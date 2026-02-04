Il nuovo “Welfare Culturale” in campo con Cultura Cresce

Il programma prevede agevolazioni fino all’80% per progetti, consulenze e investimenti, con linee di intervento dedicate a nuove imprese, imprese consolidate e soggetti del terzo settore. Gli investimenti sono orientati a promuovere la crescita sostenibile e il posizionamento competitivo delle micro, piccole e medie imprese attive nei settori culturali e creativi, con particolare attenzione alle giovani generazioni, ai territori, ai saperi e ai mestieri.

Seminario informativo a Sassano

Presso l’Aula Consiliare del Comune di Sassano, venerdì 6 febbraio alle ore 17:00, si terrà un seminario informativo volto a orientare strutture profit e no profit verso lo sviluppo di programmi culturali innovativi e competitivi.

L’incontro offrirà strumenti per la verifica di fattibilità tecnica, economica, logistica e di mercato dei progetti, sia per nuove realtà sia per imprese e associazioni già operative.

Il sostegno dell’Amministrazione comunale

L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Domenico Rubino, è stata organizzata dall’assessore Pio Biancamano con l’obiettivo di sensibilizzare gli operatori culturali e creativi del comprensorio a sviluppare progetti innovativi e utili al territorio.

Previsto l’intervento di Vincenzo Quagliano, Coordinatore del Distretto Territoriale Diffuso del Commercio Area Interna Vallo di Diano, che illustrerà modalità e opportunità di accesso a Cultura Cresce, rivolto alle filiere di Audiovisivo, Teatro, Danza, Patrimonio Culturale, Arti Visive, Architettura, Letteratura ed Editoria, Moda, Artigianato artistico e Musica.

Rigenerazione dei centri storici

Il seminario rientra nelle azioni di animazione territoriale del Distretto Territoriale Diffuso del Commercio Area Interna Vallo di Diano, con l’obiettivo strategico di rigenerare centri storici e aree di pregio a fini culturali, creativi e occupazionali.

L’incontro rappresenta dunque un’opportunità concreta per imprese, associazioni e operatori del territorio interessati a investire in cultura, innovazione e sviluppo sostenibile.