in convento? Un vip in convento non è una serie, ma uno speciale unico. Dura circa un’ora ed è andato in onda su Real Time il 4 novembre 2026. Dove vedere Un vip in convento in streaming? Lo speciale Un vip in convento è disponibile in streaming su discovery+. La replica in televisione è su Real Time giovedì 19 novembre 2026 alle 22.40. Chi è la protagonista di Un vip in convento? La protagonista di Un vip in convento è Mariana D’Amico, agente immobiliare di Milano. Il pubblico la conosce per la partecipazione a Casa a prima vista. Dove si svolge Un vip in convento? Lo speciale si svolge nel Monastero delle Benedettine di Sant’Anna a Bastia Umbra. Mariana D’Amico vi condivide per tre giorni consecutivi la vita della comunità, tra preghiere all’alba, lavoro nell’orto e cucina.

Immagine di repertorio

Fonte: Radiomusik Tv Blog