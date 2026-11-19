Tutto per la mia famiglia 2, anticipazioni dal 23 al 28 novembre: l’auto di Emir finisce nel lago
In sintesi. Nelle puntate di Tutto per la mia famiglia 2 in onda su Canale 5 dal 23 al 28 novembre 2026, l’auto di Emir finisce nel lago dopo lo scontro con Harika, che usa lo spray al peperoncino. Asiye, Aybike e Susen assistono alla scena insieme a Harika e le quattro ragazze decidono di non raccontare nulla a nessuno.
I punti chiave
- Tutto per la mia famiglia 2 va in onda su Canale 5 dal 23 al 28 novembre 2026.
- L’auto di Emir finisce nel lago dopo lo scontro con Harika, che usa lo spray al peperoncino contro Emir.
- Harika, Asiye, Aybike e Susen, le quattro ragazze presenti, decidono di non raccontare a nessuno quanto è accaduto.
- Ayla tenta di far allontanare dalla scuola le quattro ragazze e gli studenti si mobilitano per impedirlo.
- Aybike partecipa con Doruk e Asiye a una gara di ballo per recuperare i soldi e saldare il debito con Gonul.
Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Tutto per la mia famiglia 2 in onda su Canale 5 dal 23 al 28 novembre 2026, l’auto di Emir finisce nel lago dopo lo scontro con Harika.
Lo scontro tra Emir e Harika finisce con l’auto nel lago
Emir e Harika litigano in modo accesissimo. Harika usa lo spray al peperoncino contro Emir.
Emir perde il controllo dell’auto e la vettura finisce nel lago. Asiye, Aybike e Susen assistono alla scena insieme a Harika.
Le quattro ragazze decidono di non raccontare a nessuno quanto è accaduto.
Orhan va avanti con il divorzio da Sengul
Nelle puntate dal 23 al 28 novembre 2026 Orhan porta avanti il progetto di divorzio da Sengul. Il matrimonio con lei è sempre più vicino alla fine.
La vicinanza di Orhan a Gonul alimenta intanto nuove indiscrezioni all’interno della storia.
Gli studenti si mobilitano contro Ayla
Sul fronte scolastico, Ayla tenta di far allontanare dall’istituto le quattro ragazze coinvolte nell’episodio del lago.
Gli studenti della scuola si mobilitano per evitare che la decisione di Ayla venga attuata.
Aybike prova a saldare il debito con Gonul in pista da ballo
Aybike deve recuperare i soldi necessari per saldare il debito con Gonul. Per riuscirci scende in pista insieme a Doruk e Asiye.
I tre partecipano a una gara di ballo che potrebbe cambiare le cose per Aybike.
Domande frequenti
Cosa succede a Emir in Tutto per la mia famiglia dal 23 al 28 novembre?
Nelle puntate in onda su Canale 5 dal 23 al 28 novembre 2026, Emir litiga in modo accesissimo con Harika, che usa lo spray al peperoncino contro di lui. Emir perde il controllo dell’auto e la vettura finisce nel lago.
Cosa decidono di fare le ragazze dopo l’auto finita nel lago?
Asiye, Aybike e Susen assistono alla scena insieme a Harika. Le quattro ragazze decidono di non raccontare a nessuno quanto è accaduto.
Orhan divorzia da Sengul in Tutto per la mia famiglia 2?
Nelle puntate dal 23 al 28 novembre 2026 Orhan porta avanti il progetto di divorzio da Sengul. Il matrimonio tra i due è sempre più vicino alla fine.
Come prova Aybike a saldare il debito con Gonul?
Aybike deve recuperare i soldi per saldare il debito con Gonul. Scende in pista insieme a Doruk e Asiye e i tre partecipano a una gara di ballo.
Quando va in onda Tutto per la mia famiglia 2 su Canale 5 a novembre 2026?
Le puntate di Tutto per la mia famiglia 2 sono in onda su Canale 5 dal 23 al 28 novembre 2026. Nella settimana si intrecciano lo scontro tra Emir e Harika, la situazione scolastica di Ayla e il debito di Aybike con Gonul.
Fonte: IlSipontino.net
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