Godzilla Minus Zero esordisce al primo posto negli Usa con 32 milioni di dollari: record per un film straniero

di Redazione ZON

In sintesi. Godzilla Minus Zero, sequel di Godzilla Minus One diretto da Takashi Yamazaki, ha esordito al primo posto del box office di Stati Uniti e Canada nel fine settimana tra il 6 e l’8 novembre 2026. Il film ha incassato circa 32 milioni di dollari, il miglior debutto nordamericano per un film non d’animazione in lingua straniera.

I punti chiave Godzilla Minus Zero ha esordito al primo posto del box office di Stati Uniti e Canada con circa 32 milioni di dollari tra il 6 e l’8 novembre 2026.

Godzilla Minus Zero è il miglior debutto di sempre in Nord America per un film non d’animazione in lingua straniera ed è il miglior lancio di sempre per il distributore Gkids.

Godzilla Minus One aveva aperto nel 2023 con 11,4 milioni di dollari, contro i 31,6 milioni di Godzilla Minus Zero in 3.254 sale.

I cinema nordamericani hanno incassato 114 milioni di dollari nel weekend tra il 6 e l’8 novembre 2026, il 40% in più rispetto all’anno precedente.

Ramayana: La nascita di una leggenda uscirà in Italia il 19 novembre 2026 con Eagle Pictures.

Godzilla Minus Zero, il sequel di Godzilla Minus One diretto da Takashi Yamazaki, è esordito al primo posto del box office di Stati Uniti e Canada con circa 32 milioni di dollari nel fine settimana tra il 6 e l’8 novembre 2026. È il miglior debutto di sempre in Nord America per un film non d’animazione in lingua straniera.

Nello stesso fine settimana i cinema nordamericani hanno incassato 114 milioni di dollari in totale. È il risultato più alto per il primo weekend di novembre dalla pandemia, con una crescita del 40% rispetto all’anno precedente.

Perché il debutto di Godzilla Minus Zero fa notizia

Godzilla Minus Zero ha incassato 31,6 milioni di dollari in 3.254 sale, secondo i dati di The Hollywood Reporter. Il primo film, Godzilla Minus One, nel 2023 si era fermato a 11,4 milioni di dollari all’esordio.

Il film è distribuito da Gkids, per cui rappresenta il miglior lancio di sempre. Per un live-action in lingua straniera negli Stati Uniti bisogna tornare a Hero, che nel 2004 aprì con 17,8 milioni di dollari, per trovare un debutto di rilievo.

Fuori dal Nord America il film ha aggiunto 31,4 milioni di dollari, di cui 17 milioni dal solo Giappone. Il pubblico americano gli ha assegnato una “A” su CinemaScore, mentre su Rotten Tomatoes il gradimento degli spettatori è al 96%.

Come è andata la classifica del weekend

Dietro il mostro giapponese si sono piazzati quattro titoli molto diversi tra loro. Le fonti riportano cifre leggermente diverse per quasi tutti i film, quindi la tabella indica l’intervallo tra i due dati disponibili, in milioni di dollari.

Posizione Film Distributore Incasso nel weekend (milioni di dollari) 1 Godzilla Minus Zero Gkids 31,6-32 2 Il gatto col cappello Warner Bros. Pictures 20-20,5 3 Drummer Boy Angel Studios 9-9,3 4 You Can See Everything A24 7,8-8,8 5 Ramayana: La nascita di una leggenda Sony 7,3-8,6

Il gatto col cappello è il primo lungometraggio della Warner Bros. Pictures Animation. È diretto dall’italiano Alessandro Carloni insieme a Erica Rivinoja e tratto dal classico per bambini del Dr. Seuss. È uscito in 4.003 cinema e ha raccolto altri 10 milioni di dollari all’estero. La critica è tiepida, con il 46% su Rotten Tomatoes, ma il pubblico gli ha dato una “A” su CinemaScore.

Drummer Boy è un musical cristiano diretto dai fratelli Ben e Joel David Smallbone. È ambientato durante la Guerra d’indipendenza americana e racconta di due fratelli su fronti opposti e di una donna ridotta in schiavitù.

You Can See Everything, il documentario di Nathan Fielder e Lance Oppenheim su Elizabeth Holmes, fondatrice di Theranos, è al quarto weekend. Il totale nordamericano è di 79,7 milioni di dollari, a fronte di un budget di 7 milioni.

Quali film della classifica arrivano in Italia

Il kolossal indiano Ramayana: La nascita di una leggenda, diretto da Nitesh Tiwari e ispirato all’antico poema epico indù, uscirà in Italia il 19 novembre 2026 con Eagle Pictures. Racconta la storia del principe Rama e del suo scontro con il re Ravana. Negli Stati Uniti segna il lancio più ampio di sempre in Nord America per una produzione indiana.

You Can See Everything arriverà nelle sale italiane a fine novembre 2026 con I Wonder Pictures.