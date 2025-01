Salernitana Femminile 1970: vittoria di misura e terzo posto in solitaria

di Redazione ZON

La Salernitana Femminile 1970 inizia il 2025 nel migliore dei modi, conquistando una vittoria di misura nella decima giornata del campionato di Serie B, girone D. Le granata hanno superato il Mondragone per 1-0 in un derby combattuto, andato in scena al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano.

“Non è stata una gara semplice – ha dichiarato nel post-partita Rosaria Fiengo – ma un derby veramente tirato.” La calcettista ha sottolineato la qualità dell’avversario, definendolo “di ottimo spessore e di categoria.“

La partita, equilibrata e ricca di intensità, è stata decisa nella ripresa da un gol di Razza, arrivato dopo un primo tempo dominato dalle ragazze di coach Orrico. “La prima frazione da parte nostra è stata davvero ottima. Abbiamo creato molte occasioni ma, ad essere sincera, in zona gol la fortuna non ci assiste in questo periodo.“

Grazie a questa vittoria, la Salernitana Femminile si è portata al terzo posto in solitaria, consolidando le proprie ambizioni nelle zone alte della classifica. “La speranza indubbiamente è quella – afferma in chiusura la pivot campana– lavoriamo per cercare di toglierci soddisfazioni e di regalarle a Società e tifosi“

Con questo successo, le granata ribadiscono la loro determinazione a essere protagoniste in campionato, affrontando ogni sfida con il giusto mix di grinta e qualità.