Uomini e Donne, Tina Cipollari e Alessandra Mussolini litigano in studio per Gemma Galgani

di Redazione ZON

In sintesi. Nella nuova registrazione di Uomini e Donne, Tina Cipollari e Alessandra Mussolini hanno litigato in studio a causa di Gemma Galgani, coinvolgendo la conduttrice Maria De Filippi. Lo riportano le anticipazioni di Isa e Chia riprese da ZON.it il 10 novembre 2026. Nella stessa registrazione Giovanni Grazioso ha lasciato il programma.

I punti chiave Tina Cipollari e Alessandra Mussolini hanno litigato in studio a Uomini e Donne a causa di Gemma Galgani.

Maria De Filippi ha annunciato il ritorno di Mario Lenti nel dating show Uomini e Donne.

Tina Cipollari ha detto di conoscere Gemma Galgani da vent’anni durante lo scontro con Alessandra Mussolini.

Alessandra Mussolini ha lasciato lo studio dopo lo scambio con Maria De Filippi e, al rientro, si è seduta prima tra il pubblico e poi nel parterre maschile.

Giovanni Grazioso ha abbandonato Uomini e Donne nella stessa registrazione, secondo le anticipazioni di Isa e Chia.

Attenzione: spoiler. Nella nuova registrazione di Uomini e Donne, Tina Cipollari e Alessandra Mussolini hanno litigato in studio a causa di Gemma Galgani. Secondo le anticipazioni di Isa e Chia, la discussione è stata accesa e ha coinvolto anche Maria De Filippi.

La stessa registrazione ha avuto un altro colpo di scena: l’abbandono del programma da parte di Giovanni Grazioso.

Perché Tina Cipollari e Alessandra Mussolini hanno iniziato a discutere

Tutto parte dall’annuncio di Maria De Filippi: Mario Lenti torna nel dating show di Uomini e Donne. Tina Cipollari ha subito voluto precisare a Gemma Galgani che Lenti non è certo tornato per lei.

Alessandra Mussolini ha preso le difese di Gemma Galgani. L’intervento non è stato gradito da Tina Cipollari, che l’ha attaccata duramente.

Secondo le anticipazioni di Isa e Chia, Tina Cipollari si è rivolta così ad Alessandra Mussolini, con tono seccato:

«Tu devi stare zitta, ma che ne sai? Io Gemma la conosco da vent’anni! Sono giorni che covo, mi hai stufato, basta!»

Come Maria De Filippi è stata tirata in mezzo allo scontro

Mentre la discussione in studio proseguiva, Alessandra Mussolini ha coinvolto la conduttrice Maria De Filippi. Le ha chiesto come mai non dicesse nulla.

Maria De Filippi ha spiegato che era convinta fosse uno scherzo e che le due si fossero messe d’accordo. Alessandra Mussolini, visibilmente infastidita, ha replicato:

«Non mi va bene che tu non prendi le parti e che stai zitta lì sullo scalino.»

Cosa ha fatto Alessandra Mussolini dopo la lite

Subito dopo lo scambio con la conduttrice, Alessandra Mussolini ha lasciato lo studio e ha continuato a urlare.

Al suo rientro, Alessandra Mussolini si è rifiutata di sedersi accanto a Tina Cipollari. Si è accomodata prima tra il pubblico e poi nel parterre maschile.

Per Gemma Galgani e Tina Cipollari non è una novità ritrovarsi su fronti opposti: nella stessa occasione, per l’ennesima volta, le due opinioniste si sono ritrovate contro proprio a causa della dama.

Domande frequenti Perché Tina Cipollari e Alessandra Mussolini hanno litigato a Uomini e Donne? Dopo l’annuncio di Maria De Filippi sul ritorno di Mario Lenti, Tina Cipollari ha precisato a Gemma Galgani che Lenti non era tornato per lei. Alessandra Mussolini ha preso le difese di Gemma Galgani e Tina Cipollari l’ha attaccata duramente. Cosa ha detto Maria De Filippi ad Alessandra Mussolini durante la lite? Maria De Filippi ha spiegato di essere convinta che fosse uno scherzo e che Tina Cipollari e Alessandra Mussolini si fossero messe d’accordo. Alessandra Mussolini, visibilmente infastidita, ha risposto di non gradire che la conduttrice non prendesse le parti e restasse zitta sullo scalino. Cosa ha fatto Alessandra Mussolini dopo la lite con Tina Cipollari? Alessandra Mussolini ha lasciato lo studio e ha continuato a urlare. Al rientro si è rifiutata di sedersi accanto a Tina Cipollari e si è accomodata prima tra il pubblico e poi nel parterre maschile. Chi ha lasciato Uomini e Donne nella nuova registrazione? Secondo le anticipazioni di Isa e Chia, nella nuova registrazione ha abbandonato il programma Giovanni Grazioso. Nella stessa registrazione è stato annunciato il ritorno di Mario Lenti.

Fonte: IlSipontino.net