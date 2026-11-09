O My Beloved dei Kings of Leon: tredici brani, il singolo «My Whole World» e la tracklist
In sintesi. La band Kings of Leon ha pubblicato il 6 novembre 2026 O My Beloved, il suo decimo album in studio e il primo autoprodotto. L’album O My Beloved, uscito per Love Tap Records, contiene tredici brani e recupera il suono grezzo degli esordi a Nashville. Il primo singolo è «My Whole World».
I punti chiave
- I Kings of Leon hanno pubblicato l’album O My Beloved il 6 novembre 2026.
- O My Beloved è il decimo album in studio dei Kings of Leon e il primo interamente autoprodotto.
- L’album O My Beloved contiene tredici brani ed è pubblicato da Love Tap Records.
- Il primo singolo di O My Beloved è «My Whole World», seconda traccia dell’album.
- Il cantante Caleb Followill definisce O My Beloved una «lettera d’amore alla famiglia».
I Kings of Leon hanno pubblicato il 6 novembre 2026 O My Beloved, il loro decimo album in studio e il primo interamente autoprodotto. Il singolo che lo apre è «My Whole World».
Come si presenta My Whole World, il primo singolo di O My Beloved
«My Whole World» è il primo singolo estratto da O My Beloved. I Kings of Leon l’hanno presentato in anteprima su The Spectrum, il canale di SiriusXM, nel giorno dell’annuncio dell’album.
Secondo la presentazione del disco, il brano nasce da un luogo molto personale, in cui ricordi ed emozioni custoditi a lungo hanno trovato la strada della musica. La stessa presentazione lo descrive come un’introduzione intensa all’album e come uno sguardo sul lato più vulnerabile della band.
Un disco su famiglia e gratitudine che torna al suono delle origini
Secondo la presentazione, O My Beloved è l’album più intimo e senza filtri dei Kings of Leon. Racconta persone, esperienze e il percorso che ha portato i quattro componenti a essere ciò che sono oggi.
Sul piano musicale, i Kings of Leon si allontanano dal sound ampio e ricco di gran parte della loro carriera. Il disco recupera lo spirito più grezzo e autentico dei tempi in cui la band si affacciò per la prima volta sulla scena di Nashville.
I temi sono la gratitudine, la famiglia e l’apprezzamento per la vita costruita insieme. L’album guarda agli uomini e ai padri che i componenti della band sono diventati, partendo dai ricordi e dai momenti quotidiani che ne hanno segnato la vita. L’etichetta è Love Tap Records.
Perché Caleb Followill parla di una lettera d’amore alla famiglia
Il cantante Caleb Followill ha spiegato l’idea alla base del progetto:
«Abbiamo già superato qualsiasi cosa avessimo mai immaginato di poter fare e abbiamo costruito qualcosa di davvero speciale. Ho pensato: non sarebbe bellissimo realizzare un album che guardi indietro a tutte le cose che abbiamo fatto e che esprima gratitudine per il modo in cui siamo arrivati fin qui?»
Followill ha aggiunto che nelle canzoni ci sono le famiglie della band e le storie della loro infanzia. Sono episodi che all’epoca magari non sembravano così significativi, ma che a suo dire hanno influenzato davvero la sua vita. Followill definisce l’album una «lettera d’amore alla famiglia», dedicata ai temi della gratitudine e dell’apprezzamento. I Kings of Leon sono una band familiare e hanno vinto quattro Grammy.
La tracklist dei tredici brani di O My Beloved
O My Beloved contiene tredici tracce, a partire da un’introduzione strumentale intitolata «Intro». «My Whole World» è la seconda.
|N.
|Titolo
|1
|Intro
|2
|My Whole World
|3
|Cold Blue Dawn
|4
|The Hand
|5
|Rose
|6
|Make It Count
|7
|KOYSAR
|8
|Feel The Love
|9
|Blue Jeans and Diamonds
|10
|Warm Company
|11
|Forever Endeavor
|12
|Pretty Thing
|13
|Get You Down
Il concerto al Basement East di Nashville per l’annuncio
Per celebrare l’annuncio di O My Beloved, i Kings of Leon hanno programmato uno speciale concerto al Basement East di Nashville. Era un’esibizione intima, in un club del tipo in cui la band suonava da adolescente, quando cercava di farsi strada nella scena musicale della Music City.
Domande frequenti
Quando è uscito O My Beloved dei Kings of Leon?
O My Beloved dei Kings of Leon è uscito il 6 novembre 2026. È il decimo album in studio della band e il primo interamente autoprodotto.
Qual è il primo singolo di O My Beloved?
Il primo singolo di O My Beloved è «My Whole World». I Kings of Leon l’hanno presentato in anteprima su The Spectrum, il canale di SiriusXM, nel giorno dell’annuncio dell’album. Nella tracklist è la seconda traccia.
Quante canzoni ha O My Beloved dei Kings of Leon?
O My Beloved contiene tredici tracce. Si apre con un’introduzione strumentale intitolata «Intro» e si chiude con «Get You Down».
Di cosa parla O My Beloved dei Kings of Leon?
O My Beloved parla di gratitudine, famiglia e apprezzamento per la vita costruita insieme dalla band. Caleb Followill lo definisce una «lettera d’amore alla famiglia». Nelle canzoni ci sono le famiglie dei componenti e le storie della loro infanzia.
Che suono ha il nuovo album dei Kings of Leon?
Secondo la presentazione del disco, O My Beloved si allontana dal sound ampio e ricco di gran parte della carriera dei Kings of Leon. Recupera lo spirito più grezzo e autentico dei tempi in cui la band si affacciò per la prima volta sulla scena di Nashville.
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