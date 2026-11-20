di Redazione ZON

In sintesi. La notte delle fragole, commedia romantica diretta da Alessandro Genovesi con Salvatore Ficarra e Valentino Picone, arriva in sala il 26 novembre 2026 con Medusa in 500 copie. Il film, con Anna Foglietta e Vittoria Puccini, è ambientato in un appartamento romano ricostruito a Cinecittà. Il film è in programma anche al Torino Film Festival.

I punti chiave La notte delle fragole è una commedia romantica diretta da Alessandro Genovesi.

La notte delle fragole esce in sala il 26 novembre 2026 con Medusa in 500 copie.

La storia de La notte delle fragole si svolge interamente in un appartamento romano ricostruito a Cinecittà.

Salvatore Ficarra interpreta Salvo, ex marito di Elena, mentre Valentino Picone interpreta Valentino, avvocato sposato con Elena.

Alessandro Genovesi ha scritto La notte delle fragole insieme a Ficarra e Picone.

Anna Foglietta interpreta Elena e Vittoria Puccini interpreta Francesca, la nuova fiamma di Salvo.

Ficarra e Picone tornano al cinema con La notte delle fragole, commedia romantica diretta da Alessandro Genovesi, in sala dal 26 novembre 2026 con Medusa in 500 copie.

Il film è in programma anche al Torino Film Festival. La storia si svolge interamente in un appartamento romano ricostruito a Cinecittà.

Cosa succede nell’appartamento dove arriva l’ex marito

Valentino, interpretato da Valentino Picone, ha una vita perfettamente organizzata. Vive con la moglie Elena, interpretata da Anna Foglietta, e con Carolina, figlia adolescente di Elena, interpretata da Giovanna Rosace.

L’equilibrio salta quando arriva Salvo, interpretato da Salvatore Ficarra. Salvo è l’ex marito di Elena e il padre di Carolina. Dopo una lite con la compagna Tania, interpretata da Giulia Fiume, chiede ospitalità e finisce per stabilirsi in casa.

A far precipitare la situazione è l’arrivo di Francesca, la nuova fiamma di Salvo, interpretata da Vittoria Puccini. Valentino, che nel film è un avvocato incerto e disorientato, tiene il conto di ogni anniversario con la moglie.

Perché questa commedia sembra diversa dai film precedenti

Alla conferenza stampa a Roma è stato chiesto a Ficarra perché nel film non ci siano temi e satira sociali. Lui ha risposto: “Non è che abbiamo sempre una sola etichetta”. Ha aggiunto che un’idea si porta avanti se piace e se la storia vale la pena di essere raccontata.

Il duo ricorda inoltre di aver già lavorato sui sentimenti. I titoli citati sono Nati stanchi, Il 7 e l’8, La matassa e Anche se è amore non si vede.

Picone sostiene che un tema ci sia: “Raccontiamo la leggerezza dei rapporti che non sempre durano tutta la vita e che a volte possono diventare tragedie e casi di cronaca nera”. Per lui, alleggerire i problemi fa parte del mestiere dei due comici.

Secondo Ficarra l’appartamento diventa un ring: chi entra è costretto a mettersi in discussione sentimentalmente e a vedere ribaltate le certezze che aveva prima.

Cosa dicono Foglietta, Puccini e il regista

Anna Foglietta descrive Elena come una donna “che sta sempre sul crinale di qualcosa che potrebbe fare o non fare”. Per l’attrice è un personaggio complesso, perché va calibrato in maniera esatta.

Vittoria Puccini racconta Francesca come una donna che, “quando pensa di aver capito tutto, scopre che non è affatto vero”. Il suo personaggio arriva casualmente a una cena e si ritrova davanti l’ultima persona che avrebbe voluto incontrare.

Alessandro Genovesi, regista di Dieci giorni senza mamma, ha scritto il film insieme a Ficarra e Picone. Lo definisce una storia sulle complicazioni dell’amore e sul confine sottile tra ciò che crediamo di essere e ciò che siamo realmente.

Genovesi dice di aver cercato di costruire una commedia originale, pur muovendosi dentro “un genere riconoscibile e popolare”.

Domande frequenti Quando esce La notte delle fragole al cinema? La notte delle fragole esce in sala il 26 novembre 2026 con Medusa. La distribuzione prevede 500 copie. Il film è in programma anche al Torino Film Festival. Chi sono gli attori de La notte delle fragole? Nel film recitano Salvatore Ficarra e Valentino Picone, insieme ad Anna Foglietta e Vittoria Puccini. Nel cast ci sono anche Giovanna Rosace, nel ruolo di Carolina, e Giulia Fiume, nel ruolo di Tania. Di cosa parla La notte delle fragole? La notte delle fragole racconta come l’arrivo di Salvo, ex marito di Elena, rovesci la vita organizzata di Valentino, che vive con la moglie Elena e con la figlia adolescente di lei, Carolina. Salvo, dopo una lite con la compagna Tania, chiede ospitalità e si stabilisce in casa. La situazione precipita quando arriva Francesca, la sua nuova fiamma. Dove è ambientato La notte delle fragole? La storia de La notte delle fragole si svolge interamente in un appartamento romano. L’appartamento è stato ricostruito a Cinecittà. Chi è il regista de La notte delle fragole? Il regista de La notte delle fragole è Alessandro Genovesi, già regista di Dieci giorni senza mamma. Genovesi ha scritto il film insieme a Ficarra e Picone.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · The Wom · Bigodino