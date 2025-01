Chiara Ferragni rompe il silenzio: verità e smentite sulla presunta terza gravidanza

di Redazione ZON

Un silenzio interrotto da parole chiare e concise: Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale più seguita d’Italia, ha smentito le voci sulla sua presunta terza gravidanza con un virgolettato inviato a Dagospia. “Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao, Chiara Ferragni”. Una risposta secca, che spegne sul nascere le speculazioni dei rotocalchi rosa.

La curiosità dei fan e il gossip incessante

Nonostante la smentita ufficiale, i riflettori sulla nuova relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera restano accesi. Dalle passeggiate con i loro cani, Baldo e Paloma, sotto casa a City Life, agli scatti rubati durante il concerto di Max Pezzali e alle immagini del loro Capodanno a St. Moritz con i figli di Chiara, Leone e Vittoria, il pubblico non smette di interessarsi a ogni dettaglio della loro vita privata.

La coppia, pur non avendo ancora ufficializzato la relazione sui social, si mostra sempre più affiatata. Tuttavia, secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, l’assenza di un “debutto 2.0” sarebbe legata a un diktat imposto dalla famiglia Pirelli, che preferisce mantenere un basso profilo mediatico.

Una rinascita personale e professionale

Il 2024 ha segnato un anno di grandi cambiamenti per Chiara Ferragni: la separazione ufficiale da Fedez, con cui ha condiviso otto anni di vita e due figli, ha avuto un forte impatto mediatico. L’imprenditrice, però, sembra aver trovato una nuova serenità, come testimoniano i numerosi scatti che la ritraggono sorridente accanto a Giovanni.

Anche sui social, Chiara mostra un approccio diverso, rispondendo con ironia alle provocazioni. Quando un utente su TikTok ha commentato: “La neve mi ricorda lo zucchero a velo dei pandori”, lei ha risposto con un tagliente “Era rosa”. A un altro che l’accusava di fingere felicità per provocare l’ex marito, ha replicato: “Come se si dovessero fare cose per gli ex”.

Progetti futuri e qualche incognita

Con il nuovo anno, Chiara Ferragni sembra determinata a costruire un futuro luminoso, lasciandosi alle spalle le difficoltà del passato, tra cui il discusso “Pandoro Gate” e i riflessi giudiziari della vicenda. “Possano le guerre che hai combattuto nel tuo passato essere le vittorie che festeggerai nel tuo futuro”, ha scritto in un post simbolico pubblicato durante l’Epifania.

Resta da vedere cosa porterà il 2025 per l’imprenditrice cremonese. Tra rinascite personali e nuovi traguardi professionali, l’anno potrebbe essere un capitolo decisivo per una delle figure più influenti del panorama digitale italiano.

