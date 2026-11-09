Singoli in radio dal 13 novembre 2026: i 19 brani con Baglioni, Gazzelle e Gragnaniello

di Redazione ZON

In sintesi. Il Radio Date della settimana 46 del 2026 comprende 19 singoli in radio da venerdì 13 novembre 2026. Tra i più attesi ci sono «Che notte è questa!» di Claudio Baglioni, «Ogni volta che sei qui» di Gazzelle e «Nun è possibile» di Enzo Gragnaniello con sei ospiti. Pier Cortese anticipa l’11 novembre 2026 con «Come noi».

I punti chiave Il Radio Date di venerdì 13 novembre 2026 comprende 19 singoli in tutto.

Claudio Baglioni pubblica «Che notte è questa!» venerdì 13 novembre 2026 con Cosa Edizioni Musicali e Sony Music Italy.

Gazzelle pubblica «Ogni volta che sei qui» venerdì 13 novembre 2026 con Maciste Dischi, in collaborazione con Warner Music Italy.

Enzo Gragnaniello firma «Nun è possibile» con sei ospiti: Dario Sansone, Gnut, Fabiana Martone, Simona Boo, Maldestro e Greg Rega.

Pier Cortese pubblica «Come noi» mercoledì 11 novembre 2026 con Saifam Group e The Orchard.

Claudio Baglioni, Gazzelle ed Enzo Gragnaniello sono i nomi più attesi tra i singoli in radio da venerdì 13 novembre 2026, in un Radio Date da 19 brani. Pier Cortese li anticipa mercoledì 11 novembre 2026.

Quali sono i singoli più attesi della settimana 46 del 2026

Il Radio Date della settimana 46 del 2026 segnala quattro brani come i più attesi. Tre escono venerdì 13 novembre 2026, uno mercoledì 11 novembre 2026.

Artista Singolo Data Etichetta Pier Cortese Come noi 11 novembre 2026 Saifam Group / The Orchard Claudio Baglioni Che notte è questa! 13 novembre 2026 Cosa Edizioni Musicali / Sony Music Italy Enzo Gragnaniello e ospiti Nun è possibile 13 novembre 2026 – Gazzelle Ogni volta che sei qui 13 novembre 2026 Maciste Dischi / Warner Music Italy

Baglioni, Gazzelle e Gragnaniello escono venerdì 13 novembre 2026

Claudio Baglioni pubblica «Che notte è questa!» venerdì 13 novembre 2026. Il singolo è distribuito da Cosa Edizioni Musicali e Sony Music Italy.

Gazzelle porta in radio «Ogni volta che sei qui» nello stesso giorno, venerdì 13 novembre 2026. L’etichetta è Maciste Dischi, in collaborazione con Warner Music Italy.

Enzo Gragnaniello firma «Nun è possibile» insieme a sei ospiti: Dario Sansone, Gnut, Fabiana Martone, Simona Boo, Maldestro e Greg Rega. Il singolo esce venerdì 13 novembre 2026.

Pier Cortese arriva in anticipo con «Come noi» l’11 novembre

Pier Cortese pubblica «Come noi» mercoledì 11 novembre 2026, due giorni prima del grosso delle uscite. Il brano esce con Saifam Group e The Orchard.

Gli altri singoli in calendario venerdì 13 novembre 2026

Il Radio Date di venerdì 13 novembre 2026 comprende 19 singoli in tutto. Tra gli altri titoli ci sono «Que Joya» dei Canti Flegrei, «Garofani» di Raffa, «Sopravvivere» di Za e «Male Male» di UBE.

Nello stesso venerdì escono anche «1977 (C’hanno fatto nascere)» di Ferdinando Carcavallo, «Milioni di Dubbi» di Ivan Comar e «Chi sono io?» di MARLA. Il calendario spazia tra pop, urban e scena indipendente.

Domande frequenti Quali sono i singoli in radio dal 13 novembre 2026? Venerdì 13 novembre 2026 escono «Che notte è questa!» di Claudio Baglioni, «Ogni volta che sei qui» di Gazzelle e «Nun è possibile» di Enzo Gragnaniello con sei ospiti. Nello stesso Radio Date ci sono anche «Que Joya» dei Canti Flegrei, «Garofani» di Raffa, «Sopravvivere» di Za e «Male Male» di UBE. Quanti singoli escono in radio venerdì 13 novembre 2026? Il Radio Date di venerdì 13 novembre 2026 comprende 19 singoli in tutto. Il calendario spazia tra pop, urban e scena indipendente. Quando esce il nuovo singolo di Gazzelle? Gazzelle pubblica «Ogni volta che sei qui» venerdì 13 novembre 2026. L’etichetta è Maciste Dischi, in collaborazione con Warner Music Italy. Chi sono gli ospiti di Enzo Gragnaniello in «Nun è possibile»? Enzo Gragnaniello firma «Nun è possibile» insieme a sei ospiti: Dario Sansone, Gnut, Fabiana Martone, Simona Boo, Maldestro e Greg Rega. Il singolo esce venerdì 13 novembre 2026. Quando esce «Come noi» di Pier Cortese? Pier Cortese pubblica «Come noi» mercoledì 11 novembre 2026, due giorni prima delle altre uscite principali. Il brano esce con Saifam Group e The Orchard.

Fonte: All Music Italia