Pontecagnano Faiano, il Ke’e Beach si trasforma in un villaggio dello sport sotto le stelle: arriva il “Ke’e Sport Village”

di Redazione ZON

Quando il sole tramonta, al Ke’e Beach si accendono le luci della festa. L’11, 12 e 13 agosto lo stabilimento balneare di Pontecagnano Faiano apre le porte al Ke’e Sport Village, una tre giorni di sport, divertimento, musica, street food e aggregazione che prenderà vita ogni sera a partire dalle 19.

Tra le attività in programma: beach volley, beach soccer, ping pong, burraco, beach tennis, scopone, bocce e calcio balilla. Il format, pensato per tutte le età e livelli di preparazione, punta a trasformare la spiaggia in un vero villaggio multisportivo aperto a tutti.

“Non è necessario essere grandi campioni o atleti provetti: il Ke’e Sport Village nasce per unire l’adrenalina delle partite al relax di un aperitivo in riva al mare e all’atmosfera di una grande festa che si protrae fino a notte fonda”, dichiara Martina Iacovazzo, Partner & Communication Manager del Ke’e Beach. “L’obiettivo è dare nuova vita al lido anche nelle ore serali, creando momenti di socialità e benessere condiviso in uno dei luoghi più belli della nostra costa”.

La manifestazione si inserisce nel calendario degli eventi estivi del Ke’e Beach, da sempre attento a offrire esperienze inclusive e coinvolgenti, capaci di fondere sport, intrattenimento e spirito di comunità.

“Abbiamo immaginato il Ke’e Sport Village come una festa dello sport che non si prende troppo sul serio, ma che diventa occasione per incontrarsi, conoscersi e divertirsi”, afferma Marco Spina, direttore artistico dello stabilimento balneare di Pontecagnano Faiano. “Sarà un’esperienza dinamica, piena di energia positiva, buona musica, drink e sfide sportive sotto le stelle”.

Il Ke’e Sport Village è gratuito e aperto a tutti. Basta la voglia di mettersi in gioco, di sorridere e di condividere tre serate indimenticabili in riva al mare.