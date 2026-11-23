di Redazione ZON

In sintesi. Il 23 novembre 1991 Freddie Mercury, cantante dei Queen, annunciò con una dichiarazione alla stampa di avere l’Aids e morì a Londra due giorni dopo, a 45 anni. Il 23 novembre 2026 ricorrono 35 anni dall’annuncio. Da allora le cure sono state rivoluzionate, ma molte persone contraggono ancora l’Aids senza saperlo.

I punti chiave Freddie Mercury, cantante dei Queen, annunciò di avere l’Aids il 23 novembre 1991 con una dichiarazione alla stampa.

Freddie Mercury morì a Londra a 45 anni, due giorni dopo l’annuncio, per una broncopolmonite indotta dall’Aids, secondo il suo agente Roxy Meade.

Il 23 novembre 2026 sono passati 35 anni dall’annuncio di Freddie Mercury.

Freddie Mercury, il cui vero nome era Frederick Bulsara, era nato a Zanzibar il 5 settembre 1946 e fondò i Queen nel 1971.

Le cure per l’Aids hanno avuto una rivoluzione dal 1991, ma molte persone contraggono ancora la malattia senza saperlo.

Il 23 novembre 1991 Freddie Mercury, cantante dei Queen, annunciò con una dichiarazione alla stampa di avere l’Aids. Il 23 novembre 2026 sono passati 35 anni da quel giorno.

Mercury morì a Londra a 45 anni, due giorni dopo l’annuncio. Il suo agente, Roxy Meade, dichiarò che si era spento serenamente nella sua casa di Kensington, per una broncopolmonite indotta dall’Aids.

Perché l’annuncio del 1991 fece il giro del mondo

La dichiarazione di Freddie Mercury fu letta dalla sua addetta stampa e confermava le voci che circolavano da un paio di settimane. Il cantante scrisse: «Pensavo fosse giusto mantenere queste informazioni riservate per proteggere la mia privacy. Ma è giunto ora il momento di fare sapere ai miei amici e ai miei fan sparsi nel mondo la verità».

Da circa due anni Mercury non compariva in pubblico. La sua ultima apparizione risaliva a 18 mesi prima, in occasione di una cerimonia di premiazione. Nella stessa dichiarazione aggiunse che la privacy era sempre stata molto importante per lui e che avrebbe continuato a comportarsi così.

Il giorno prima di morire, secondo il suo agente, Mercury disse: «Spero che tutti si uniscano a me, ai miei medici e a tutti nel mondo nella lotta contro questa terribile malattia».

Chi era Freddie Mercury, il frontman dei Queen

Freddie Mercury, il cui vero nome era Frederick Bulsara, era nato a Zanzibar il 5 settembre 1946. Il 5 settembre 2026 avrebbe compiuto 80 anni.

Mercury fondò i Queen nel 1971 con Brian May, John Deacon e Roger Taylor. Il primo album, intitolato semplicemente «Queen», uscì nel luglio 1973 e fu seguito un anno dopo da «Queen II».

Il successo arrivò con l’album «A Night at the Opera», che conteneva «Bohemian Rhapsody», un brano di sette minuti uscito anche come singolo. Con «We Are the Champions» è tra i titoli che hanno venduto milioni di copie nel mondo. I Queen furono tra i primi gruppi pop e rock a usare con successo i video per lanciare la propria musica. Dal 1986 non facevano più tournée.

I funerali, con cremazione, si sarebbero svolti in forma privata nella settimana della morte, come precisò l’agente.

Come sono cambiate le cure e cosa resta da fare

Nel 1991 l’Aids era una malattia ancora poco conosciuta. Da allora le cure hanno avuto una vera rivoluzione.

Resta però un problema: ancora oggi molte persone contraggono la malattia senza saperlo.

Domande frequenti Quando Freddie Mercury ha annunciato di avere l’Aids? Freddie Mercury annunciò di avere l’Aids il 23 novembre 1991, con una dichiarazione alla stampa letta dalla sua addetta stampa. Il 23 novembre 2026 sono passati 35 anni da quel giorno. Quando è morto Freddie Mercury e di cosa? Freddie Mercury morì a Londra a 45 anni, due giorni dopo l’annuncio della malattia. Secondo il suo agente Roxy Meade si spense serenamente nella sua casa di Kensington, per una broncopolmonite indotta dall’Aids. Dove e quando è nato Freddie Mercury? Freddie Mercury, il cui vero nome era Frederick Bulsara, era nato a Zanzibar il 5 settembre 1946. Il 5 settembre 2026 avrebbe compiuto 80 anni. Quando sono stati fondati i Queen? Freddie Mercury fondò i Queen nel 1971 con Brian May, John Deacon e Roger Taylor. Il primo album, intitolato «Queen», uscì nel luglio 1973. Come sono cambiate le cure per l’Aids dal 1991? Nel 1991 l’Aids era una malattia ancora poco conosciuta, e da allora le cure hanno avuto una vera rivoluzione. Resta però un problema: molte persone contraggono ancora la malattia senza saperlo.