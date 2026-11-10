Temptation Island, Giulia Colacchi e Danilo D’Angelo si lasciano e si scambiano frecciatine su Instagram

di Redazione ZON

In sintesi. Giulia Colacchi, ex tentatrice di Temptation Island 2026, ha annunciato in una diretta social la fine della storia con Danilo D’Angelo. Dopo l’annuncio, Giulia Colacchi e Danilo D’Angelo si sono scambiati frecciatine nelle storie Instagram. Poche ore prima dell’annuncio, Francesca Coppola aveva interrotto la frequentazione con Graziano. Lo riporta ZON.it il 10 novembre 2026.

I punti chiave Giulia Colacchi, ex tentatrice di Temptation Island 2026, ha annunciato in una diretta social la fine della storia con Danilo D’Angelo.

Giulia Colacchi e Danilo D’Angelo si sono scambiati frecciatine nelle storie Instagram dopo l’annuncio, con tre messaggi scritti e un estratto della scena di «Aggiungi un posto a tavola».

Francesca Coppola ha annunciato in una diretta social di aver interrotto la frequentazione con Graziano, poche ore prima dell’annuncio di Giulia Colacchi.

Danilo D’Angelo era fidanzato con Francesca Coppola durante Temptation Island e, dopo la loro rottura definitiva davanti a Filippo Bisciglia, ha ripreso a frequentare Giulia Colacchi.

Francesca Coppola aveva ufficializzato la storia con Graziano, migliore amico di Sabrina Soussi, a Verissimo.

Giulia Colacchi, ex tentatrice di Temptation Island 2026, ha annunciato in una diretta social la fine della storia con Danilo D’Angelo. Dopo l’annuncio, i due ex si sono scambiati frecciatine nelle storie Instagram.

Come si sono conosciuti Giulia Colacchi e Danilo D’Angelo a Temptation Island

Nel programma Giulia Colacchi era tentatrice e Danilo D’Angelo era fidanzato con Francesca Coppola. Tra Giulia e Danilo c’è stata sintonia fin da subito, e nel villaggio i due si sono avvicinati sempre di più.

Al falò di confronto finale Danilo D’Angelo e Francesca Coppola hanno deciso di dare una nuova possibilità alla coppia e sono usciti insieme. Dopo poche settimane, davanti a Filippo Bisciglia, hanno dichiarato di essersi lasciati definitivamente.

Dopo quella rottura Danilo D’Angelo ha ripreso a frequentare Giulia Colacchi. Francesca Coppola, invece, si è presa del tempo da sola. Poi a Verissimo ha ufficializzato la storia con Graziano, migliore amico di Sabrina Soussi.

Le frecciatine su Instagram dopo l’addio

Nelle sue storie Instagram Giulia Colacchi ha scritto una frase rivolta all’ormai ex fidanzato:

«Potete scegliere come apparire, ma non potete nascondere a lungo chi siete»

Danilo D’Angelo ha risposto con un messaggio altrettanto diretto:

«Ma spero per te che non esca fuori chi sia tu»

Il botta e risposta è proseguito. Giulia Colacchi ha pubblicato nelle sue storie un estratto della celebre scena di «Aggiungi un posto a tavola», accompagnato da emoji divertite.

Danilo D’Angelo ha replicato con un messaggio allusivo:

«Non eri confusa. Sapevi benissimo cosa facevi, semplicemente pensavi che non l’avrei mai scoperto!»

Il precedente di Francesca Coppola e Graziano

Francesca Coppola, ex fidanzata di Danilo D’Angelo, in una diretta social ha annunciato di aver interrotto la frequentazione con Graziano. Ha spiegato di voler stare da sola, a pochi giorni dall’intervista a Verissimo in cui aveva parlato del loro rapporto.

L’annuncio di Giulia Colacchi sulla fine della storia con Danilo D’Angelo è arrivato poche ore dopo quello di Francesca Coppola.

Nei messaggi pubblici i due ex parlano di apparenza e di verità nascosta: Giulia Colacchi di chi non si può nascondere a lungo, Danilo D’Angelo di cosa sapeva lei e di cosa lui avrebbe scoperto.

Domande frequenti Cosa è successo tra Giulia Colacchi e Danilo D’Angelo? Giulia Colacchi, ex tentatrice di Temptation Island 2026, ha annunciato in una diretta social la fine della storia con Danilo D’Angelo. Dopo l’annuncio, i due ex si sono scambiati frecciatine nelle storie Instagram. Cosa hanno scritto Giulia Colacchi e Danilo D’Angelo su Instagram? Giulia Colacchi ha scritto: «Potete scegliere come apparire, ma non potete nascondere a lungo chi siete». Danilo D’Angelo ha risposto: «Ma spero per te che non esca fuori chi sia tu». Poi ha aggiunto: «Non eri confusa. Sapevi benissimo cosa facevi, semplicemente pensavi che non l’avrei mai scoperto!». Come si sono conosciuti Giulia Colacchi e Danilo D’Angelo a Temptation Island? Nel programma Giulia Colacchi era tentatrice e Danilo D’Angelo era fidanzato con Francesca Coppola. Tra Giulia Colacchi e Danilo D’Angelo c’è stata sintonia fin da subito e nel villaggio si sono avvicinati sempre di più. Francesca Coppola e Graziano stanno ancora insieme? No. Francesca Coppola ha annunciato in una diretta social di aver interrotto la frequentazione con Graziano e di voler stare da sola. Aveva ufficializzato la storia a Verissimo, a pochi giorni da quell’annuncio. Chi è Graziano, il ragazzo di Francesca Coppola? Graziano è il migliore amico di Sabrina Soussi. Francesca Coppola ha ufficializzato la storia con lui a Verissimo, dopo essersi presa del tempo da sola in seguito alla rottura con Danilo D’Angelo.

Fonte: Isa e Chia · Zazoom Social News