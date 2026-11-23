Hunger Games domina il box office Usa con 120 milioni di dollari
In sintesi. Il film ‘Hunger Games: L’alba sulla mietitura’ ha esordito al primo posto del box office nordamericano con 120 milioni di dollari nel fine settimana tra il 20 e il 22 novembre 2026. Il totale mondiale è di 225 milioni di dollari. L’esordio è il secondo migliore di sempre per un prequel, dopo ‘Rogue One: A Star Wars Story‘.
I punti chiave
- ‘Hunger Games: L’alba sulla mietitura’ ha incassato 120 milioni di dollari in Nord America nel fine settimana tra il 20 e il 22 novembre 2026.
- ‘Hunger Games: L’alba sulla mietitura’ ha incassato 105 milioni di dollari fuori dal Nord America, per un totale mondiale di 225 milioni di dollari.
- L’esordio da 120 milioni di dollari è il secondo miglior debutto di sempre per un prequel; il primato appartiene a ‘Rogue One: A Star Wars Story’.
- ‘Hunger Games: L’alba sulla mietitura’ è il quinto film del 2026 a superare i 100 milioni di dollari nel primo weekend negli Stati Uniti.
- ‘Rocky sono io’ è secondo nella classifica nordamericana con 9 milioni di dollari e arriverà in Italia il 31 dicembre 2026 con Eagle Pictures.
‘Hunger Games: L’alba sulla mietitura’ ha esordito al primo posto del box office nordamericano con 120 milioni di dollari, nel fine settimana tra il 20 e il 22 novembre 2026. Il film arriva a 225 milioni di dollari nel mondo.
Perché i 120 milioni di dollari di Hunger Games contano così tanto
L’incasso di 120 milioni di dollari è il secondo miglior esordio di sempre per un prequel. Il primato resta a ‘Rogue One: A Star Wars Story’.
‘L’alba sulla mietitura’ è soltanto il quinto film del 2026 a superare i 100 milioni di dollari nel primo weekend negli Stati Uniti. Fuori dal Nord America il film ha incassato altri 105 milioni di dollari, per un totale mondiale di 225 milioni. Il risultato rilancia il franchise della Lionsgate.
Che cosa racconta il nuovo film e chi lo interpreta
‘L’alba sulla mietitura’ racconta gli eventi precedenti alla saga con Jennifer Lawrence. Il protagonista è il giovane Haymitch Abernathy, interpretato da Joseph Zada.
La regia è di Francis Lawrence. Nel cast ci sono anche Ralph Fiennes, Glenn Close, Elle Fanning e Kieran Culkin. In Italia il film è in sala con Notorious Pictures.
Gli altri quattro film della classifica nordamericana
Dietro ‘L’alba sulla mietitura’ la classifica del weekend vede quattro titoli con incassi molto più bassi. I dati, in milioni di dollari, sono approssimativi.
|Posizione
|Film
|Incasso del weekend
|Totale in Nord America
|1
|Hunger Games: L’alba sulla mietitura
|120 milioni
|120 milioni (esordio)
|2
|Rocky sono io
|9 milioni
|10 milioni
|3
|Scrooge e gli spiriti del Natale
|8 milioni
|33 milioni
|4
|Il gatto col cappello
|7 milioni
|47 milioni
|5
|Godzilla Minus Zero
|3 milioni
|55 milioni
‘Rocky sono io’ (‘I Play Rocky’) è diretto dal premio Oscar Peter Farrelly. Racconta la nascita del film ‘Rocky’ del 1976, con Anthony Ippolito nel ruolo di Sylvester Stallone e Matt Dillon in quello di suo padre. Il pubblico gli ha dato il raro voto A+ di CinemaScore. In Italia arriverà il 31 dicembre 2026 con Eagle Pictures.
‘Scrooge e gli spiriti del Natale’ è la rilettura del classico di Dickens diretta da Ti West, con Johnny Depp, Ian McKellen e Daisy Ridley. Nel mondo il film ha incassato 78 milioni di dollari.
‘Il gatto col cappello’ è un film d’animazione Warner Bros. co-diretto dall’italiano Alessandro Carloni e da Erica Rivinoja. È alla terza settimana di programmazione.
‘Godzilla Minus Zero’ è diretto dal giapponese Takashi Yamazaki, già premio Oscar per gli effetti visivi di ‘Godzilla Minus One’. Nel cast ci sono Ryunosuke Kamiki e Minami Hamabe.
Domande frequenti
Quanto ha incassato Hunger Games L’alba sulla mietitura al box office?
‘Hunger Games: L’alba sulla mietitura’ ha incassato 120 milioni di dollari in Nord America nel fine settimana tra il 20 e il 22 novembre 2026. Fuori dal Nord America ha incassato altri 105 milioni di dollari, per un totale mondiale di 225 milioni.
Chi è il protagonista di Hunger Games L’alba sulla mietitura?
Il protagonista di ‘Hunger Games: L’alba sulla mietitura’ è il giovane Haymitch Abernathy, interpretato da Joseph Zada. La regia è di Francis Lawrence, e nel cast ci sono anche Ralph Fiennes, Glenn Close, Elle Fanning e Kieran Culkin.
Di cosa parla Hunger Games L’alba sulla mietitura?
‘Hunger Games: L’alba sulla mietitura’ racconta gli eventi precedenti alla saga con Jennifer Lawrence. Al centro della storia c’è il giovane Haymitch Abernathy.
Quale film è secondo al box office Usa dopo Hunger Games?
Il secondo film del box office nordamericano è ‘Rocky sono io’, con 9 milioni di dollari nel weekend e 10 milioni in totale. È diretto dal premio Oscar Peter Farrelly e ha ottenuto il voto A+ di CinemaScore.
Quando esce Rocky sono io in Italia?
‘Rocky sono io’ arriverà nelle sale italiane il 31 dicembre 2026, distribuito da Eagle Pictures. Il film racconta la nascita di ‘Rocky’ del 1976.
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