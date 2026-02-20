Guardia di Finanza, nuove tessere di riconoscimento: più sicurezza contro le falsificazioni

di Marisa Fava

Nuove tessere di riconoscimento per la Guardia di Finanza, con l’obiettivo di alzare l’asticella su sicurezza e autenticità. A partire dal 1° gennaio, le Fiamme Gialle hanno avviato l’introduzione di un nuovo modello di card per il personale, destinato a sostituire progressivamente le precedenti tessere realizzate con supporti tradizionali.

Il nuovo tesserino è pensato per ridurre al minimo il rischio di falsificazioni grazie a soluzioni tecnologiche che rendono complessa – se non impossibile – la riproduzione con strumenti comuni.

Più tecnologia, meno margini di contraffazione

Tra gli elementi di maggiore rilievo figurano la stampa ad alta precisione con sfumature continue, studiata per impedire l’individuazione di “stacchi” cromatici, e un ologramma trasparente inserito all’interno degli strati della tessera, a tutela della fotografia del titolare.

La personalizzazione avviene inoltre tramite laser engraving, una tecnica che rende estremamente difficile intervenire sul documento con alterazioni, cancellazioni o modifiche. A completare il pacchetto di sicurezza ci sono grafismi di elevata complessità, progettati per non essere replicabili con scanner o dispositivi fotografici.

Supporto in policarbonato e formato “smart”

La card è realizzata in policarbonato, scelto per robustezza, resistenza alle sollecitazioni e durata nel tempo. Le dimensioni sono analoghe a quelle delle carte di credito e delle moderne patenti di guida, così da garantire praticità d’uso e maggiore maneggevolezza.

Pur rinnovandosi, la tessera mantiene l’impostazione grafica e i colori storicamente associati ai tesserini identificativi, in modo da conservarne l’immediata riconoscibilità.

Un aggiornamento “discreto” ma strategico

L’introduzione delle nuove tessere rappresenta un passaggio tecnico importante: un documento più moderno, più resistente e soprattutto più affidabile, in un contesto in cui la verifica dell’identità e la prevenzione delle frodi richiedono standard sempre più elevati.