Till Lindemann all’Alcatraz di Milano il 2 novembre 2027: orario e biglietti

di Redazione ZON

In sintesi. Till Lindemann, cantante dei Rammstein, suonerà all’Alcatraz di Milano il 2 novembre 2027 nel «World Tour 2027». Il concerto inizia alle ore 19:45 e l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni. I biglietti sono in vendita su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 16:00 del 28 ottobre 2026.

I punti chiave Till Lindemann, cantante dei Rammstein, suonerà all’Alcatraz di Milano il 2 novembre 2027.

Il concerto di Till Lindemann a Milano inizia alle ore 19:45.

L’ingresso al concerto di Till Lindemann all’Alcatraz è vietato ai minori di 18 anni.

I biglietti del concerto di Till Lindemann a Milano sono in vendita su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 16:00 del 28 ottobre 2026.

Il «World Tour 2027» di Till Lindemann prevede oltre 50 concerti, di cui 33 in 22 Paesi europei.

Till Lindemann, cantante dei Rammstein, suonerà all’Alcatraz di Milano il 2 novembre 2027 nell’ambito del suo «World Tour 2027». I biglietti sono in vendita su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 16:00 del 28 ottobre 2026.

Data, orario e biglietti del concerto di Till Lindemann a Milano

Voce Dettaglio Artista Till Lindemann, cantante dei Rammstein Tour World Tour 2027 Data 2 novembre 2027 Luogo Alcatraz, Milano Inizio del concerto ore 19:45 Età minima ingresso vietato ai minori di 18 anni Biglietti MC2Live.it e Vivaticket.com, dalle ore 16:00 del 28 ottobre 2026

Il concerto di Till Lindemann all’Alcatraz di Milano inizia alle ore 19:45. L’ingresso è vietato ai minori di 18 anni.

I canali di vendita indicati per il concerto milanese di Till Lindemann sono due: MC2Live.it e Vivaticket.com. La vendita è partita alle ore 16:00 del 28 ottobre 2026.

Il World Tour 2027 parte in primavera e conta oltre 50 concerti

Il «World Tour 2027» di Till Lindemann prenderà il via nella primavera del 2027 e prevede oltre 50 concerti. Partirà da altri continenti, poi attraverserà 22 Paesi europei per un totale di 33 eventi.

Tra le città europee del tour ci sono Rostock, Monaco, Dresda e Amburgo. Le altre tappe previste in Europa includono Helsinki, Amsterdam, Londra, Zurigo, Istanbul e molte altre, oltre a Milano.

Dopo il tour «Meine Welt» del 2025, il promoter parla del tour più grande finora

Il tour solista «Meine Welt» di Till Lindemann, nel 2025, è stato acclamato dalla critica e ha venduto oltre 200.000 biglietti in Europa. Il nuovo giro di concerti viene presentato come rumoroso, radicale e senza compromessi.

Fred Handwerker, amministratore delegato della Handwerker Promotion e GmbH e promotore del tour europeo, spiega che è la terza volta che la sua società si occupa dell’intero tour europeo di Till Lindemann. Le edizioni sono cresciute da 18 concerti a 25 e ora a 33 date in 22 Paesi.

«L’entusiasmo del pubblico è palpabile ogni volta: la folla è elettrizzata e l’energia che Till trasmette sul palco è semplicemente unica nel suo genere.» — Fred Handwerker, promotore del tour europeo

Handwerker definisce il «World Tour 2027» il più grande tour con Till Lindemann fino a oggi e dice di non vedere l’ora che cominci.