Carnevale 2026 a Nocera Superiore, danza protagonista su corso Matteotti

di Marisa Fava

Creatività, energia e partecipazione saranno al centro del Carnevale 2026 a Nocera Superiore, che si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno all’insegna della danza e della condivisione.

Con l’iniziativa “Ballando con le Maschere”, l’Amministrazione comunale invita le scuole di danza del territorio a prendere parte a un’esibizione artistica collettiva in programma per martedì 17 febbraio 2026.

Corso Matteotti diventa un palcoscenico a cielo aperto

L’evento si svolgerà lungo corso Matteotti, che a partire dalle ore 10:00 sarà animato da coreografie, musica e costumi, trasformando il cuore della città in uno spazio dedicato all’arte e al divertimento.

La danza sarà protagonista di una giornata pensata per unire spettacolo e partecipazione, coinvolgendo cittadini di tutte le età e valorizzando il talento e la passione degli allievi delle scuole di ballo.

Le scuole di danza interessate possono scaricare il modulo di partecipazione dal portale istituzionale del Comune e presentare la domanda entro l’11 febbraio 2026.

Le adesioni potranno essere inviate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo.

Un appuntamento che promette di rendere il Carnevale 2026 un momento di festa, espressione e condivisione per l’intera città.