Nocera Superiore: domenica la sfilata dei carri allegorici

Grande attesa in città per il tradizionale appuntamento di Carnevale rinviato per maltempo: due cortei attraverseranno le principali strade fino alla festa conclusiva

La sfilata carri allegorici Nocera Superiore torna ad animare la città domenica 22 febbraio 2026. Dopo il rinvio dello scorso 14 febbraio a causa del maltempo, l’evento è pronto a regalare una giornata di colori, maschere e spettacolo.

Partenza alle ore 10 da via della Libertà

La parata prenderà il via alle ore 10:00 da via della Libertà. Da qui inizierà una festa itinerante pensata per coinvolgere cittadini e visitatori lungo tutto il percorso.

Due cortei attraverseranno la città

Saranno due i cortei festanti che animeranno le strade di Nocera Superiore.

  • Il primo percorrerà via Pecorari in direzione via Russo.
  • Il secondo si snoderà lungo via della Libertà, via Spagnuolo, via Monte del Vesuvio, via Kennedy e via Napoli.

Un itinerario studiato per permettere a quante più persone possibile di assistere allo spettacolo dei carri allegorici.

Festa finale in corso Matteotti

I due cortei si uniranno in piazza Marco Polo e proseguiranno verso la meta finale: corso Matteotti.

Qui si terrà la grande festa conclusiva con musica, balli, animazione e tante maschere. Un momento di condivisione che rappresenta lo spirito autentico del Carnevale e uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità.