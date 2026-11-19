di Redazione ZON

In sintesi. Il 25 novembre 2026 Canale 5 trasmette il settimo e l’ottavo episodio della terza stagione di “Viola come il mare”. Nelle due puntate la giornalista Viola, interpretata da Francesca Chillemi, e Max, interpretato da Rodrigo Guirao, indagano sull’omicidio di un giudice. Si apre anche un secondo caso, con un cadavere trovato vicino a un’area per concerti.

I punti chiave Canale 5 trasmette il settimo e l’ottavo episodio di “Viola come il mare 3” il 25 novembre 2026.

Viola, interpretata da Francesca Chillemi, e Max, interpretato da Rodrigo Guirao, indagano sull’omicidio di un giudice.

Un secondo caso parte dal ritrovamento del cadavere di un organizzatore di eventi musicali vicino a un’area per concerti.

Vita, interpretata da Alice Arcuri, sembra conoscere bene l’organizzatore di eventi musicali ucciso.

La terza stagione di “Viola come il mare” conta 12 episodi, distribuiti in sei appuntamenti.

Attenzione: spoiler. Il 25 novembre 2026 su Canale 5 vanno in onda il settimo e l’ottavo episodio di “Viola come il mare 3”. Nelle due puntate Viola, interpretata da Francesca Chillemi, e Max, interpretato da Rodrigo Guirao, indagano sull’omicidio di un giudice.

Il giudice ucciso: in tanti ce l’avevano con lui

Viola e Max si muovono tra i corridoi del tribunale per ricostruire chi volesse la morte del magistrato. Scoprono che le persone con un motivo di rancore verso di lui sono molte.

La verità, però, potrebbe rivelarsi molto più inattesa di quanto le prime piste lascino pensare.

Il blackout in casa di Max e il ritorno anticipato di Ginevra

Mentre le indagini proseguono, Viola e Max si vedono sempre più spesso anche fuori dal lavoro e sono sempre più attratti l’uno dall’altra. Una sera, durante l’ennesimo blackout in casa di Max, i due si ritrovano più vicini del solito.

Quando torna la luce arriva anche Ginevra, interpretata da Fiorenza D’Antonio, rientrata in anticipo dal suo viaggio. Max e Viola si guardano imbarazzati.

Viola si sente in colpa verso la fidanzata di Max. A Tamara, interpretata da Chiara Tron, racconta che è stato solo un errore e che con lui non cambierà niente. Tamara non sembra molto convinta.

Una nuova indagine parte da un cadavere vicino a un’area per concerti

Nelle due puntate si apre anche un altro caso, con il ritrovamento di un cadavere nei pressi di un’area per concerti. La vittima è un organizzatore di eventi musicali.

Vita, interpretata da Alice Arcuri, sembra conoscerlo bene.

Chi è Viola e cosa è cambiato nella terza stagione

In questa terza stagione Viola torna a Palermo innamorata e convinta di aver trovato un nuovo equilibrio. Nel nuovo palazzo dove abita incontra Massimo Paternò, un vicino molto affascinante, con cui inizia un rapporto fatto di tensioni ma anche di interesse.

Viola è una giornalista capace di “leggere” le emozioni delle persone e di aiutare con la sua sensibilità le indagini della Polizia. La serie conta 12 episodi, distribuiti in sei appuntamenti.

Domande frequenti Quando vanno in onda il settimo e l’ottavo episodio di Viola come il mare 3? Il settimo e l’ottavo episodio di “Viola come il mare 3” vanno in onda il 25 novembre 2026 su Canale 5. Le due puntate sono trasmesse nello stesso appuntamento. Chi interpreta Viola e Max in Viola come il mare 3? Viola è interpretata da Francesca Chillemi e Max da Rodrigo Guirao. Nel cast ci sono anche Fiorenza D’Antonio nel ruolo di Ginevra, Chiara Tron in quello di Tamara e Alice Arcuri in quello di Vita. Quanti episodi ha Viola come il mare 3? La terza stagione di “Viola come il mare” conta 12 episodi. Gli episodi sono distribuiti in sei appuntamenti su Canale 5. Di cosa parlano il settimo e l’ottavo episodio di Viola come il mare 3? Nel settimo e nell’ottavo episodio Viola e Max indagano sull’omicidio di un giudice, muovendosi tra i corridoi del tribunale. Si apre anche un nuovo caso, con il ritrovamento del cadavere di un organizzatore di eventi musicali vicino a un’area per concerti. Chi è Viola nella serie Viola come il mare? Viola è una giornalista capace di “leggere” le emozioni delle persone. Con la sua sensibilità aiuta le indagini della Polizia. Nella terza stagione torna a Palermo innamorata e convinta di aver trovato un nuovo equilibrio.

Immagine di repertorio

Fonte: TV Sorrisi e Canzoni