9 Novembre 2026 - 07:44

Till Lindemann all’Alcatraz di Milano il 2 novembre 2027: orario e biglietti

In sintesi. Till Lindemann, cantante dei Rammstein, suonerà all’Alcatraz di Milano il 2 novembre 2027 nel «World Tour 2027». Il concerto inizia alle ore 19:45 e l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni. I biglietti sono in vendita su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 16:00 del 28 ottobre 2026.

I punti chiave

  • Till Lindemann, cantante dei Rammstein, suonerà all’Alcatraz di Milano il 2 novembre 2027.
  • Il concerto di Till Lindemann a Milano inizia alle ore 19:45.
  • L’ingresso al concerto di Till Lindemann all’Alcatraz è vietato ai minori di 18 anni.
  • I biglietti del concerto di Till Lindemann a Milano sono in vendita su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 16:00 del 28 ottobre 2026.
  • Il «World Tour 2027» di Till Lindemann prevede oltre 50 concerti, di cui 33 in 22 Paesi europei.

Till Lindemann, cantante dei Rammstein, suonerà all’Alcatraz di Milano il 2 novembre 2027 nell’ambito del suo «World Tour 2027». I biglietti sono in vendita su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 16:00 del 28 ottobre 2026.

Data, orario e biglietti del concerto di Till Lindemann a Milano

VoceDettaglio
ArtistaTill Lindemann, cantante dei Rammstein
TourWorld Tour 2027
Data2 novembre 2027
LuogoAlcatraz, Milano
Inizio del concertoore 19:45
Età minimaingresso vietato ai minori di 18 anni
BigliettiMC2Live.it e Vivaticket.com, dalle ore 16:00 del 28 ottobre 2026

Il concerto di Till Lindemann all’Alcatraz di Milano inizia alle ore 19:45. L’ingresso è vietato ai minori di 18 anni.

I canali di vendita indicati per il concerto milanese di Till Lindemann sono due: MC2Live.it e Vivaticket.com. La vendita è partita alle ore 16:00 del 28 ottobre 2026.

Il World Tour 2027 parte in primavera e conta oltre 50 concerti

Il «World Tour 2027» di Till Lindemann prenderà il via nella primavera del 2027 e prevede oltre 50 concerti. Partirà da altri continenti, poi attraverserà 22 Paesi europei per un totale di 33 eventi.

Tra le città europee del tour ci sono Rostock, Monaco, Dresda e Amburgo. Le altre tappe previste in Europa includono Helsinki, Amsterdam, Londra, Zurigo, Istanbul e molte altre, oltre a Milano.

Dopo il tour «Meine Welt» del 2025, il promoter parla del tour più grande finora

Il tour solista «Meine Welt» di Till Lindemann, nel 2025, è stato acclamato dalla critica e ha venduto oltre 200.000 biglietti in Europa. Il nuovo giro di concerti viene presentato come rumoroso, radicale e senza compromessi.

Fred Handwerker, amministratore delegato della Handwerker Promotion e GmbH e promotore del tour europeo, spiega che è la terza volta che la sua società si occupa dell’intero tour europeo di Till Lindemann. Le edizioni sono cresciute da 18 concerti a 25 e ora a 33 date in 22 Paesi.

«L’entusiasmo del pubblico è palpabile ogni volta: la folla è elettrizzata e l’energia che Till trasmette sul palco è semplicemente unica nel suo genere.» — Fred Handwerker, promotore del tour europeo

Handwerker definisce il «World Tour 2027» il più grande tour con Till Lindemann fino a oggi e dice di non vedere l’ora che cominci.

Domande frequenti

Quando suona Till Lindemann a Milano?

Till Lindemann suona a Milano il 2 novembre 2027. Il concerto si tiene all’Alcatraz e fa parte del «World Tour 2027» del cantante dei Rammstein.

A che ora inizia il concerto di Till Lindemann a Milano?

Il concerto di Till Lindemann all’Alcatraz di Milano inizia alle ore 19:45 del 2 novembre 2027.

Dove si comprano i biglietti per Till Lindemann a Milano?

I biglietti per il concerto di Till Lindemann a Milano si acquistano su MC2Live.it e su Vivaticket.com. La vendita è partita alle ore 16:00 del 28 ottobre 2026.

Il concerto di Till Lindemann a Milano è vietato ai minori?

Sì, l’ingresso al concerto di Till Lindemann all’Alcatraz di Milano è vietato ai minori di 18 anni.

Quanti concerti ha il World Tour 2027 di Till Lindemann?

Il «World Tour 2027» di Till Lindemann prevede oltre 50 concerti e prenderà il via nella primavera del 2027. In Europa le date sono 33, distribuite in 22 Paesi.

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