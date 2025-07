Salerno, auto rubata: la Polizia la ritrova in un parcheggio

di Redazione ZON

Momenti di paura e rabbia per un cittadino di Salerno che, nelle scorse ore, si è accorto di non trovare più la sua auto, probabilmente rubata mentre era parcheggiata in città. L’uomo, non appena si è reso conto dell’accaduto, ha contattato immediatamente le forze dell’ordine, fornendo tutte le informazioni necessarie per permettere l’avvio delle ricerche.

La Polizia, intervenuta con tempestività, ha avviato una serie di controlli nelle aree maggiormente a rischio e nei parcheggi pubblici e privati, spesso utilizzati dai malviventi come luoghi di sosta temporanea dei veicoli rubati. Grazie a un’azione coordinata e alla conoscenza del territorio, gli agenti sono riusciti a individuare l’auto rubata in breve tempo, trovandola in un parcheggio cittadino.

Il veicolo, fortunatamente in buone condizioni, è stato restituito al legittimo proprietario, che ha potuto tirare un sospiro di sollievo. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine e la rapidità con cui la Polizia è in grado di intervenire in situazioni di emergenza.

Non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dei responsabili del furto, ma le indagini proseguono per capire se l’episodio possa essere collegato ad altre segnalazioni di furti d’auto nella zona.