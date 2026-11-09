Piano Solo, Golpe Borghese e Golpe bianco: i tre colpi di Stato mancati in Italia tra il 1964 e il 1974

di Redazione ZON

In sintesi. Tra il 1964 e il 1974 in Italia furono elaborati tre progetti di colpo di Stato: il Piano Solo del 1964, il Golpe Borghese del 1970 e il Golpe bianco del 1974. Solo il Golpe Borghese partì, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970, e fu sospeso da Junio Valerio Borghese. Nessuno dei tre abbatté la democrazia.

I punti chiave Il Piano Solo fu elaborato nel 1964 dal comandante generale dei carabinieri Giovanni De Lorenzo e non fu mai attuato.

Il Golpe Borghese si svolse nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970 e fu sospeso per ordine di Junio Valerio Borghese.

Il Golpe bianco emerse nel 1974 e fu attribuito a Edgardo Sogno, che fu processato e assolto.

L’esistenza del Piano Solo divenne pubblica nel 1967, mentre il Golpe Borghese emerse pubblicamente nel marzo 1971.

Junio Valerio Borghese fuggì nella Spagna franchista dopo il fallimento del golpe e vi morì nel 1974.

Tra il 1964 e il 1974 in Italia furono elaborati tre progetti di colpo di Stato: il Piano Solo, il Golpe Borghese e il Golpe bianco. Nessuno raggiunse l’obiettivo di abbattere la democrazia.

Il Golpe Borghese, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970, fu l’unico a essere avviato. Il Piano Solo del 1964 e il Golpe bianco del 1974 rimasero allo stato di progetto.

Perché in Italia si progettarono colpi di Stato tra gli anni Sessanta e Settanta

Il contesto era quello della guerra fredda. In Italia i partiti di sinistra avevano grandi consensi elettorali e c’era il timore che potessero arrivare al governo.

Il Partito comunista italiano era cresciuto fino a sembrare in grado di sfidare la Democrazia cristiana, principale partito di governo. I tre piani nacquero per impedirne l’ascesa, in ambienti di estrema destra e in settori delle istituzioni.

Negli anni Settanta l’estrema destra e alcuni apparati dello Stato misero in atto anche la cosiddetta strategia della tensione. Consisteva nel compiere attentati per far apparire deboli le istituzioni democratiche e favorire un regime di stampo fascista.

I tre progetti a confronto: anno, promotore ed esito

Progetto Anno Promotore Esito Piano Solo 1964 Giovanni De Lorenzo, comandante generale dei carabinieri Mai attuato Golpe Borghese 1970 Junio Valerio Borghese Avviato e poi sospeso Golpe bianco 1974 Edgardo Sogno (secondo le accuse) Mai attuato

Cosa prevedeva il Piano Solo del 1964

Il Piano Solo fu elaborato nel 1964 dal comandante generale dei carabinieri Giovanni De Lorenzo. Era un momento di instabilità politica e sociale, legato soprattutto alla crisi del primo governo di centrosinistra.

Il piano nacque su richiesta del presidente della Repubblica Antonio Segni. Ufficialmente era un programma di emergenza contro eventuali disordini. Prevedeva che i carabinieri occupassero i principali centri di potere dello Stato e garantissero l’ordine pubblico.

Il nome deriva dal fatto che l’esecuzione spettava ai soli carabinieri. Tra le misure c’erano l’arresto e l’internamento di centinaia di esponenti della sinistra e di sindacalisti che non avevano commesso alcun reato. Per questo il piano violava lo stato di diritto.

L’esistenza del Piano Solo divenne pubblica nel 1967 e scatenò un acceso dibattito.

Cosa accadde nella notte dell’Immacolata del 1970

Il Golpe Borghese, detto anche “golpe dell’Immacolata”, fu messo in atto da gruppi di estrema destra nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970. Il principale promotore era Junio Valerio Borghese, ex militare fascista responsabile di crimini di guerra.

Borghese aveva combattuto nella Repubblica sociale italiana e comandato la Decima flottiglia Mas. Nel 1968 aveva fondato il Fronte Nazionale, un gruppo eversivo che puntava a rovesciare la democrazia.

Il piano prevedeva l’occupazione di punti strategici di Roma, tra cui il Ministero dell’interno e la sede della RAI. L’obiettivo era rovesciare il governo e instaurare un regime fascista. Partecipavano militanti di estrema destra, ex militari e alcuni appartenenti a corpi dello Stato.

I congiurati entrarono al Viminale e portarono via mitra e altre armi dall’armeria. Poi Borghese ordinò di sospendere l’azione e i congiurati si ritirarono.

Perché il contrordine di Borghese resta un mistero

Le ragioni dello stop non sono chiare. Si è ipotizzato che Borghese avesse ricevuto una telefonata che lo invitava a fermarsi, forse da Licio Gelli, capo della Loggia P2, o secondo altri da Andreotti.

Altre ipotesi parlano di sostegni promessi e poi venuti meno. Un’altra ancora sostiene che il piano non prevedesse di andare fino in fondo. La verità non è nota.

Si è ipotizzato anche un ruolo degli Stati Uniti, che probabilmente conoscevano il piano. Un loro sostegno non è mai stato accertato.

La vicenda emerse pubblicamente nel marzo 1971 e portò a polemiche politiche e a una lunga inchiesta giudiziaria. Dopo il fallimento Borghese fuggì nella Spagna franchista, dove morì nel 1974.

Perché il Golpe bianco del 1974 resta un caso controverso

Il Golpe bianco fu un presunto progetto eversivo emerso nel 1974 e attribuito a Edgardo Sogno, ex partigiano monarchico e anticomunista. Secondo le accuse, puntava a un cambiamento istituzionale con il sostegno di settori delle Forze armate, dell’imprenditoria e della politica.

Non era un colpo di Stato militare in senso classico. Prevedeva di instaurare un nuovo governo e di rafforzare il potere esecutivo, per impedire l’ascesa delle sinistre.

Il piano non fu mai attuato. Sogno e altri cospiratori furono processati e assolti. Gli storici discutono ancora sulla reale consistenza del progetto.

Cosa resta da chiarire sui tre tentativi

Molti elementi dei tre tentativi restano oscuri. Le istituzioni democratiche ressero e la libertà dei cittadini e la Costituzione furono salvaguardate.

Secondo gran parte degli storici, l’unico colpo di Stato che portò al potere chi lo aveva organizzato resta la Marcia su Roma del 1922, quando l’Italia era ancora un Regno.