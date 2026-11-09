Carne e longevità: cosa dice lo studio cinese su 5.000 over 80
In sintesi. Uno studio cinese pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition ha confrontato 1.459 centenari e 3.744 persone tra 80 e 99 anni. Le donne sottopeso che mangiavano carne avevano il 44% di probabilità in più di arrivare a 100 anni rispetto alle vegetariane. Tra gli uomini non emerge alcuna associazione significativa.
I punti chiave
- Lo studio pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition ha confrontato 1.459 centenari con 3.744 persone tra 80 e 99 anni, usando i dati del China Longevity Survey (CLHLS).
- Le donne sottopeso che mangiano carne hanno il 44% di probabilità in più di arrivare a 100 anni rispetto alle vegetariane.
- Tra le donne normopeso o sovrappeso i ricercatori non hanno osservato alcuna associazione tra consumo di carne e longevità.
- Tra gli uomini lo studio non rileva alcuna associazione significativa tra vegetarianismo e longevità.
- Lo studio rileva solo un legame tra dieta e longevità e non dimostra che mangiare carne faccia vivere più a lungo.
Uno studio su oltre 5.000 persone di 80 anni o più, pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition, associa il consumo di carne a maggiori probabilità di arrivare a 100 anni, ma solo per le donne sottopeso.
La ricerca è stata condotta da scienziati dell’Università di Fudan, del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie e dell’Università di Shanghai Jiao Tong. Gli autori hanno usato i dati del China Longevity Survey (CLHLS) e hanno messo a confronto 1.459 centenari con 3.744 persone di età compresa tra 80 e 99 anni.
Il vantaggio del 44% compare solo tra le donne sottopeso
Le donne sottopeso che mangiavano carne avevano il 44% di probabilità in più di arrivare a 100 anni rispetto alle vegetariane. I ricercatori non hanno osservato la stessa associazione tra le donne normopeso o sovrappeso.
|Gruppo
|Risultato dello studio
|Donne sottopeso che mangiano carne
|44% di probabilità in più di arrivare a 100 anni rispetto alle vegetariane
|Donne normopeso o sovrappeso
|Nessuna associazione osservata
|Uomini
|Nessuna associazione significativa tra vegetarianismo e longevità
Un altro risultato riguarda gli anziani che non mangiano carne ma consumano pesce, uova o latticini. Nello studio hanno la stessa probabilità di arrivare a 100 anni di chi mangia carne.
Perché il peso potrebbe spiegare il risultato
Secondo il gruppo di ricerca, l’indice di massa corporea (IMC) potrebbe spiegare in parte i risultati. La scoperta ricorda il “paradosso dell’obesità”: gli anziani leggermente sovrappeso a volte stanno meglio di quelli sottopeso.
Negli anziani, a differenza che nei giovani, essere sottopeso può indicare malnutrizione, perdita di massa muscolare o un peggioramento dello stato di salute. Questo non significa che il sovrappeso sia benefico.
Che cosa lo studio non dimostra
La ricerca ha rilevato soltanto un legame tra dieta e longevità. Non dimostra che mangiare carne porti a vivere più a lungo.
Stato di salute, condizioni di vita e abitudini possono influenzare i risultati. Inoltre i dati sulla dieta riflettono le abitudini dei partecipanti negli ultimi anni di vita, non l’alimentazione di tutta l’esistenza.
Il contesto: fratture, proteine e diete a base vegetale
Un altro studio, condotto su oltre 65.000 persone di diverse età, ha trovato in alcune analisi un rischio maggiore di fratture tra i vegetariani. Secondo i ricercatori, un minore apporto di proteine e calcio potrebbe contribuire, ma vanno considerati anche altri fattori.
Sul ruolo delle proteine nell’invecchiamento il dibattito resta aperto. Una revisione del 2026 di ricercatori dell’Università del Wisconsin-Madison suggerisce che ridurre le proteine potrebbe favorire un invecchiamento sano in alcuni organismi, perché livelli elevati possono attivare meccanismi che promuovono la crescita cellulare.
Le diete ricche di alimenti vegetali e povere di carni rosse e lavorate sono invece associate a un minor rischio di malattie cardiovascolari, ictus, diabete di tipo 2 e obesità.
Domande frequenti
Mangiare carne fa vivere più a lungo?
Lo studio cinese pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition non dimostra che mangiare carne faccia vivere più a lungo: rileva soltanto un legame tra dieta e longevità. Il vantaggio del 44% riguarda solo le donne sottopeso, mentre tra gli uomini non emerge alcuna associazione significativa.
Chi ha condotto lo studio sulla carne e i centenari?
La ricerca è stata condotta da scienziati dell’Università di Fudan, del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie e dell’Università di Shanghai Jiao Tong. Gli autori hanno usato i dati del China Longevity Survey (CLHLS), confrontando 1.459 centenari con 3.744 persone tra 80 e 99 anni.
Chi non mangia carne ha meno probabilità di arrivare a 100 anni?
Nello studio le donne sottopeso che mangiavano carne avevano il 44% di probabilità in più di arrivare a 100 anni rispetto alle vegetariane. Gli anziani che non mangiano carne ma consumano pesce, uova o latticini hanno invece la stessa probabilità di chi mangia carne.
Perché il peso conta nello studio sulla carne e la longevità?
Secondo il gruppo di ricerca, l’indice di massa corporea (IMC) potrebbe spiegare in parte i risultati. Negli anziani essere sottopeso può indicare malnutrizione, perdita di massa muscolare o un peggioramento dello stato di salute, ma questo non significa che il sovrappeso sia benefico.
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