Apprendimento guidato di Gemini: come farti interrogare, con quiz e flashcard

di Redazione ZON

In sintesi. Per farsi interrogare da Gemini si apre gemini.google.com o l’app Gemini, si accede con un account Google e si attiva «Apprendimento guidato». Poi si indica l’argomento o si allegano i propri appunti. Per un’interrogazione vera e propria si chiede a Gemini «Crea un quiz su…» o «Crea flashcard su…». Informazioni verificate a novembre 2026.

I punti chiave Google ha lanciato la funzione «Guided Learning», in italiano «Apprendimento guidato», il 6 agosto 2025.

Su computer l’Apprendimento guidato si attiva in 6 passaggi: da «Aggiungi file» a «Altri strumenti» fino a «Apprendimento guidato».

Google non indica una frase ufficiale per la modalità «interrogazione»: i prompt documentati nel Centro assistenza sono «Crea un quiz su…» e «Crea flashcard su…».

Con un Account Google lavorativo o scolastico, Google non permette di condividere quiz, flashcard, test pratici o guide alla preparazione dei test.

Google non conferma ufficialmente la gratuità dell’Apprendimento guidato; nelle versioni Google Workspace for Education l’app Gemini è inclusa senza costi aggiuntivi.

Per farti interrogare da Gemini apri gemini.google.com o l’app Gemini, accedi con il tuo account Google e attiva «Apprendimento guidato». Poi scrivi l’argomento o allega i tuoi appunti: Gemini spiega un concetto passo dopo passo e ti fa domande. Per un’interrogazione vera e propria chiedi «Crea un quiz su…» o «Crea flashcard su…».

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è e cosa serve per usarlo?

Serve un account Google con accesso eseguito, sul sito di Gemini o nell’app. Il Centro assistenza di Google presenta le app Gemini come un tutor, con apprendimento guidato, ausili visivi e risorse didattiche.

Google ha lanciato la funzione, in inglese «Guided Learning», il 6 agosto 2025. Secondo Google Workspace Updates è disponibile in tutte le lingue e regioni supportate dall’app Gemini. Si basa sulla famiglia di modelli LearnLM, pensata per l’apprendimento.

Alcune funzioni di studio, precisa Google, sono solo sul web (gemini.google.com) e sul web mobile. Quindi ciò che vedi può cambiare a seconda del dispositivo.

L’Apprendimento guidato è gratuito?

Non c’è una conferma ufficiale. Alcune guide italiane e straniere lo descrivono come gratuito, ma le pagine di Google che ho consultato non indicano un prezzo né limiti d’uso del piano gratuito rispetto a quelli a pagamento.

L’unico dato ufficiale riguarda la scuola: nelle versioni Google Workspace for Education l’app Gemini è inclusa senza costi aggiuntivi. Se studi con un account personale, controlla nell’app quali limiti ti si applicano.

Come si attiva l’Apprendimento guidato passo dopo passo?

Su computer il percorso indicato da Google è questo.

Vai su gemini.google.com e accedi con il tuo account Google. Nella casella di testo fai clic su «Aggiungi file». In basso fai clic su «Altri strumenti» e poi su «Apprendimento guidato». Scrivi nella casella di testo una domanda o un prompt sull’argomento da studiare. Facoltativo: per caricare file o un’immagine insieme al prompt, fai clic su «Aggiungi file» e poi su «Carica file». Fai clic su «Invia».

E su smartphone o tablet Android?

Vai su gemini.google.com oppure apri l’app Gemini. Nella casella di testo tocca «Aggiungi file». In basso tocca «Apprendimento guidato». Scrivi la domanda o il prompt. Se vuoi allegare un file, tocca «Aggiungi file» e poi «File». Tocca «Invia».

Per altri dispositivi non ho un percorso ufficiale: cerca la voce «Apprendimento guidato» tra gli strumenti della casella di testo.

Che cosa succede durante una sessione?

Gemini spezza il problema in passaggi e adatta la spiegazione a chi studia. Una guida italiana descrive lo schema tipico: Gemini spiega un concetto, fa un esempio e pone una domanda.

Se rispondi in modo sbagliato, riformula la spiegazione con altri esempi. La stessa guida consiglia di scegliere argomenti con una struttura logica chiara, come un capitolo di storia con cause e conseguenze, e di prendere appunti a parte.

Come ti fai interrogare davvero?

Qui c’è un limite da sapere: Google non indica una frase ufficiale per far scegliere a Gemini la modalità «interrogazione» dentro l’Apprendimento guidato. Le strade documentate sono due.

La prima è lasciare che Gemini ti faccia domande mentre spiega. La seconda è chiedere esplicitamente un quiz o delle flashcard, anche allegando i tuoi appunti. I prompt indicati nel Centro assistenza sono «Crea un quiz su…» e «Crea flashcard su…».

Un esempio di richiesta, scritto da noi e non da Google: «Crea un quiz sul sistema circolatorio usando gli appunti che ho allegato». Puoi anche partire da un documento di Canvas.

Come funzionano le flashcard?

Le flashcard hanno i comandi «Modalità casuale», «Sintesi vocale» e «Riavvia le flashcard». Alla fine del mazzo puoi rivederle. Google dice che si possono chiedere flashcard e guide di studio basate sui risultati dei quiz o su altri materiali didattici.

Come funziona il quiz interattivo?

Una guida in inglese, aggiornata a ottobre 2026, descrive un quiz con i comandi Suggerimento, Avanti, Indietro e Altre domande. A fine quiz Gemini indicherebbe punti di forza e aree su cui concentrarti. I nomi esatti dei pulsanti in italiano non sono confermati: controlla nell’interfaccia.

Quale modalità scegliere?

Modalità Cosa fa Come si avvia Apprendimento guidato Spiega passo dopo passo e fa domande lungo il percorso «Aggiungi file», poi «Altri strumenti» e «Apprendimento guidato» (su Android basta «Aggiungi file» e «Apprendimento guidato») Quiz Ti interroga con domande sull’argomento o sui tuoi appunti Prompt «Crea un quiz su…» Flashcard Mazzo di schede da ripassare, con «Modalità casuale», «Sintesi vocale» e «Riavvia le flashcard» Prompt «Crea flashcard su…»

Posso usare i miei appunti o fonti affidabili?

Sì. Puoi caricare file o un’immagine insieme al prompt, usando «Aggiungi file» e poi «Carica file» sul computer. Gemini lavora così sul tuo materiale e non solo su ciò che sa già.

Il Centro assistenza suggerisce anche di chiedere risposte basate su fonti didattiche affidabili, come i libri di testo OpenStax, scrivendo @OpenStax nel prompt. Puoi chiedere pure domande pratiche con feedback e suggerimenti.

Nel riquadro Gemini di Google Classroom gli studenti trovano riquadri di partenza come «Aiutami a imparare», «Fammi una domanda», «Crea flashcard» e «Crea una guida di studio».

Posso condividere quiz e flashcard con i compagni?

Sì, ma non con un Account Google lavorativo o scolastico: in quel caso Google non permette di condividere quiz, flashcard, test pratici o guide alla preparazione dei test.

Con un account personale, apri il quiz o le flashcard nel riquadro di Canvas dalla chat e usa la funzione di condivisione. Il percorso preciso in italiano non è confermato da Google, quindi cercalo nell’interfaccia.

Cosa può andare storto?

Non vedi «Apprendimento guidato» nell’app. Sull’app mobile le funzioni di apprendimento arrivano in modo graduale. Riprova più tardi oppure usa gemini.google.com.

Non compaiono video di YouTube. I video appaiono nelle risposte solo se «Attività delle app Gemini» è attiva.

L’età minima non è chiara. Una pagina del Centro assistenza indica almeno 18 anni per creare flashcard e guide di studio. Google Workspace Updates (agosto 2025) dice invece che Guided Learning è disponibile per utenti di tutte le età. Le fonti non coincidono: verifica nella tua app. Nelle versioni Workspace for Education, per gli utenti sotto i 18 anni valgono norme sui contenuti più severe.

Gemini perde il filo. Una guida italiana avverte che lo strumento non sostituisce gli insegnanti e che a volte si confonde. Prendi appunti a parte e controlla le informazioni importanti sul libro di testo.

Domande frequenti Come si attiva l’Apprendimento guidato di Gemini? Su computer si va su gemini.google.com, si accede con l’account Google, si fa clic su «Aggiungi file», poi su «Altri strumenti» e su «Apprendimento guidato». Su Android si tocca «Aggiungi file» e poi «Apprendimento guidato». Dopo la scelta si scrive la domanda o il prompt e si invia. Come mi faccio interrogare da Gemini? Google non indica una frase ufficiale per scegliere la modalità «interrogazione» dentro l’Apprendimento guidato. Si può lasciare che Gemini faccia domande mentre spiega, oppure chiedere esplicitamente «Crea un quiz su…» o «Crea flashcard su…», anche allegando i propri appunti. L’Apprendimento guidato di Gemini è gratuito? Non c’è una conferma ufficiale: le pagine di Google consultate non indicano un prezzo né i limiti d’uso del piano gratuito rispetto a quelli a pagamento. L’unico dato ufficiale riguarda la scuola: nelle versioni Google Workspace for Education l’app Gemini è inclusa senza costi aggiuntivi. Posso condividere quiz e flashcard di Gemini con i compagni? Sì, ma solo con un account personale. Con un Account Google lavorativo o scolastico, Google non permette di condividere quiz, flashcard, test pratici o guide alla preparazione dei test. Il percorso preciso in italiano non è confermato da Google, quindi va cercato nell’interfaccia. Da che età si può usare l’Apprendimento guidato di Gemini? Le fonti di Google non coincidono. Una pagina del Centro assistenza indica almeno 18 anni per creare flashcard e guide di studio, mentre Google Workspace Updates (agosto 2025) dice che Guided Learning è disponibile per utenti di tutte le età. Conviene verificare nella propria app.

Fonte: Guida di App Gemini (Google) – Utilizza gli strumenti di apprendimento, versione Computer · Guida di App Gemini (Google) – Utilizza gli strumenti di apprendimento, versione Android · Guida di App Gemini (Google) – Crea quiz, flashcard e altro, versione Computer · Guida di App Gemini (Google) – Crea quiz, flashcard e altro, versione Android (it-CH) · Google Workspace Updates (blog ufficiale) · Google Italia (blog ufficiale) · Guida di Classroom (Google) · Google Workspace Knowledge – Gemini e NotebookLM per Education · TechCrunch · Punto Informatico · Android Police (via Yahoo Tech) · Lilach Bullock (guida, ottobre 2026)