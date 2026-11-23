di Redazione ZON

In sintesi. Lo street artist Giulio Rosk sta dipingendo il murale “La sirena di Palermo” sul molo Vulcano del porto di Palermo. Al 22 novembre 2026 l’opera misura 1.110 metri quadrati e la lattina riflessa negli occhi della sirena simboleggia l’inquinamento del mare. L’inaugurazione è prevista a dicembre 2026.

I punti chiave Lo street artist Giulio Rosk sta dipingendo “La sirena di Palermo” sul molo Vulcano del porto di Palermo.

Al 22 novembre 2026 il murale di Giulio Rosk misura 1.110 metri quadrati e l’artista vuole arrivare a 2.000 metri quadrati.

Giulio Rosk intende candidare il murale al Guinness World Record come murale più grande mai realizzato su un bacino di carenaggio.

Sicilship Srl, che gestisce l’area del molo Vulcano, ha commissionato il murale, che ha ricevuto un contributo dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale.

L’inaugurazione del murale è prevista a dicembre 2026.

Lo street artist Giulio Rosk sta dipingendo “La sirena di Palermo” al molo Vulcano del porto di Palermo: una sirena con una lattina di Coca Cola riflessa negli occhi, simbolo dell’inquinamento del mare.

Al 22 novembre 2026 il murale era ancora in fase di realizzazione.

Quanto è grande la sirena e perché Rosk punta al Guinness World Record

Il murale di Giulio Rosk occupa un bacino di carenaggio galleggiante e misura al momento 1.110 metri quadrati.

L’artista vuole proseguire sulla facciata successiva del bacino fino a raggiungere i 2.000 metri quadrati. A quel punto intende candidare l’opera al Guinness World Record come murale più grande mai realizzato su un bacino di carenaggio.

Da quale racconto di Gianni Rodari nasce la sirena

Giulio Rosk spiega che la figura della sirena si immerge nelle acque del porto per poi riemergere. L’immagine trae spunto da un racconto di Gianni Rodari contenuto ne “Il libro degli errori”.

La protagonista del racconto è Marina, una piccola sirena raccolta nelle reti di un pescatore palermitano e accolta nella sua famiglia. Con i suoi racconti Marina restituisce alla città le storie del Mediterraneo: le civiltà che lo hanno attraversato, le rotte dei naviganti, le leggende e i misteri delle profondità marine.

Cosa significa la lattina riflessa negli occhi della sirena

Nella rilettura contemporanea di Giulio Rosk la sirena è una presenza simbolica che emerge dal mare per richiamare l’attenzione sulle sue condizioni e sulla necessità di proteggerlo. La lattina negli occhi rappresenta i rifiuti che ogni giorno finiscono in acqua.

“La mia speranza è che un domani io possa cancellare quella lattina da quegli occhi, quando la città sarà più pulita.” (Giulio Rosk)

Per dipingere il murale Rosk ha usato le vernici delle barche, pensate per resistere alla salsedine. Ha lavorato da una barca piatta, aiutandosi con una gru.

Chi ha commissionato l’opera e quando sarà inaugurata

Il murale è stato commissionato da Sicilship Srl, che gestisce l’area del molo Vulcano dove sorge l’opera. Ha ricevuto un contributo dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale ed è coordinato da Giuseppe Longo.

Il dipinto sarà ultimato nei giorni successivi al 22 novembre 2026. L’inaugurazione è prevista a dicembre 2026.

Domande frequenti Dov’è il murale La sirena di Palermo? Il murale “La sirena di Palermo” si trova sul molo Vulcano del porto di Palermo e occupa un bacino di carenaggio galleggiante. L’area è gestita da Sicilship Srl, che ha commissionato l’opera. Quanto è grande il murale di Giulio Rosk a Palermo? Al 22 novembre 2026 il murale di Giulio Rosk misura 1.110 metri quadrati. L’artista vuole proseguire sulla facciata successiva del bacino di carenaggio fino a raggiungere i 2.000 metri quadrati. Cosa significa la lattina negli occhi della sirena di Palermo? La lattina di Coca Cola riflessa negli occhi della sirena rappresenta i rifiuti che ogni giorno finiscono in acqua ed è un simbolo dell’inquinamento del mare. Giulio Rosk spera di poterla cancellare un giorno, quando la città sarà più pulita. Quando sarà inaugurato il murale della sirena a Palermo? L’inaugurazione del murale di Giulio Rosk è prevista a dicembre 2026. Il dipinto sarà ultimato nei giorni successivi al 22 novembre 2026. Il murale di Rosk a Palermo andrà nel Guinness World Record? Giulio Rosk intende candidare il murale al Guinness World Record come murale più grande mai realizzato su un bacino di carenaggio. Vuole farlo dopo aver raggiunto i 2.000 metri quadrati.

Fonte: ANSA · Blasting News