Giornata diocesana del malato a Nocera e Pagani

di Pasquale Corvino

La Giornata diocesana del malato Nocera assume quest’anno un significato speciale per la Chiesa di Nocera Inferiore-Sarno. La ricorrenza coincide infatti con il dies natalis del servo di Dio Alfonso Russo.

Convegno su etica sanitaria e fine vita

Sabato 21 febbraio, alle ore 9.00, presso l’aula “Colella” dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, si terrà il convegno dal titolo “Questioni di etica sanitaria e del fine vita”.

L’iniziativa è promossa dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della salute. Ad introdurre e moderare l’incontro sarà il direttore don Mattia D’Antuono.

Dopo i saluti della direttrice sanitaria del Dea Nocera-Pagani-Scafati, Rosalba Santarpia, interverranno:

Maurizio Pietro Faggioni, ordinario di Bioetica all’Accademia Alfonsiana di Roma;

Laura Campanozzi, ricercatrice in Bioetica e membro dell’Unità di ricerca di Bioetica e Humanities del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma;

Il vescovo monsignor Giuseppe Giudice.

Messa nel ricordo di Alfonso Russo

Domenica 22 febbraio, alle ore 19.00, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo presso il Santuario di Gesù Bambino di Praga in Santa Maria della Purità a Pagani.

La Messa sarà celebrata nel giorno del dies natalis del servo di Dio Alfonso Russo, fondatore della Pia Unione Ammalati Cristo Salvezza, scomparso il 22 febbraio 2013.

Un momento di fede e riflessione

La Giornata diocesana del malato rappresenta un’occasione di riflessione sul valore della cura, della dignità della persona e dell’accompagnamento nelle fasi più delicate della vita.

Due appuntamenti distinti ma complementari che uniscono approfondimento bioetico e spiritualità, nel segno della memoria e della testimonianza cristiana.