Carne e longevità: cosa dice lo studio cinese su 5.000 over 80

di Redazione ZON

In sintesi. Uno studio cinese pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition ha confrontato 1.459 centenari e 3.744 persone tra 80 e 99 anni. Le donne sottopeso che mangiavano carne avevano il 44% di probabilità in più di arrivare a 100 anni rispetto alle vegetariane. Tra gli uomini non emerge alcuna associazione significativa.

I punti chiave Lo studio pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition ha confrontato 1.459 centenari con 3.744 persone tra 80 e 99 anni, usando i dati del China Longevity Survey (CLHLS).

Le donne sottopeso che mangiano carne hanno il 44% di probabilità in più di arrivare a 100 anni rispetto alle vegetariane.

Tra le donne normopeso o sovrappeso i ricercatori non hanno osservato alcuna associazione tra consumo di carne e longevità.

Tra gli uomini lo studio non rileva alcuna associazione significativa tra vegetarianismo e longevità.

Lo studio rileva solo un legame tra dieta e longevità e non dimostra che mangiare carne faccia vivere più a lungo.

Uno studio su oltre 5.000 persone di 80 anni o più, pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition, associa il consumo di carne a maggiori probabilità di arrivare a 100 anni, ma solo per le donne sottopeso.

La ricerca è stata condotta da scienziati dell’Università di Fudan, del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie e dell’Università di Shanghai Jiao Tong. Gli autori hanno usato i dati del China Longevity Survey (CLHLS) e hanno messo a confronto 1.459 centenari con 3.744 persone di età compresa tra 80 e 99 anni.

Il vantaggio del 44% compare solo tra le donne sottopeso

Le donne sottopeso che mangiavano carne avevano il 44% di probabilità in più di arrivare a 100 anni rispetto alle vegetariane. I ricercatori non hanno osservato la stessa associazione tra le donne normopeso o sovrappeso.

Gruppo Risultato dello studio Donne sottopeso che mangiano carne 44% di probabilità in più di arrivare a 100 anni rispetto alle vegetariane Donne normopeso o sovrappeso Nessuna associazione osservata Uomini Nessuna associazione significativa tra vegetarianismo e longevità

Un altro risultato riguarda gli anziani che non mangiano carne ma consumano pesce, uova o latticini. Nello studio hanno la stessa probabilità di arrivare a 100 anni di chi mangia carne.

Perché il peso potrebbe spiegare il risultato

Secondo il gruppo di ricerca, l’indice di massa corporea (IMC) potrebbe spiegare in parte i risultati. La scoperta ricorda il “paradosso dell’obesità”: gli anziani leggermente sovrappeso a volte stanno meglio di quelli sottopeso.

Negli anziani, a differenza che nei giovani, essere sottopeso può indicare malnutrizione, perdita di massa muscolare o un peggioramento dello stato di salute. Questo non significa che il sovrappeso sia benefico.

Che cosa lo studio non dimostra

La ricerca ha rilevato soltanto un legame tra dieta e longevità. Non dimostra che mangiare carne porti a vivere più a lungo.

Stato di salute, condizioni di vita e abitudini possono influenzare i risultati. Inoltre i dati sulla dieta riflettono le abitudini dei partecipanti negli ultimi anni di vita, non l’alimentazione di tutta l’esistenza.

Il contesto: fratture, proteine e diete a base vegetale

Un altro studio, condotto su oltre 65.000 persone di diverse età, ha trovato in alcune analisi un rischio maggiore di fratture tra i vegetariani. Secondo i ricercatori, un minore apporto di proteine e calcio potrebbe contribuire, ma vanno considerati anche altri fattori.

Sul ruolo delle proteine nell’invecchiamento il dibattito resta aperto. Una revisione del 2026 di ricercatori dell’Università del Wisconsin-Madison suggerisce che ridurre le proteine potrebbe favorire un invecchiamento sano in alcuni organismi, perché livelli elevati possono attivare meccanismi che promuovono la crescita cellulare.

Le diete ricche di alimenti vegetali e povere di carni rosse e lavorate sono invece associate a un minor rischio di malattie cardiovascolari, ictus, diabete di tipo 2 e obesità.