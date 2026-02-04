Vallo di Diano, furti seriali: due giovani colpiti da misure cautelari

di Marisa Fava

Due giovani sono stati raggiunti da misure cautelari personali al termine di un’attività investigativa che ha fatto luce su una serie di furti avvenuti nel Vallo di Diano tra l’estate e l’autunno scorsi.

I provvedimenti sono stati eseguiti il 2 febbraio dai militari dell’Arma, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale competente, su richiesta della Procura.

Le misure cautelari

Nel dettaglio, un 28enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, mentre per un 24enne è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Sala Consilina.

I due risultano indagati, in concorso, per i reati di furto pluriaggravato e furto con strappo.

I furti tra agosto e novembre

Secondo l’ipotesi accusatoria, tra i mesi di agosto e novembre 2025, i due avrebbero messo a segno numerosi colpi in diversi comuni del Vallo di Diano, tra cui Auletta, Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Teggiano.

Nel corso delle azioni contestate sarebbero stati sottratti materiali da lavoro utilizzati nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura e del giardinaggio, oltre a gruppi elettrogeni.

Il furto con strappo ai danni di un’anziana

In una circostanza, inoltre, agli indagati viene contestato anche un furto con strappo di preziosi: un paio di orecchini in oro sarebbe stato sottratto a una donna anziana mentre li indossava. Il danno complessivo stimato per l’intera serie di episodi ammonterebbe a circa 30.000 euro.