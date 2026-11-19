di Redazione ZON

In sintesi. Antonio Conte, allenatore, apre a un ritorno alla Juventus senza indicare una data: lo ha detto nell’intervista a Cronache di Spogliatoio, disponibile su YouTube dal 20 novembre 2026. Per tornare servono due condizioni: Conte deve essere libero e la Juventus deve cercare un allenatore.

I punti chiave Antonio Conte ha detto a Cronache di Spogliatoio: «Prima o poi quel cerchio dovremo chiuderlo», riferendosi alla Juventus e senza indicare una data.

Per il ritorno alla Juventus servono due condizioni: Conte deve essere libero e la Juventus deve cercare un allenatore.

Nel 2019 la Juventus ha scelto Maurizio Sarri e nel 2024 Thiago Motta, voluto da Cristiano Giuntoli: in entrambi i casi Conte era libero.

Nel 2009 Antonio Conte è uscito da un incontro con la Juventus sapendo che non sarebbe diventato l’allenatore, dopo l’acquisto di Diego dal Werder Brema.

Antonio Conte ha allenato la Juventus dal 2011 al 2014 e ha vinto tre scudetti consecutivi e due Supercoppe italiane.

Antonio Conte apre a un ritorno alla Juventus: «Prima o poi quel cerchio dovremo chiuderlo», ha detto l’allenatore nell’intervista a Cronache di Spogliatoio, disponibile su YouTube da venerdì 20 novembre 2026.

Le anticipazioni sono uscite sui social il 18 novembre 2026, dopo che lo stesso Conte aveva smentito sempre sui social le voci sul proprio futuro.

Cosa ha detto Conte sul ritorno in bianconero

Conte non indica una data: «Non so se tra uno, dieci, quindici anni ma so di aver lasciato qualcosa alla Juve».

Per il ritorno servono due condizioni. L’allenatore dice di dover essere libero e di aver bisogno che la Juventus cerchi un tecnico.

Le due occasioni mancate nel 2019 e nel 2024

Secondo il racconto di Conte, la prima occasione è arrivata nel 2019. La Juventus scelse Maurizio Sarri, lui era libero e poi andò all’Inter.

La seconda è del 2024. Cristiano Giuntoli, allora alla Juventus, puntò su Thiago Motta e Conte, di nuovo libero, firmò con il Napoli.

Perché nel 2009 saltò tutto per il 4-2-4

Il retroscena più lontano risale al 2009, dopo l’esperienza di Conte a Bari. Conte dice di aver parlato più volte con Castagnini e Secco e di aver spiegato che avrebbe giocato con il 4-2-4.

La rosa aveva Amauri, Iaquinta, Trezeguet e Del Piero. Conte chiese quindi di prendere degli esterni.

La Juventus acquistò invece Diego dal Werder Brema. Conte ricorda che il giocatore voleva il 4-3-1-2 e che la società gli chiese come lo avrebbe inserito nel suo modulo.

Conte racconta di aver risposto: «Se un calciatore deve decidere come dobbiamo giocare, non sono l’allenatore giusto per voi». Aggiunge di essere uscito dall’incontro sapendo che non sarebbe diventato l’allenatore della Juventus.

Conte colloca l’incontro a Roma, in occasione della finale di Champions League tra Barcellona e Manchester United. Dice di esserci entrato «da allenatore della Juventus».

Che cosa ha vinto Conte con la Juventus

Da calciatore Conte ha conquistato con la Juventus 13 trofei, tra cui cinque scudetti e la Champions League del 1996.

Da allenatore ha guidato i bianconeri dal 2011 al 2014. In tre stagioni ha vinto tre scudetti consecutivi e due Supercoppe italiane.

Il primo di quei campionati si è chiuso con la Juventus imbattuta. L’ultimo è finito con il record di 102 punti.

L’addio è arrivato nel luglio 2014, a ritiro già iniziato.

Domande frequenti Conte tornerà ad allenare la Juventus? Antonio Conte apre a un ritorno alla Juventus ma non indica una data: «Non so se tra uno, dieci, quindici anni ma so di aver lasciato qualcosa alla Juve». Per tornare servono due condizioni: Conte deve essere libero e la Juventus deve cercare un allenatore. Quando esce l’intervista di Conte a Cronache di Spogliatoio? L’intervista di Antonio Conte a Cronache di Spogliatoio è disponibile su YouTube da venerdì 20 novembre 2026. Le anticipazioni sono uscite sui social il 18 novembre 2026. Perché Conte non è diventato allenatore della Juventus nel 2009? Secondo il racconto di Antonio Conte, nel 2009 aveva spiegato alla Juventus che avrebbe giocato con il 4-2-4 e aveva chiesto degli esterni. La società acquistò invece Diego dal Werder Brema, che voleva il 4-3-1-2. Conte risponde che, se un calciatore decide come si gioca, non è l’allenatore giusto. Quanti scudetti ha vinto Conte da allenatore della Juventus? Antonio Conte ha vinto tre scudetti consecutivi alla guida della Juventus, dal 2011 al 2014, più due Supercoppe italiane. Il primo di quei campionati si è chiuso con la Juventus imbattuta, l’ultimo con il record di 102 punti. Quando Conte ha mancato il ritorno alla Juventus? Secondo Antonio Conte, le occasioni mancate sono due. Nel 2019 la Juventus scelse Maurizio Sarri e Conte, libero, andò all’Inter. Nel 2024 Cristiano Giuntoli puntò su Thiago Motta e Conte, di nuovo libero, firmò con il Napoli.

Immagine di repertorio

Fonte: Corriere della Sera · Sky Sport · la Repubblica