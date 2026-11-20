di Redazione ZON

In sintesi. Camilla è stata eliminata dal quinto live di X Factor 2026, andato in diretta su Sky e Now il 19 novembre 2026. La concorrente ha perso il ballottaggio con Teo Bok: i giudici Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama sono andati al tilt e il televoto ha premiato Teo Bok.

I punti chiave Camilla è stata eliminata da X Factor 2026 nel quinto live del 19 novembre 2026, trasmesso in diretta su Sky e Now.

Il quinto live di X Factor 2026 è partito con sette concorrenti, ciascuno con un inedito da presentare.

Nel ballottaggio Camilla ha cantato «You don’t know me» e Teo Bok «Don’t believe me just watch» di Bruno Mars; i giudici sono andati al tilt e il televoto ha premiato Teo Bok.

Artemas ha aperto il quinto live di X Factor 2026 con «i like the way you kiss me» e Settembre ha cantato «Lentiggini» tra le due manche.

Settembre ha annunciato un tour nel 2027, con partenza da Londra e poi date in Italia.

Camilla è stata eliminata da X Factor 2026 nel quinto live, andato in diretta su Sky e Now il 19 novembre 2026. Ha perso il ballottaggio con Teo Bok: i giudici sono andati al tilt e il televoto ha premiato lui.

Come si è arrivati al ballottaggio tra Camilla e Teo Bok

Il quinto live di X Factor 2026 è partito con sette concorrenti, dopo una puntata precedente che aveva visto tre eliminazioni. L’obiettivo minimo della serata era presentare il proprio inedito. Al tavolo c’erano Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama, mentre la conduzione era di Giorgia.

Il primo televoto, dopo la manche degli inediti, ha mandato Camilla al ballottaggio con il suo brano «Solo noi». Il secondo, dopo la manche di cover, ha mandato al ballottaggio anche Teo Bok, il meno votato di quella fase.

Nello spareggio finale Camilla ha cantato «You don’t know me» e Teo Bok «Don’t believe me just watch» di Bruno Mars. I giudici hanno portato la decisione al tilt e il televoto ha premiato Teo Bok. Camilla ha salutato il programma in lacrime.

Quali sono i sette inediti presentati nel quinto live

Ognuno dei sette concorrenti ha eseguito un brano mai ascoltato prima. Camilla, presentando «Solo noi», l’ha definita «una ballad introspettiva anni 60 che un po’ mi rappresenta». Paola Iezzi ha paragonato la sua voce a quelle di Sienna Spiro e di Adele.

Concorrente Inedito Camilla Solo noi Teo Bok Believe Me Le Distanze Missione di soccorso Alex Fontana Vivian Patrizia Riman Mad Dog Pericolosa Giacomo Calò A un passo da

Il brano di Giacomo Calò porta la firma di Giuliano Sangiorgi. Le pagelle della serata non coincidono sul voto all’inedito di Camilla: è 7 in una, 6,5 nell’altra.

Le cover della seconda manche

Nella seconda manche sei concorrenti hanno cantato una cover. Camilla non figura tra loro.

Concorrente Cover Le Distanze Il mondo (Jimmy Fontana) Alex Fontana Young and beautiful (Lana Del Rey) Mad Dog Psycho Killer (Talking Heads) Giacomo Calò Lose control (Teddy Swims) Teo Bok Always (Bon Jovi) Patrizia Listen (Beyoncé)

Chi erano gli ospiti della serata

Ad aprire il quinto live è stato Artemas, che ha eseguito «i like the way you kiss me». L’artista conta oltre 3,5 miliardi di stream a livello globale e una nomination ai Brit Award.

Tra le due manche si è esibito Settembre con «Lentiggini», singolo uscito a fine estate. Settembre è stato quinto classificato a X Factor nel 2023 e ha vinto le Nuove Proposte a Sanremo nel 2025, quando ha conquistato anche il premio della critica Mia Martini.

Tornando sul palco del talent ha detto: «Qui ho imparato cose che mi sono servite dopo». Ha anche annunciato un tour nel 2027, con partenza da Londra e poi date in Italia.

Domande frequenti Chi è stato eliminato al quinto live di X Factor 2026? Al quinto live di X Factor 2026, andato in onda il 19 novembre 2026, è stata eliminata Camilla. Ha perso il ballottaggio con Teo Bok: i giudici sono andati al tilt e il televoto ha premiato Teo Bok. Quando è andato in onda il quinto live di X Factor 2026? Il quinto live di X Factor 2026 è andato in diretta il 19 novembre 2026 su Sky e Now. La conduzione era di Giorgia. Quali sono gli inediti del quinto live di X Factor 2026? I sette concorrenti hanno presentato altrettanti inediti: «Solo noi» di Camilla, «Believe Me» di Teo Bok, «Missione di soccorso» di Le Distanze, «Vivian» di Alex Fontana, «Riman» di Patrizia, «Pericolosa» di Mad Dog e «A un passo da» di Giacomo Calò. Il brano di Giacomo Calò porta la firma di Giuliano Sangiorgi. Chi erano gli ospiti del quinto live di X Factor 2026? Gli ospiti del quinto live di X Factor 2026 erano due. Artemas ha aperto la serata con «i like the way you kiss me», mentre Settembre si è esibito tra le due manche con «Lentiggini». Chi erano i giudici di X Factor 2026 al quinto live? Al tavolo del quinto live di X Factor 2026 sedevano Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama. La conduzione era di Giorgia.