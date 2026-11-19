di Redazione ZON

In sintesi. Il dipinto Châtaigniers en fleurs (Castagni in fiore) di Vincent van Gogh è stato aggiudicato da Sotheby’s a New York il 18 novembre 2026 per 190,4 milioni di dollari, commissioni comprese. Il prezzo supera il precedente record dell’artista, 117,2 milioni di dollari, fissato nel novembre 2022 da Verger avec cyprès.

I punti chiave Sotheby’s ha aggiudicato Châtaigniers en fleurs di Vincent van Gogh a New York il 18 novembre 2026 per 190,4 milioni di dollari, commissioni comprese.

Il martello è sceso a 165 milioni di dollari in sala, prima delle commissioni a carico dell’acquirente.

Il precedente record d’asta di Van Gogh era di 117,2 milioni di dollari, fissato da Verger avec cyprès nel novembre 2022 da Christie’s.

La famiglia Blaquier-Arrieta ha raggiunto prima dell’asta un accordo con tutti i discendenti legali di Hedwig e Samuel Fischer.

Sotheby’s ha venduto la collezione Blaquier-Arrieta per 412 milioni di dollari in totale, in un’asta di 12 lotti.

Il dipinto Châtaigniers en fleurs (Castagni in fiore) di Vincent van Gogh è stato aggiudicato da Sotheby’s a New York per 190,4 milioni di dollari, commissioni comprese. L’asta si è tenuta il 18 novembre 2026 ed è un nuovo record per l’artista.

Come si è arrivati a 190,4 milioni di dollari

Il martello è sceso a 165 milioni di dollari in sala. A questa cifra Sotheby’s ha aggiunto le commissioni a carico dell’acquirente, per un totale di 190,4 milioni di dollari (190,43 milioni nel dettaglio).

La stima di Sotheby’s per Châtaigniers en fleurs era di circa 180 milioni di dollari. Il lotto era coperto da una garanzia della stessa casa d’aste. Le previsioni del mercato alla vigilia arrivavano a 200 milioni di dollari e oltre.

Il dipinto faceva parte della collezione Blaquier-Arrieta, venduta in totale per 412 milioni di dollari. Nella stessa serata, tra i 12 lotti dell’asta, l’Arlequin di Paul Cézanne è stato venduto per 110 milioni di dollari.

Perché il prezzo supera tutti i precedenti di Van Gogh

Il precedente record d’asta di Van Gogh era di 117,2 milioni di dollari. Lo aveva fissato nel novembre 2022 Verger avec cyprès (1888), venduto da Christie’s a New York dalla collezione di Paul G. Allen.

Con 190,43 milioni di dollari, Châtaigniers en fleurs entra tra le opere più costose mai vendute all’asta. Supera anche Number 7A, 1948 di Jackson Pollock, venduto da Christie’s a maggio 2026 per 181 milioni di dollari.

Opera Autore Prezzo in milioni di dollari Salvator Mundi attribuito a Leonardo da Vinci 450 Ritratto di Elisabeth Lederer Gustav Klimt 236 Shot Sage Blue Marilyn Andy Warhol 195 Châtaigniers en fleurs Vincent van Gogh 190,43

Van Gogh dipinse i castagni nel maggio 1890, a Auvers-sur-Oise

Vincent van Gogh arrivò a Auvers-sur-Oise il 24 maggio 1890, pochi giorni dopo aver lasciato l’ospedale psichiatrico di Saint-Rémy-de-Provence. Morì il 29 luglio 1890, a 37 anni.

Il 25 maggio 1890 Van Gogh scrisse al fratello Theo e alla moglie Johanna di aver appena finito uno studio di castagni in fiore. Da quello studio nacque il dipinto: un olio su tela di 70 per 58 centimetri.

Il quadro raffigura la strada che portava alla stazione di Auvers. Le pennellate sono brevi e dense, con il cielo di un blu intenso, le chiome di un verde profondo e tocchi di giallo e rosa.

La polemica con gli eredi di Samuel Fischer sulla vendita del 1936

Gli eredi della famiglia Fischer, precedenti proprietari ebrei del dipinto, avevano chiesto formalmente di ritirare Châtaigniers en fleurs dall’asta del 18 novembre 2026. Volevano verificare se la vendita del 1936 fosse avvenuta sotto costrizione o alle normali condizioni di mercato dell’epoca.

Il quadro fu acquistato nel 1909 da Samuel Fischer, editore berlinese, e dalla moglie Hedwig. Il genero Gottfried Bermann Fischer lo depositò tra il 1932 e il 1933 presso la galleria Paul Cassirer di Amsterdam. Nel 1936 passò ai collezionisti parigini Henriette e Marcel Kapferer.

Prima dell’asta la famiglia Blaquier-Arrieta ha raggiunto un accordo con tutti i discendenti legali di Hedwig e Samuel Fischer. Sulla base di quell’intesa, Sotheby’s ha comunicato che il dipinto sarebbe stato comunque offerto al pubblico.

I dettagli dell’accordo non sono stati resi noti, compresa l’eventuale presenza di un compenso economico per la famiglia Fischer.

Domande frequenti Quanto è stato venduto Castagni in fiore di Van Gogh? Châtaigniers en fleurs (Castagni in fiore) è stato venduto da Sotheby’s a New York per 190,4 milioni di dollari, commissioni comprese. L’asta si è tenuta il 18 novembre 2026. Il martello è sceso a 165 milioni di dollari in sala, prima delle commissioni. Qual era il precedente record d’asta di Van Gogh? Il precedente record d’asta di Vincent van Gogh era di 117,2 milioni di dollari. Lo aveva fissato nel novembre 2022 Verger avec cyprès (1888), venduto da Christie’s a New York dalla collezione di Paul G. Allen. Perché gli eredi di Samuel Fischer volevano ritirare il quadro dall’asta? Gli eredi della famiglia Fischer, precedenti proprietari ebrei del dipinto, volevano verificare se la vendita del 1936 fosse avvenuta sotto costrizione o alle normali condizioni di mercato dell’epoca. Prima dell’asta la famiglia Blaquier-Arrieta ha raggiunto un accordo con tutti i discendenti legali di Hedwig e Samuel Fischer. I dettagli dell’accordo non sono stati resi noti. Quando e dove Van Gogh dipinse Castagni in fiore? Vincent van Gogh dipinse Châtaigniers en fleurs nel maggio 1890 a Auvers-sur-Oise, dove era arrivato il 24 maggio 1890. Il 25 maggio 1890 scrisse al fratello Theo e alla moglie Johanna di aver appena finito uno studio di castagni in fiore. Il dipinto è un olio su tela di 70 per 58 centimetri.

Fonte: ANSA · Blasting News · Il Giornale dell’Arte