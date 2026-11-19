di Redazione ZON

In sintesi. La sesta puntata de Il Tavolo di Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio, era in programma mercoledì 18 novembre 2026 alle 21:15 sul Nove, con streaming su discovery+. Tra gli ospiti annunciati figurano Marco Mengoni, Simona Ventura, Diletta Leotta e Adriano Panatta, insieme a comici, giornalisti e autori.

I punti chiave La sesta puntata de Il Tavolo di Che tempo che fa era in programma mercoledì 18 novembre 2026 alle 21:15 sul Nove.

Fabio Fazio conduce Il Tavolo di Che tempo che fa, che ha lo streaming su discovery+.

Il Tavolo di Che tempo che fa va in onda ogni mercoledì in prima serata, mentre nelle edizioni precedenti andava in coda alla puntata domenicale di Che tempo che fa.

Adriano Panatta ha vinto nel 1976 gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, ed è l’unico italiano dell’era Open a conquistare il torneo parigino.

Marco Mengoni interviene in collegamento da uno dei concerti del suo tour Allo Sbagliato.

La sesta puntata de Il Tavolo di Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio, era in programma mercoledì 18 novembre 2026 alle 21:15 sul Nove, con streaming su discovery+. Tra gli ospiti annunciati ci sono Marco Mengoni, Simona Ventura, Diletta Leotta e Adriano Panatta.

Perché Il Tavolo di Che tempo che fa è diventato un programma a sé

Nelle edizioni precedenti Il Tavolo di Che tempo che fa andava in onda in coda alla puntata domenicale di Che tempo che fa. In questa stagione ha una collocazione nuova: ogni mercoledì in prima serata, con una puntata interamente dedicata al Tavolo e ai suoi ospiti.

Quali sono i nomi forti della sesta puntata

Marco Mengoni interviene in collegamento da uno dei concerti del suo tour Allo Sbagliato. Al Tavolo siede anche Adriano Panatta, che nel 1976 ha vinto gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, unico italiano dell’era Open a conquistare il torneo parigino.

Panatta ha vinto anche la Coppa Davis con la Nazionale italiana. Nel 1976 ha raggiunto il quarto posto del ranking mondiale e in carriera ha ottenuto 10 titoli in singolare e 18 in doppio.

Eugenio Finardi, cantautore e concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle, è stato eliminato dal programma di Milly Carlucci. Ora attende la puntata dedicata ai ripescaggi.

Chi altro siede al Tavolo accanto a Fabio Fazio

Gli ospiti più legati all’intrattenimento sono nove: Diletta Leotta, Raul Cremona, Nino Frassica, Simona Ventura, Diego Abatantuono, Francesco Paolantoni, Giucas Casella, Orietta Berti e Paolo Rossi.

Completano la lista Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Ubaldo Pantani e la Signora Coriandoli.

Per giornalismo e letteratura sono annunciati Francesco Piccolo, Monica Maggioni e Marco Varvello. Maggioni è in libreria con il saggio Il partito di Dio.

Al Tavolo siede anche Filippa Lagerbäck, che presenta il suo libro-journal La vita che c’è.

Domande frequenti A che ora e su che canale va in onda Il Tavolo di Che tempo che fa? La sesta puntata de Il Tavolo di Che tempo che fa era in programma mercoledì 18 novembre 2026 alle 21:15 sul Nove, in prima serata. Il programma è disponibile in streaming su discovery+. In questa stagione va in onda ogni mercoledì. Chi sono gli ospiti della sesta puntata de Il Tavolo di Che tempo che fa? Tra gli ospiti annunciati ci sono Marco Mengoni, Simona Ventura, Diletta Leotta e Adriano Panatta. Sono annunciati anche Nino Frassica, Diego Abatantuono, Orietta Berti, Paolo Rossi, Mara Maionchi e Gigi Marzullo. Per giornalismo e letteratura sono annunciati Francesco Piccolo, Monica Maggioni e Marco Varvello. Chi conduce Il Tavolo di Che tempo che fa? Il Tavolo di Che tempo che fa è condotto da Fabio Fazio. La sesta puntata era in programma mercoledì 18 novembre 2026 sul Nove. Cosa ha vinto Adriano Panatta nel 1976? Nel 1976 Adriano Panatta ha vinto gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. È l’unico italiano dell’era Open a conquistare il torneo parigino. Nello stesso anno ha raggiunto il quarto posto del ranking mondiale. Quali ospiti de Il Tavolo di Che tempo che fa presentano un libro? Monica Maggioni è in libreria con il saggio Il partito di Dio. Filippa Lagerbäck presenta il suo libro-journal La vita che c’è. Entrambe sono tra gli ospiti annunciati della sesta puntata.

Fonte: Movieplayer