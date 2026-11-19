Nelle puntate in onda su Canale 5 dal 23 al 28 novembre 2026, Emir litiga in modo accesissimo con Harika, che usa lo spray al peperoncino contro di lui. Emir perde il controllo dell’auto e la vettura finisce nel lago.

Asiye, Aybike e Susen assistono alla scena insieme a Harika. Le quattro ragazze decidono di non raccontare a nessuno quanto è accaduto.

Nelle puntate dal 23 al 28 novembre 2026 Orhan porta avanti il progetto di divorzio da Sengul. Il matrimonio tra i due è sempre più vicino alla fine.

Aybike deve recuperare i soldi per saldare il debito con Gonul. Scende in pista insieme a Doruk e Asiye e i tre partecipano a una gara di ballo.

Quando va in onda Tutto per la mia famiglia 2 su Canale 5 a novembre 2026?

Le puntate di Tutto per la mia famiglia 2 sono in onda su Canale 5 dal 23 al 28 novembre 2026. Nella settimana si intrecciano lo scontro tra Emir e Harika, la situazione scolastica di Ayla e il debito di Aybike con Gonul.