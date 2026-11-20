di Redazione ZON

In sintesi. Venezia conta 435 ponti secondo i dati del Comune di Venezia, ma solo quattro attraversano il Canal Grande: il Ponte di Rialto, completato nel 1591, il Ponte dell’Accademia, del 1933, il Ponte degli Scalzi, del 1934, e il Ponte della Costituzione, aperto l’11 settembre 2008.

I punti chiave Il Comune di Venezia conta 435 ponti, ma il numero può variare a seconda degli attraversamenti inclusi nel conteggio.

Il Canal Grande, lungo quasi 4 chilometri, è attraversato da 4 ponti: Rialto, Accademia, Scalzi e Costituzione.

Il Ponte di Rialto, progettato da Antonio da Ponte, è stato costruito tra il 1588 e il 1591 ed è lungo circa 48 metri.

L’ingegnere Eugenio Miozzi ha progettato il Ponte dell’Accademia, inaugurato nel febbraio 1933, e il Ponte degli Scalzi, inaugurato il 28 ottobre 1934.

Il Ponte della Costituzione di Santiago Calatrava è stato aperto l’11 settembre 2008, con costi saliti da 6,7 milioni di euro a oltre 11 milioni.

Venezia ha 435 ponti, secondo i dati del Comune, ma solo quattro scavalcano il Canal Grande: il Ponte di Rialto, il Ponte degli Scalzi, il Ponte dell’Accademia e il Ponte della Costituzione.

Il numero di 435 può variare a seconda degli attraversamenti inclusi nel conteggio. La città sorge su un arcipelago di 121 isole separate da canali e rii, quindi senza i ponti spostarsi a piedi tra le sue parti sarebbe impossibile.

I quattro ponti sul Canal Grande, dal più antico al più recente

Il Canal Grande, lungo quasi 4 chilometri, è rimasto per secoli attraversabile in un solo punto, Rialto. I quattro ponti attuali sono arrivati in epoche molto diverse.

Ponte Anno Progettista Ponte di Rialto 1591 Antonio da Ponte Ponte dell’Accademia 1933 Eugenio Miozzi Ponte degli Scalzi 1934 Eugenio Miozzi Ponte della Costituzione 2008 Santiago Calatrava

Il Ponte di Rialto ha sostituito i ponti di legno crollati

Prima della pietra c’erano ponti di legno, danneggiati più volte da incendi e cedimenti. Nel 1444 una struttura cedette sotto il peso della folla accorsa per un corteo nuziale.

Il Ponte di Rialto fu costruito tra il 1588 e il 1591 su progetto di Antonio da Ponte, vincitore di una gara bandita dalla Repubblica di Venezia. Ha un’unica arcata di pietra d’Istria, senza pilastri, per non ostacolare le barche.

Il ponte è lungo circa 48 metri e poggia su migliaia di pali di legno conficcati nel fango. Sul suo dorso corrono due file di botteghe.

Gli Scalzi e l’Accademia nacquero entrambi negli anni Trenta

Nell’Ottocento gli austriaci costruirono due passerelle in ferro, agli Scalzi e all’Accademia. Negli anni Trenta del Novecento l’ingegnere Eugenio Miozzi le sostituì.

Il Ponte degli Scalzi, di fronte alla stazione di Santa Lucia, fu inaugurato il 28 ottobre 1934. È in pietra, a un’unica arcata.

Il Ponte dell’Accademia, tra Dorsoduro e San Marco, fu inaugurato nel febbraio 1933 dopo meno di due mesi di lavori. Nacque come struttura provvisoria in legno, in attesa di un progetto in pietra mai realizzato. Nel 1948 fu rinforzato con archi in acciaio e tra il 2017 e il 2018 è stato restaurato.

Il Ponte della Costituzione è il più discusso

Il Ponte della Costituzione, noto come Ponte di Calatrava, collega piazzale Roma alla stazione ferroviaria. Fu aperto l’11 settembre 2008.

I costi sono saliti dai 6,7 milioni di euro stimati inizialmente a oltre 11 milioni. I gradini in vetro, scivolosi con pioggia e umidità, hanno provocato cadute e infortuni.

La cabina ovoidale installata nel 2013 per le persone in sedia a rotelle fu smantellata dopo guasti e problemi di utilizzo. Nel 2015 la Corte dei Conti assolse Calatrava e i dirigenti comunali dall’accusa di danno erariale. In appello, nel 2019, condannò l’architetto a risarcire 78mila euro.

I ponti minori hanno storie che pochi conoscono

Ponte Chiodo , a Cannaregio: è ancora senza ringhiera, come i ponti veneziani di un tempo.

, a Cannaregio: è ancora senza ringhiera, come i ponti veneziani di un tempo. Ponte dei Pugni , a San Barnaba: fino all’inizio del Settecento ospitò risse rituali tra Castellani e Nicolotti, e quattro orme di marmo segnano ancora i punti di partenza.

, a San Barnaba: fino all’inizio del Settecento ospitò risse rituali tra Castellani e Nicolotti, e quattro orme di marmo segnano ancora i punti di partenza. Ponte delle Guglie , a Cannaregio: ha quattro pinnacoli a forma di obelisco.

, a Cannaregio: ha quattro pinnacoli a forma di obelisco. Ponte del Diavolo , a Torcello: è uno dei pochissimi senza parapetto.

, a Torcello: è uno dei pochissimi senza parapetto. Ponte delle Tette, alle Carampane: secondo la tradizione il nome deriva dalle donne che si affacciavano mostrando il seno.

Il Ponte dei Sospiri fu realizzato agli inizi del Seicento da Antonio Contino, nipote di Antonio da Ponte. Il nome è un’invenzione romantica dell’Ottocento, legata anche ai versi di Lord Byron.

Domande frequenti Quanti ponti ci sono a Venezia? Venezia ha 435 ponti, secondo i dati del Comune di Venezia. Il numero può variare a seconda degli attraversamenti inclusi nel conteggio. La città sorge su un arcipelago di 121 isole separate da canali e rii. Quanti ponti attraversano il Canal Grande a Venezia? Sul Canal Grande ci sono quattro ponti: il Ponte di Rialto, il Ponte degli Scalzi, il Ponte dell’Accademia e il Ponte della Costituzione. Il Canal Grande è lungo quasi 4 chilometri ed è rimasto per secoli attraversabile in un solo punto, Rialto. Qual è il ponte più antico del Canal Grande? Il più antico è il Ponte di Rialto, costruito tra il 1588 e il 1591 su progetto di Antonio da Ponte. Ha un’unica arcata di pietra d’Istria, senza pilastri, ed è lungo circa 48 metri. Chi ha progettato il Ponte della Costituzione a Venezia? Il Ponte della Costituzione, noto come Ponte di Calatrava, è stato progettato dall’architetto Santiago Calatrava. È stato aperto l’11 settembre 2008 e collega piazzale Roma alla stazione ferroviaria. Chi ha costruito il Ponte dell’Accademia a Venezia? Il Ponte dell’Accademia è opera dell’ingegnere Eugenio Miozzi ed è stato inaugurato nel febbraio 1933. Nacque come struttura provvisoria in legno, fu rinforzato con archi in acciaio nel 1948 e restaurato tra il 2017 e il 2018.

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Fonte: Geopop