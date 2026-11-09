Lele Mora ricoverato a Roma per un ictus: «Mi hanno strappato alla morte»

di Redazione ZON

In sintesi. Lele Mora, storico agente dei vip, è ricoverato dalla fine di ottobre 2026 al Policlinico Umberto I di Roma per un ictus. Il malore è arrivato il 24 ottobre 2026 prima di uno spettacolo all’Aquila; il 25 ottobre 2026 Mora è svenuto sul treno per Roma. L’intervista al Messaggero è dell’8 novembre 2026.

I punti chiave Lele Mora è ricoverato dalla fine di ottobre 2026 al Policlinico Umberto I di Roma per un ictus.

Il 24 ottobre 2026 Lele Mora si è sentito male prima dello spettacolo al Teatro San Filippo dell’Aquila ed è salito sul palco ugualmente.

Lele Mora è svenuto sul treno per Roma il 25 ottobre 2026 ed è rimasto cinque giorni in terapia intensiva al Policlinico Umberto I.

Lele Mora ha dichiarato che il percorso di riabilitazione durerà «almeno sessanta giorni».

Lele Mora sta cercando di farsi trasferire a Verona, vicino alla famiglia, ma ci sono difficoltà a trovare un posto in Veneto.

Lele Mora, storico agente dei vip, è ricoverato dalla fine di ottobre 2026 al Policlinico Umberto I di Roma per un ictus. «Mi hanno strappato alla morte», ha raccontato in un’intervista al Messaggero pubblicata l’8 novembre 2026.

Il malore prima dello spettacolo all’Aquila e lo svenimento sul treno

Il 24 ottobre 2026 Lele Mora si è sentito male prima di salire sul palco del Teatro San Filippo dell’Aquila, dove era in scena con la sua tournée. Lo spettacolo aveva registrato il tutto esaurito.

Mora è salito sul palco ugualmente: «per rispetto agli spettatori che avevano pagato il biglietto», ha spiegato.

Il giorno dopo, il 25 ottobre 2026, avrebbe dovuto raggiungere la famiglia a Verona passando da Roma. Sul treno per la Capitale è svenuto: «poi il buio totale», ha raccontato. Al Policlinico Umberto I è rimasto cinque giorni in terapia intensiva.

Chi lo ha curato e quanto durerà la riabilitazione

A curare Lele Mora sono stati i medici dell’Umberto I diretti dal professor Giovanni Fabbrini, direttore del dipartimento di Neurologia, e dal professor Francesco Pugliese, direttore del reparto Emergenza e Urgenza.

Il percorso di riabilitazione, ha detto Mora, durerà «almeno sessanta giorni». Sul risveglio ha parlato di un momento «durissimo», ma si è detto felice di essere vivo e ha ringraziato lo staff, «dai medici alle infermiere», per averlo aiutato a sentirsi meno solo.

Mora sta cercando di farsi trasferire a Verona, vicino alla famiglia. Per ora, ha spiegato, resta a Roma in attesa, perché ci sono difficoltà a trovare un posto in Veneto.

Perché Lele Mora e la famiglia hanno tenuto riservato il ricovero

Lele Mora ha deciso insieme ai familiari di non avvisare nessuno del ricovero, a parte la cerchia più stretta. «Loro contano più di tutti. Ho pensato tanto in questi giorni», ha detto.

Accanto a lui, in ospedale, ci sono la figlia Diana e don Felice, il sacerdote conosciuto nella comunità Exodus di Don Mazzi. Il figlio Mirko si alterna con Diana nell’assistenza, e Mora ha detto che i due hanno percorso insieme «centinaia di chilometri».

La parabola di un agente dei vip, tra successi, condanna e Exodus

Lele Mora, originario di Bagnolo di Po, in provincia di Rovigo, è ricordato come agente dei vip in auge negli anni Novanta e Duemila.

Dal 2012 ha prestato servizio nella comunità Exodus di Don Mazzi, dopo l’affidamento in prova disposto dal tribunale di Milano a seguito di una condanna per bancarotta, che ha scontato.

Nell’intervista Mora ha fatto un bilancio personale: «Di me possono dire quello che vogliono, ma nella mia vita ho fatto anche del bene, e tanto».

Domande frequenti Cosa è successo a Lele Mora? Lele Mora ha avuto un ictus ed è ricoverato dalla fine di ottobre 2026 al Policlinico Umberto I di Roma. Il 24 ottobre 2026 si è sentito male prima di uno spettacolo all’Aquila, mentre il 25 ottobre 2026 è svenuto sul treno per Roma. Dove è ricoverato Lele Mora? Lele Mora è ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. Lì è rimasto cinque giorni in terapia intensiva. Sta cercando di farsi trasferire a Verona, vicino alla famiglia, ma per ora resta a Roma perché ci sono difficoltà a trovare un posto in Veneto. Quanto durerà la riabilitazione di Lele Mora? Lele Mora ha detto che il suo percorso di riabilitazione durerà «almeno sessanta giorni». Lo ha dichiarato nell’intervista al Messaggero pubblicata l’8 novembre 2026. Chi ha curato Lele Mora al Policlinico Umberto I? Lele Mora è stato curato dai medici del Policlinico Umberto I di Roma. Sono diretti dal professor Giovanni Fabbrini, direttore del dipartimento di Neurologia, e dal professor Francesco Pugliese, direttore del reparto Emergenza e Urgenza. Perché la famiglia di Lele Mora ha tenuto riservato il ricovero? Lele Mora ha deciso insieme ai familiari di non avvisare nessuno del ricovero, a parte la cerchia più stretta. In ospedale con lui ci sono la figlia Diana e don Felice, il sacerdote conosciuto nella comunità Exodus di Don Mazzi, mentre il figlio Mirko si alterna con Diana nell’assistenza.

Immagine di repertorio

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