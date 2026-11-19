di Redazione ZON

In sintesi. Selma ha vinto la 16ª edizione di Tale e Quale Show nella finale del 18 novembre 2026 su Rai1, imitando Aretha Franklin. La nona puntata è stata condotta da Carlo Conti dagli Studi televisivi «Fabrizio Frizzi» di Roma, alle 21.30. Prima della serata Roberta Morise guidava la classifica generale, con Selma seconda a 2 punti.

I punti chiave Selma ha vinto la 16ª edizione di Tale e Quale Show il 18 novembre 2026 su Rai1, con l’interpretazione di Aretha Franklin.

Dopo l’ottava puntata Roberta Morise era prima nella classifica generale di Tale e Quale Show e Selma seconda, a 2 punti di distanza.

Nella finale di Tale e Quale Show le tre performance più votate dal pubblico sui social ricevevano 5, 3 e 1 punto, sommati ai punti della giuria.

La giuria della finale era composta da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati dal duo comico Ficarra e Picone.

Il premio del vincitore di Tale e Quale Show va in parti uguali alla Fondazione AIRC e alla Fondazione Franco Pannuti.

Selma ha vinto la 16ª edizione di Tale e Quale Show nella finale del 18 novembre 2026 su Rai1, con l’interpretazione di Aretha Franklin. Prima dell’ultima serata la classifica generale vedeva in testa Roberta Morise.

Perché la classifica generale era così attesa prima della finale

Dopo l’ottava puntata la classifica generale di Tale e Quale Show vedeva Roberta Morise al primo posto. Selma era seconda, a soli 2 punti di distanza.

Roberta Morise aveva vinto l’ottava puntata con Mia Martini e il brano «Gli uomini non cambiano». L’esibizione, di 3 minuti, è disponibile su RaiPlay.

Per la finale Roberta Morise doveva difendere la vetta imitando Annie Lennox. Selma ha scelto Aretha Franklin.

Come funzionava il voto dell’ultima serata

Il pubblico da casa poteva votare attraverso i social del programma: Instagram, Facebook e X. Le tre performance più votate ricevevano rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Questi punti si sommavano a quelli assegnati dalla giuria e determinavano la classifica finale. La giuria della serata era composta da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati dal duo comico Ficarra e Picone.

Chi ha imitato chi nella puntata finale

Carlo Conti ha condotto la nona e ultima puntata in diretta dagli Studi televisivi «Fabrizio Frizzi» di Roma, alle 21.30. Questi i personaggi portati in scena dai concorrenti:

Concorrente Personaggio imitato Roberta Morise Annie Lennox Selma Aretha Franklin Jasmine Carrisi Billie Eilish Maddalena Corvaglia Miley Cyrus Paola Perego Alice Anna Pettinelli Cristiano Malgioglio Stefano Meloccaro Roberto Vecchioni Max Paiella Frank Sinatra Andrea Perroni Antonello Venditti Vladimir Randazzo Massimo Ranieri

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli hanno portato in scena l’ultimo «duetto impossibile», con Alberto Sordi e Nino Manfredi.

Cosa succede dopo la finale di Tale e Quale Show

Il vincitore conquista il titolo di «Campione di Tale e Quale Show 16». Il premio va in parti uguali alla Fondazione AIRC e alla Fondazione Franco Pannuti.

A dicembre arriva «Tale e Quale Duetti», un evento speciale con 21 artisti divisi in 10 coppie. Interpreteranno celebri duetti e un Trio, e al termine della serata sarà proclamata la coppia vincitrice.

Domande frequenti Chi ha vinto Tale e Quale Show 2026? Selma ha vinto la 16ª edizione di Tale e Quale Show nella finale del 18 novembre 2026 su Rai1. Ha vinto con l’interpretazione di Aretha Franklin. Prima dell’ultima serata la classifica generale vedeva in testa Roberta Morise, con Selma seconda a 2 punti. Come funzionava il voto nella finale di Tale e Quale Show? Il pubblico da casa poteva votare attraverso i social del programma: Instagram, Facebook e X. Le tre performance più votate ricevevano rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Questi punti si sommavano a quelli della giuria e determinavano la classifica finale. Chi c’era in giuria nella finale di Tale e Quale Show? La giuria della finale era composta da Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Erano affiancati dal duo comico Ficarra e Picone. La serata è stata condotta da Carlo Conti. A chi va il premio di Tale e Quale Show? Il vincitore conquista il titolo di «Campione di Tale e Quale Show 16». Il premio va in parti uguali alla Fondazione AIRC e alla Fondazione Franco Pannuti. Cos’è Tale e Quale Duetti, in arrivo dopo la finale? «Tale e Quale Duetti» è un evento speciale in programma a dicembre. Vi partecipano 21 artisti divisi in 10 coppie, che interpretano celebri duetti e un Trio. Al termine della serata viene proclamata la coppia vincitrice.

Immagine di repertorio

Fonte: Rai – Ufficio Stampa · RaiPlay · Rai News