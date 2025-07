Noa al Cilento Etno Festival: un inno alla pace e alla diversità culturale, tra musica e tradizioni

di Redazione ZON

Torre Orsaia si prepara ad accogliere l’edizione 2025 del Cilento Etno Festival, un evento che unisce tradizioni e sonorità autentiche. La rassegna si propone come un vero crocevia di culture, un palcoscenico per la musica etnica e tradizionale, ma anche un laboratorio di idee con dibattiti, presentazioni e workshop.

Il festival si terrà nella suggestiva Piazza Lorenzo Padulo di Torre Orsaia, in provincia di Salerno, e prevede due serate: il 26 e 27 luglio, con inizio alle ore 21:30. Il Cilento Etno Festival non è solo una rassegna di spettacoli live, ma un inno alla partecipazione della comunità e al coinvolgimento delle realtà locali. È un evento che celebra la pace e la ricchezza della diversità culturale.

Il programma

Il sipario si alzerà venerdì 26 luglio alle ore 21:30 con l’esibizione di Peppe Cirillo e il suo progetto “Le Radici Sonore del Sud”. Sarà un viaggio emozionante nelle sonorità più profonde della tradizione meridionale, dove la musica diventa memoria e racconto. La serata sarà arricchita da un dialogo con la giornalista Grazia Serra, che guiderà il pubblico alla scoperta dei significati più autentici di questo percorso musicale.

Sabato 27 luglio, sempre alle ore 21:30, sarà la volta di Noa, artista di fama internazionale. Con la sua voce inconfondibile e la capacità di emozionare, Noa proporrà un’esibizione capace di trascendere confini geografici e culturali, unendo il pubblico in un’esperienza musicale universale. Anche in questa occasione il dialogo con Grazia Serra offrirà spunti di riflessione sul messaggio artistico dell’artista.

Il borgo e la cornice del festival

La scelta di Torre Orsaia come scenario non è casuale. Questo incantevole borgo del Cilento, con la sua storia millenaria e le sue tradizioni radicate, è la cornice ideale per celebrare cultura e identità. La Piazza Lorenzo Padulo, cuore pulsante del paese, si trasformerà in un’agorà di suoni, colori e incontri, pronta ad accogliere visitatori da ogni luogo e a far scoprire le bellezze di un territorio autentico e affascinante.

Organizzazione e partner

Il Cilento Etno Festival è reso possibile grazie alla collaborazione di partner che credono nella valorizzazione della cultura e del territorio: Gruppo Eventi con la sua esperienza nell’organizzazione, la Camera di Commercio di Salerno con il suo sostegno allo sviluppo economico e culturale, Fenailp Salerno per la promozione dell’imprenditoria locale e il Comune di Torre Orsaia che ospita l’evento. La sinergia tra queste realtà garantisce la qualità di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cilentana.

Il Cilento Etno Festival vi aspetta a Torre Orsaia per due serate di musica, cultura e condivisione: un’occasione unica per immergersi nelle radici sonore del mondo e celebrare insieme la ricchezza della diversità.