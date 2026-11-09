Till Lindemann all’Alcatraz di Milano il 2 novembre 2027: orario e biglietti
In sintesi. Till Lindemann, cantante dei Rammstein, suonerà all’Alcatraz di Milano il 2 novembre 2027 nel «World Tour 2027». Il concerto inizia alle ore 19:45 e l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni. I biglietti sono in vendita su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 16:00 del 28 ottobre 2026.
I punti chiave
- Till Lindemann, cantante dei Rammstein, suonerà all’Alcatraz di Milano il 2 novembre 2027.
- Il concerto di Till Lindemann a Milano inizia alle ore 19:45.
- L’ingresso al concerto di Till Lindemann all’Alcatraz è vietato ai minori di 18 anni.
- I biglietti del concerto di Till Lindemann a Milano sono in vendita su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 16:00 del 28 ottobre 2026.
- Il «World Tour 2027» di Till Lindemann prevede oltre 50 concerti, di cui 33 in 22 Paesi europei.
Till Lindemann, cantante dei Rammstein, suonerà all’Alcatraz di Milano il 2 novembre 2027 nell’ambito del suo «World Tour 2027». I biglietti sono in vendita su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 16:00 del 28 ottobre 2026.
Data, orario e biglietti del concerto di Till Lindemann a Milano
|Voce
|Dettaglio
|Artista
|Till Lindemann, cantante dei Rammstein
|Tour
|World Tour 2027
|Data
|2 novembre 2027
|Luogo
|Alcatraz, Milano
|Inizio del concerto
|ore 19:45
|Età minima
|ingresso vietato ai minori di 18 anni
|Biglietti
|MC2Live.it e Vivaticket.com, dalle ore 16:00 del 28 ottobre 2026
Il concerto di Till Lindemann all’Alcatraz di Milano inizia alle ore 19:45. L’ingresso è vietato ai minori di 18 anni.
I canali di vendita indicati per il concerto milanese di Till Lindemann sono due: MC2Live.it e Vivaticket.com. La vendita è partita alle ore 16:00 del 28 ottobre 2026.
Il World Tour 2027 parte in primavera e conta oltre 50 concerti
Il «World Tour 2027» di Till Lindemann prenderà il via nella primavera del 2027 e prevede oltre 50 concerti. Partirà da altri continenti, poi attraverserà 22 Paesi europei per un totale di 33 eventi.
Tra le città europee del tour ci sono Rostock, Monaco, Dresda e Amburgo. Le altre tappe previste in Europa includono Helsinki, Amsterdam, Londra, Zurigo, Istanbul e molte altre, oltre a Milano.
Dopo il tour «Meine Welt» del 2025, il promoter parla del tour più grande finora
Il tour solista «Meine Welt» di Till Lindemann, nel 2025, è stato acclamato dalla critica e ha venduto oltre 200.000 biglietti in Europa. Il nuovo giro di concerti viene presentato come rumoroso, radicale e senza compromessi.
Fred Handwerker, amministratore delegato della Handwerker Promotion e GmbH e promotore del tour europeo, spiega che è la terza volta che la sua società si occupa dell’intero tour europeo di Till Lindemann. Le edizioni sono cresciute da 18 concerti a 25 e ora a 33 date in 22 Paesi.
«L’entusiasmo del pubblico è palpabile ogni volta: la folla è elettrizzata e l’energia che Till trasmette sul palco è semplicemente unica nel suo genere.» — Fred Handwerker, promotore del tour europeo
Handwerker definisce il «World Tour 2027» il più grande tour con Till Lindemann fino a oggi e dice di non vedere l’ora che cominci.
Domande frequenti
Quando suona Till Lindemann a Milano?
Till Lindemann suona a Milano il 2 novembre 2027. Il concerto si tiene all’Alcatraz e fa parte del «World Tour 2027» del cantante dei Rammstein.
A che ora inizia il concerto di Till Lindemann a Milano?
Il concerto di Till Lindemann all’Alcatraz di Milano inizia alle ore 19:45 del 2 novembre 2027.
Dove si comprano i biglietti per Till Lindemann a Milano?
I biglietti per il concerto di Till Lindemann a Milano si acquistano su MC2Live.it e su Vivaticket.com. La vendita è partita alle ore 16:00 del 28 ottobre 2026.
Il concerto di Till Lindemann a Milano è vietato ai minori?
Sì, l’ingresso al concerto di Till Lindemann all’Alcatraz di Milano è vietato ai minori di 18 anni.
Quanti concerti ha il World Tour 2027 di Till Lindemann?
Il «World Tour 2027» di Till Lindemann prevede oltre 50 concerti e prenderà il via nella primavera del 2027. In Europa le date sono 33, distribuite in 22 Paesi.
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