di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 25 Luglio 2025

Alla Forrester Creations, Hope dice a Thomas di voler mantenere riservata la sua proposta di matrimonio, temendo le reazioni degli altri. Thomas accetta, sperando che un giorno Hope ricambi completamente il suo amore. Steffy, invece, è preoccupata per la relazione del fratello con Hope e teme che, se lei lo deluderà, la situazione possa degenerare. Intanto l’incontro tra Bill e Poppy è in pieno svolgimento. Bill le dice di aver ricordato di averla conosciuta a un festival. Steffy si confronta con Finn, che le ha detto di come Xander Avant si sia presentato nel suo studio come paziente e di come, una volta capito che Finn era sposato con lei, abbia accusato Thomas della morte di Emma Barber. Finn, dopo aver parlato con l’ex stagista della Forrester, crede che Thomas sia colpevole, mentre Steffy difende il fratello, continuando a parlare di un tragico incidente e a dirsi convinta che Xander sia semplicemente in cerca di vendetta.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione