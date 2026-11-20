di Redazione ZON

In sintesi. Secondo le fonti consultate a novembre 2026, per togliere la muffa da un muro con una macchia fino a 10×10 cm basta pulirlo con acqua e un detergente domestico, usando guanti, occhiali e mascherina e tenendo la finestra aperta. La parete va asciugata e ridipinta solo da asciutta. Prima va eliminata la causa dell’umidità, altrimenti la muffa ritorna.

I punti chiave Una macchia di muffa fino a 10×10 cm si pulisce con acqua e un normale detergente domestico, indossando guanti, occhiali e mascherina.

La muffa ritorna se non si elimina la causa dell’umidità: condensa, perdita da muri, tetto o tubi, oppure parete fredda.

Il muro si ridipinge solo dopo aver tolto la muffa, averlo asciugato completamente e aver corretto la fonte di umidità.

L’Istituto superiore di sanità (ISS) avverte di non mescolare mai la candeggina con prodotti che contengono ammoniaca, perché si producono vapori tossici.

Serve un tecnico quando la macchia supera la soglia indicata dalle fonti, ricompare nello stesso punto dopo poche settimane o c’è un danno da acqua esteso.

Per una macchia piccola, fino a circa 10×10 cm, si pulisce il muro con acqua e un normale detergente domestico, indossando guanti, occhiali e mascherina e tenendo la finestra aperta. Poi si asciuga bene la parete e si ridipinge solo a muro asciutto. Prima di tutto, però, bisogna trovare e togliere la causa dell’umidità: senza quella la muffa torna.

Se la macchia è più grande, o in casa c’è chi ha problemi respiratori, conviene rivolgersi a un professionista o al medico. Le indicazioni di questa guida sono quelle delle fonti consultate a novembre 2026.

Da dove arriva la muffa in camera da letto?

La muffa cresce dove c’è umidità. Secondo l’EPA, l’agenzia statunitense per l’ambiente, controllare l’umidità è la chiave: le spore non crescono senza. Per questo, se la muffa c’è, va pulita subito e va risolto anche il problema dell’acqua.

Le cause da cercare sono tre: la condensa, una perdita (da muri, tetto o tubi) e una parete fredda. L’Istituto superiore di sanità (ISS) indica come segnali le chiazze sui muri o il cattivo odore. Un punto tipico di condensa è la parete dietro i mobili.

Se la macchia ricompare nello stesso punto dopo poche settimane, il problema è la diagnosi, non il prodotto. Può trattarsi di condensa, infiltrazione, risalita o ponte termico, e in quel caso serve un tecnico.

Cosa serve per togliere la muffa?

guanti non porosi e occhiali protettivi (indicati dall’ISS);

una mascherina: l’EPA indica una N-95 per non respirare le spore;

acqua e un normale detergente per la casa;

se serve, candeggina oppure alcol etilico al 70-80%;

spazzole abrasive, solo se la superficie è ruvida, come il cemento;

un igrometro per misurare l’umidità dell’aria, utile per la prevenzione.

Per l’igrometro l’EPA parla di uno strumento piccolo ed economico, venduto nei negozi di ferramenta. Nella sua pagina del 2017 lo dava a 10-50 dollari: è un prezzo americano e non recente, quindi in Italia va verificato.

Come si toglie la muffa dal muro, passo dopo passo?

Individua la causa dell’umidità: condensa, perdita da muri, tetto o tubi, parete fredda. L’EPA consiglia di pulire la muffa e sistemare il problema dell’acqua. Apri porte e finestre per far entrare aria. Indossa guanti non porosi, occhiali protettivi e la mascherina. Allontana mobili, tessuti e scatole dalla parete, lasciando qualche centimetro d’aria. Non spazzolare la muffa a secco: si disperdono spore e polvere. Se la macchia è piccola (fino a 10×10 cm), puliscila con acqua e un normale detergente domestico. Se serve, passa la candeggina oppure disinfetta con alcol etilico al 70-80%, come indica l’ufficio federale svizzero della sanità pubblica (UFSP). L’ISS cita anche acqua e candeggina. Sulle superfici ruvide, come il cemento, usa spazzole abrasive. Asciuga completamente la parete: se resta umida, la muffa riparte dagli stessi punti. Ridipingi solo dopo aver tolto la muffa, asciugato il muro e corretto la fonte di umidità.

Un esperto dell’ISS avverte che una pulizia fatta male disperde le spore e peggiora l’inquinamento indoor. Per questo mascherina e guanti non sono facoltativi, e gli ambienti vanno tenuti ben arieggiati, soprattutto se si usa la candeggina.

Quanto tempo serva per l’asciugatura non è indicato nelle fonti: dipende dal muro e dall’ambiente.

Posso fare da solo o devo chiamare un professionista?

Se la macchia è piccola e non c’è un grosso problema strutturale, puoi intervenire da solo. Le fonti, però, non concordano sulla soglia, e conviene prendere la più prudente.

Fonte Soglia per il fai-da-te UFSP (Svizzera), categoria 0 fino a 100 cm² (circa 10×10 cm), in un solo punto e in un solo locale Sito che cita l’UFSP macchie sparse fino a 0,5 m² Sito che riporta le istruzioni EPA circa 1 m² (10 piedi quadrati)

Oltre la soglia, o dopo danni da acqua estesi, le fonti consigliano un professionista. Le indicazioni dell’UFSP riguardano la Svizzera, ma sono le più precise sulla pulizia di una piccola macchia.

Cosa non fare con la muffa?

Non mescolare la candeggina con l’ammoniaca

L’ISS avverte di non mescolare mai la candeggina con prodotti o detergenti che contengono ammoniaca: si producono vapori tossici. Leggi l’etichetta di ogni prodotto prima di usarlo.

Non fidarti della sola candeggina

Secondo una sintesi dell’EPA, i prodotti che «uccidono» la muffa non vanno usati come pratica abituale. Senza togliere l’umidità la muffa ritorna. L’EPA ricorda anche che eliminare tutta la muffa e tutte le spore in un ambiente chiuso è praticamente impossibile: si controlla la crescita controllando l’umidità.

Non dipingere sopra la macchia

La pittura da sola copre la macchia ma non elimina né la muffa né la causa. Secondo una fonte che cita l’EPA, la vernice tende a staccarsi. Vale anche per la pittura «antimuffa»: non sostituisce la soluzione del problema.

Aceto: le fonti non concordano

Alcuni siti lo indicano come rimedio naturale. Altre fonti, che citano enti svizzeri, lo sconsigliano su intonaco e cemento perché può favorire la ricrescita. Per questo qui non lo consigliamo.

Attenzione ai materiali porosi

Moquette, pannelli, carta da parati, cartongesso e isolanti rimasti bagnati a lungo possono non essere recuperabili. L’ISS dice di eliminare quelli bagnati da più di 48 ore che non si possono pulire o asciugare. L’EPA raccomanda di asciugare le aree bagnate entro 24-48 ore.

Come si evita che la muffa torni?

La prevenzione è lavorare sull’umidità. Le misure indicate dalle fonti sono:

aprire le finestre 5-10 minuti più volte al giorno, anche d’inverno;

creare una corrente d’aria da 3 a 10 minuti con finestre contrapposte (ITEA, ente pubblico di Trento);

non lasciare una finestra a vasistas sempre aperta, perché raffredda i muri;

tenere i mobili staccati dai muri freddi;

non asciugare i panni in casa o in ambienti poco aerati;

isolare le superfici fredde e alzare la temperatura dell’aria (EPA).

Quale umidità tenere in casa?

Si misura con un igrometro. Le fonti danno valori un po’ diversi:

Fonte Umidità relativa indicata EPA (pagina archiviata del 2017) se possibile sotto il 60%, idealmente tra il 30 e il 50% Ministero della Salute (secondo una sintesi dell’opuscolo «Umidità e muffe») sotto il 50% ITEA (Trento), con casa a 20-22 °C attorno al 40-60%; sopra il 60% per più giorni c’è il rischio muffe

Se vuoi stare tranquillo, resta sotto il 50%.

Quando serve il medico o un tecnico?

Chi ha disturbi respiratori, un sistema immunitario compromesso o una malattia polmonare cronica dovrebbe sentire il medico prima di occuparsi della muffa. L’ISS aggiunge che chi ha sintomi dopo un’esposizione deve contattare il medico. Secondo una sintesi dell’opuscolo del Ministero della Salute, l’esposizione a muffe e umidità domestica è associata a più sintomi respiratori e asma.

Il tecnico serve quando la macchia supera la soglia, quando ricompare nello stesso punto dopo poche settimane o quando c’è un danno da acqua esteso.

Se vivi in affitto, le fonti lette non spiegano come si dividono le responsabilità tra inquilino e proprietario. Verifica il contratto con il proprietario o con un professionista prima di intervenire sul muro.

Domande frequenti Come si toglie la muffa dal muro della camera da letto? Si individua prima la causa dell’umidità, poi si aprono le finestre, si indossano guanti, occhiali e mascherina e si pulisce la macchia con acqua e un normale detergente domestico. Se serve, si passa la candeggina oppure si disinfetta con alcol etilico al 70-80%. Il muro va poi asciugato completamente e ridipinto solo a parete asciutta. Quando devo chiamare un professionista per la muffa? Il professionista serve quando la macchia supera la soglia per il fai-da-te, quando ricompare nello stesso punto dopo poche settimane o quando c’è un danno da acqua esteso. Le fonti indicano soglie diverse, da 100 cm² a circa 1 m², e conviene scegliere la più prudente, cioè 100 cm² (circa 10×10 cm). Si può dipingere sopra la muffa? No: la pittura copre la macchia ma non elimina né la muffa né la causa dell’umidità, e tende a staccarsi. Vale anche per la pittura antimuffa, che non sostituisce la soluzione del problema. Si ridipinge solo dopo aver tolto la muffa, asciugato il muro e corretto la fonte di umidità. Quale umidità deve esserci in casa per evitare la muffa? Le fonti danno valori diversi: l’EPA indica se possibile sotto il 60%, idealmente tra il 30 e il 50%, il Ministero della Salute sotto il 50%, mentre ITEA (Trento) indica attorno al 40-60%. Per stare tranquilli conviene restare sotto il 50%, misurando l’umidità con un igrometro. Si può mescolare la candeggina con altri detergenti per togliere la muffa? No. L’Istituto superiore di sanità (ISS) avverte di non mescolare mai la candeggina con prodotti o detergenti che contengono ammoniaca, perché si producono vapori tossici. Va letta l’etichetta di ogni prodotto e gli ambienti vanno tenuti ben arieggiati.

Fonte: EPA (agenzia USA per l’ambiente) – A Brief Guide to Mold, Moisture, and Your Home (PDF, 2010/2012) · EPA – pagina archiviata della guida (2017) · EPA – How to control moisture in your home · EPA – Mold Course Chapter 2 · ISS – EpiCentro, Proteggersi dalle muffe · I danni delle muffe in casa per la salute: ecco cosa si può fare · Muffa nelle abitazioni Opuscolo informativo per occupanti, inquilini e locatori · Muffa in casa, l’esperto ISS avverte sui rischi: “Pulizia fatta male aumenta inquinamento indoor” · Come togliere la muffa dai muri: metodo, prodotti e prevenzione – Officina Veneta · Muffa sui muri: come toglierla e tenere bassa l’umidità · Muffa sui muri: cause, rimedi e quando chiamare un tecnico · Attenzione muffa Guida ai problemi di umidità e muffa nelle abitazioni Sigla · Opuscoli e poster · Muffa sui muri: come toglierla e non farla tornare – Saperfartutto · Muffa nelle abitazioni Opuscolo informativo per occupanti, inquilini e locatori · Muffa sui muri: cause, rischi e rimedi · Come contrastare il fenomeno della muffa