di Redazione ZON

In sintesi. Il film ‘Hunger Games: L’alba sulla mietitura’ ha esordito al primo posto del box office nordamericano con 120 milioni di dollari nel fine settimana tra il 20 e il 22 novembre 2026. Il totale mondiale è di 225 milioni di dollari. L’esordio è il secondo migliore di sempre per un prequel, dopo ‘Rogue One: A Star Wars Story‘.

I punti chiave ‘Hunger Games: L’alba sulla mietitura’ ha incassato 120 milioni di dollari in Nord America nel fine settimana tra il 20 e il 22 novembre 2026.

‘Hunger Games: L’alba sulla mietitura’ ha incassato 105 milioni di dollari fuori dal Nord America, per un totale mondiale di 225 milioni di dollari.

L’esordio da 120 milioni di dollari è il secondo miglior debutto di sempre per un prequel; il primato appartiene a ‘Rogue One: A Star Wars Story’.

‘Hunger Games: L’alba sulla mietitura’ è il quinto film del 2026 a superare i 100 milioni di dollari nel primo weekend negli Stati Uniti.

‘Rocky sono io’ è secondo nella classifica nordamericana con 9 milioni di dollari e arriverà in Italia il 31 dicembre 2026 con Eagle Pictures.

‘Hunger Games: L’alba sulla mietitura’ ha esordito al primo posto del box office nordamericano con 120 milioni di dollari, nel fine settimana tra il 20 e il 22 novembre 2026. Il film arriva a 225 milioni di dollari nel mondo.

Perché i 120 milioni di dollari di Hunger Games contano così tanto

L’incasso di 120 milioni di dollari è il secondo miglior esordio di sempre per un prequel. Il primato resta a ‘Rogue One: A Star Wars Story’.

‘L’alba sulla mietitura’ è soltanto il quinto film del 2026 a superare i 100 milioni di dollari nel primo weekend negli Stati Uniti. Fuori dal Nord America il film ha incassato altri 105 milioni di dollari, per un totale mondiale di 225 milioni. Il risultato rilancia il franchise della Lionsgate.

Che cosa racconta il nuovo film e chi lo interpreta

‘L’alba sulla mietitura’ racconta gli eventi precedenti alla saga con Jennifer Lawrence. Il protagonista è il giovane Haymitch Abernathy, interpretato da Joseph Zada.

La regia è di Francis Lawrence. Nel cast ci sono anche Ralph Fiennes, Glenn Close, Elle Fanning e Kieran Culkin. In Italia il film è in sala con Notorious Pictures.

Gli altri quattro film della classifica nordamericana

Dietro ‘L’alba sulla mietitura’ la classifica del weekend vede quattro titoli con incassi molto più bassi. I dati, in milioni di dollari, sono approssimativi.

Posizione Film Incasso del weekend Totale in Nord America 1 Hunger Games: L’alba sulla mietitura 120 milioni 120 milioni (esordio) 2 Rocky sono io 9 milioni 10 milioni 3 Scrooge e gli spiriti del Natale 8 milioni 33 milioni 4 Il gatto col cappello 7 milioni 47 milioni 5 Godzilla Minus Zero 3 milioni 55 milioni

‘Rocky sono io’ (‘I Play Rocky’) è diretto dal premio Oscar Peter Farrelly. Racconta la nascita del film ‘Rocky’ del 1976, con Anthony Ippolito nel ruolo di Sylvester Stallone e Matt Dillon in quello di suo padre. Il pubblico gli ha dato il raro voto A+ di CinemaScore. In Italia arriverà il 31 dicembre 2026 con Eagle Pictures.

‘Scrooge e gli spiriti del Natale’ è la rilettura del classico di Dickens diretta da Ti West, con Johnny Depp, Ian McKellen e Daisy Ridley. Nel mondo il film ha incassato 78 milioni di dollari.

‘Il gatto col cappello’ è un film d’animazione Warner Bros. co-diretto dall’italiano Alessandro Carloni e da Erica Rivinoja. È alla terza settimana di programmazione.

‘Godzilla Minus Zero’ è diretto dal giapponese Takashi Yamazaki, già premio Oscar per gli effetti visivi di ‘Godzilla Minus One’. Nel cast ci sono Ryunosuke Kamiki e Minami Hamabe.