di Redazione ZON

In sintesi. Per simulare un’interrogazione orale, l’utente apre l’app di ChatGPT su iOS o Android, oppure chatgpt.com dal computer, tocca l’icona «Voce» e chiede a ChatGPT di fare l’esaminatore, indicando materia, livello e numero di domande. Dall’11 dicembre 2026 OpenAI ritira le voci Advanced e Standard: chi le aveva selezionate passa a Live.

I punti chiave Il Voice Mode di ChatGPT è la conversazione a due vie in tempo reale, mentre Dictation trascrive soltanto ciò che l’utente dice e non risponde a voce.

L’uso della Voce Live in chat è misurato su una finestra mobile di 24 ore e ChatGPT avvisa l’utente quando raggiunge il limite.

Dall’11 dicembre 2026 OpenAI ritira le voci Advanced e Standard, sostituite da Live, alimentata dal modello GPT-Live.

Il piano Plus di ChatGPT offre 3 ore di voce per finestra di 24 ore, secondo fonti secondarie e non secondo pagine ufficiali.

La Voce Live di ChatGPT accetta testo e immagini nella stessa chat, secondo la versione italiana del centro assistenza OpenAI.

Apri ChatGPT (app o chatgpt.com), tocca l’icona «Voce» e dì a voce che deve fare l’esaminatore, indicando materia, livello e numero di domande. Poi rispondi come all’orale vero. Le pagine ufficiali di OpenAI descrivono solo come usare la Voce: il copione dell’interrogazione è un uso che spetta a te.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Che cosa serve per iniziare?

Basta l’app di ChatGPT su iOS o Android oppure il sito chatgpt.com dal computer, con il microfono attivo. La Voce è disponibile anche sugli account gratuiti, ma con limiti di tempo e, secondo una testata di tecnologia, con un modello più piccolo di default. Le pagine consultate non riportano prezzi in euro per l’Italia.

Attenzione a non confondere due funzioni. «Voice Mode» è la conversazione a due vie in tempo reale, quella che serve a te. «Dictation» trascrive soltanto ciò che dici in testo e non risponde a voce.

Come si avvia la simulazione dal telefono?

Apri l’app ChatGPT su iOS o Android. Tocca l’icona «Voce» nella barra dei messaggi: nella versione italiana del centro assistenza è in basso a destra e ha la forma di un’onda sonora. Se richiesto, consenti all’app di accedere al microfono. Se è la tua prima conversazione vocale, scegli una voce. Quando la Voce si apre, inizia a parlare e assegna il ruolo all’esaminatore (trovi un esempio più sotto). Per mettere in pausa il tuo audio o riattivarlo usa il controllo del microfono. Per chiudere usa il controllo di uscita.

E dal computer?

Vai su chatgpt.com. Seleziona l’icona «Voce» sul lato destro della finestra del prompt. Se richiesto, consenti al browser di usare il microfono. Inizia a parlare.

Secondo il centro assistenza, la Voce può comparire dentro la chat, come sfera vocale flottante, oppure a schermo intero. Se preferisci l’una o l’altra, su mobile vai su «Impostazioni» → «Voce» → «Modalità separata». Sul web: «Impostazioni» → «Generali» → «Voce» → «Voce separata».

Che cosa dire a ChatGPT per fargli fare l’esaminatore?

Dillo subito, in una frase sola, con materia, livello e numero di domande. Questo è un esempio nostro, non un testo di OpenAI:

«Fai l’esaminatore di storia per una terza superiore. Fammi cinque domande, una alla volta, e aspetta la mia risposta prima di passare alla successiva. Alla fine dimmi dove sono stato impreciso.»

Durante la conversazione puoi chiedere di cambiare tono, ritmo o stile, per esempio un esaminatore più severo o che parli più lentamente. Le personalità predefinite di ChatGPT non si applicano alla Voce Live.

Si possono mostrare appunti o schemi?

Sì, secondo la versione italiana del centro assistenza: Live accetta testo e immagini nella stessa chat della conversazione vocale. Puoi quindi mostrare uno schema e farti interrogare su quello.

E la «modalità studio»?

La modalità «Studia e impara» è pensata per guidare con domande, spiegazioni e quiz invece di dare risposte pronte, e fonti italiane la descrivono come gratuita. Non risulta però una pagina ufficiale sul suo uso insieme alla Voce. Una guida secondaria dice che non funziona in Chat temporanee, GPT personalizzati e Progetti.

Quanto può durare l’interrogazione?

Dipende dal piano. L’uso della Voce Live in chat è misurato su una finestra mobile di 24 ore e ChatGPT ti avvisa quando raggiungi il limite. Una simulazione lunga può quindi interrompersi.

I numeri ufficiali sono pochi. Questo è il quadro a novembre 2026:

Piano Limite di voce Affidabilità del dato Free Accesso limitato, nessun numero pubblicato «Limitato» è indicato dal centro assistenza; può cambiare Go Stessi limiti del Free secondo la pagina ufficiale; 3 ore per finestra di 24 ore secondo guide secondarie Fonti in contraddizione Plus 3 ore per finestra di 24 ore Solo fonti secondarie Pro da 100 dollari 15 ore Solo fonti secondarie Pro da 200 dollari Illimitato, salvo controlli antiabuso Solo fonti secondarie

Per il piano gratuito circolano anche cifre diverse (2 ore al giorno fino a luglio 2026, o circa 15 minuti nelle guide più vecchie), ma non sono confermate da pagine ufficiali. Se ti serve una sessione lunga, controlla il tuo piano dentro l’app.

Sempre secondo fonti secondarie, dall’aggiornamento del 9 settembre 2026 gli utenti Plus e Pro non passano a un modello più piccolo al raggiungimento del limite: la chiamata termina e si può continuare in testo.

Che cosa cambia l’11 dicembre 2026?

Dall’11 dicembre 2026 OpenAI ritira le voci Advanced e Standard. Chi le aveva selezionate passerà a Live, alimentata da GPT-Live, un modello «full-duplex» che può ascoltare e parlare nello stesso momento.

Fino a quella data, «Impostazioni» → «Voce» permette ancora di scegliere tra Live, Advanced e Standard. Schermate e nomi dei menu possono cambiare. Nelle chat con GPT personalizzati la Voce usa Advanced fino al ritiro e le «custom actions» non sono disponibili in modalità Voce.

Come si cambia voce e si risolvono le interruzioni?

Per cambiare voce vai su «Impostazioni» → «Voce», poi «Voce». In alternativa usa il menu di personalizzazione in alto a destra dentro la modalità vocale: in quel caso ti verrà proposto di iniziare una nuova chat. L’elenco ufficiale in inglese comprende Arbor, Breeze, Cove, Ember, Juniper, Maple, Sol, Spruce e Vale.

Se ChatGPT ti interrompe o ti fraintende, prova con le cuffie, un ambiente più silenzioso o più volume. Su iPhone, durante la conversazione, apri il Centro di Controllo, seleziona «Modalità microfono» e attiva «Isolamento voce».

Quali avvertenze conviene tenere presenti?

Le correzioni vanno verificate. ChatGPT può sbagliare: controlla ciò che dice l’esaminatore virtuale sul libro di testo o con il tuo insegnante.

Lingua. Il centro assistenza non riporta nel testo consultato l’elenco delle lingue. Dice che, se la Voce rileva la lingua sbagliata, puoi scegliere quella più parlata, e che puoi chiedere a ChatGPT di parlare un’altra lingua.

Trascrizione. Le conversazioni restano nella cronologia e si possono riprendere in testo o in voce. La pagina che lo dice parla di Advanced e Standard e non indica nulla di diverso per Live, quindi dovresti poter rileggere l’interrogazione dopo averla fatta.

Privacy. Il centro assistenza dice che l’audio viene eliminato dopo la trascrizione, a meno che tu non abbia scelto di condividerlo per addestrare i modelli. L’OpenAI Academy dice invece che audio e video delle chat vocali sono conservati insieme alla trascrizione finché la chat resta nella cronologia. Le due indicazioni non coincidono del tutto: controlla le impostazioni sui dati nel tuo account.

Sottotitoli e video. Su iOS e Android, con Advanced, il pulsante «cc» mostra i sottotitoli delle risposte; non è chiaro se resti dopo il ritiro di Advanced. Lo stesso vale per la voce con video su mobile, il cui stato dopo l’11 dicembre 2026 non è verificato.

Domande frequenti Come si avvia un’interrogazione orale con ChatGPT dal telefono? Si apre l’app ChatGPT su iOS o Android e si tocca l’icona «Voce» nella barra dei messaggi, in basso a destra nella versione italiana del centro assistenza. Se richiesto, si consente l’accesso al microfono. Poi si assegna a ChatGPT il ruolo di esaminatore. Cosa dire a ChatGPT per fargli fare l’esaminatore? Basta una frase sola con materia, livello e numero di domande. Un esempio: «Fai l’esaminatore di storia per una terza superiore. Fammi cinque domande, una alla volta, e aspetta la mia risposta prima di passare alla successiva». È un esempio di ZON.it, non un testo di OpenAI. Quanto può durare l’interrogazione con la Voce di ChatGPT? Dipende dal piano: l’uso della Voce Live è misurato su una finestra mobile di 24 ore. Per Plus le fonti secondarie indicano 3 ore, mentre per il piano gratuito OpenAI parla di accesso limitato senza pubblicare numeri. Una simulazione lunga può quindi interrompersi. Cosa cambia l’11 dicembre 2026 per la Voce di ChatGPT? Dall’11 dicembre 2026 OpenAI ritira le voci Advanced e Standard. Chi le aveva selezionate passa a Live, alimentata da GPT-Live, un modello «full-duplex» che può ascoltare e parlare nello stesso momento. Le conversazioni vocali con ChatGPT restano salvate? Le conversazioni restano nella cronologia e si possono riprendere in testo o in voce. Sull’audio le indicazioni di OpenAI non coincidono del tutto: il centro assistenza dice che viene eliminato dopo la trascrizione, l’OpenAI Academy che resta finché la chat è in cronologia.

Foto: SAdams-WMF (CC BY)

Fonte: Voce ChatGPT dentro la chat: come parlare e leggere la risposta senza la sfera blu · Retiring Advanced and Standard Voice in ChatGPT · FAQ sulla modalità vocale · ChatGPT Voice Limits by Plan: Hours on Free, Go, Plus, Pro · What is ChatGPT Go? · ChatGPT: What’s free in 2026 and what isn’t? – Engadget · ChatGPT Voce · ChatGPT Study Mode: What It Does and How to Use It · Does ChatGPT Still Have Limits in 2026? What Is Capped · Modalità vocale ChatGPT con video in diretta · ChatGPT Work and Codex · Getting started with ChatGPT · ChatGPT Realtime Voice 2026: 3 hours a day on Plus, setup and fixes · Voice Mode FAQ · ChatGPT Voice · ChatGPT lancia la ‘modalità studio’, ora con l’IA si può instaurare un dialogo e non avere una risposta unica: come funziona · ChatGPT Voice