di Redazione ZON

In sintesi. Il documentario «Chiara», dedicato all’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, arriva su Netflix il 23 novembre 2026. Nel film Ferragni racconta in prima persona il Pandoro Gate, il processo seguito a quella vicenda, la fine del matrimonio con Fedez e la vita a social spenti. Il documentario è prodotto da Endemol Shine Italy.

I punti chiave Il documentario «Chiara» sarà disponibile su Netflix dal 23 novembre 2026.

Chiara Ferragni racconta nel film il Pandoro Gate, il processo che ne è seguito e la fine del matrimonio con Fedez.

Endemol Shine Italy, parte di Banijay Entertainment, produce il documentario «Chiara».

Leandro Manuel Emede firma la regia, mentre Carmen Vogani ha ideato il film e lo ha scritto insieme a Lorenzo Avola.

Netflix ha presentato il documentario sui propri canali social ufficiali con un video e il poster ufficiale.

Chiara, il documentario su Chiara Ferragni, sarà disponibile su Netflix dal 23 novembre 2026. Nel film l’influencer e imprenditrice racconta in prima persona gli ultimi anni della sua vita, a partire dal Pandoro Gate.

Cosa racconta Chiara Ferragni nel documentario Netflix

Chiara Ferragni parla davanti alle telecamere di Netflix dopo due anni di silenzio. Dai video che accompagnano l’annuncio emerge che il racconto si concentra su ciò che accadeva a social spenti, mai mostrato in anni di vita online condivisa con milioni di persone.

Ferragni commenta il momento in cui tutto è crollato, il cosiddetto Pandoro Gate. Affronta poi il processo che ne è seguito e la fine del matrimonio con Fedez.

Il documentario ripercorre anche la sua storia, dalla provincia italiana al marchio globale. Le tappe più significative, tra successi, cadute e momenti difficili, sono raccontate senza nessun filtro.

Chi ha realizzato il documentario su Ferragni

Il documentario è ideato da Carmen Vogani e prodotto da Endemol Shine Italy, parte di Banijay Entertainment. La regia è affidata a Leandro Manuel Emede. Il film è scritto da Carmen Vogani insieme a Lorenzo Avola.

Il produttore esecutivo è Giampaolo Toselli. Lo scenografo è Francesco Mari e la costumista è Claudia Villarini. Il direttore della fotografia è Lorenzo Invernici, il lead editor è Simone Mele e i direttori di produzione sono Marco Dominici e Luca De Donno.

Come Netflix ha annunciato il film

Netflix ha presentato il documentario sui propri canali social ufficiali, con un video e il poster ufficiale. Il film arriva sulla piattaforma il 23 novembre 2026.

Domande frequenti Quando esce il documentario su Chiara Ferragni su Netflix? Il documentario «Chiara» è disponibile su Netflix dal 23 novembre 2026. Netflix lo ha presentato sui propri canali social ufficiali con un video e il poster ufficiale. Di cosa parla il documentario Chiara su Chiara Ferragni? Il documentario racconta in prima persona gli ultimi anni della vita di Chiara Ferragni, a partire dal Pandoro Gate. Affronta anche il processo seguito, la fine del matrimonio con Fedez, la vita a social spenti e la sua storia dalla provincia italiana al marchio globale. Chi ha diretto il documentario Chiara su Netflix? La regia del documentario «Chiara» è di Leandro Manuel Emede. Il film è ideato da Carmen Vogani, che lo ha scritto insieme a Lorenzo Avola. Chi ha prodotto il documentario su Chiara Ferragni? Il documentario «Chiara» è prodotto da Endemol Shine Italy, parte di Banijay Entertainment. Il produttore esecutivo è Giampaolo Toselli. Chiara Ferragni parla del Pandoro Gate nel documentario Netflix? Sì, nel documentario Chiara Ferragni commenta il momento in cui tutto è crollato, il cosiddetto Pandoro Gate. Parla poi del processo che ne è seguito, davanti alle telecamere di Netflix e dopo due anni di silenzio.

Immagine di repertorio

Fonte: Super Guida TV