HIV Salerno prevenzione: test gratuiti e iniziative contro l’AIDS

di Redazione ZON

La HIV Salerno prevenzione torna al centro dell’attenzione in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS. Arcigay Salerno “Marcella di Folco” ha presentato un programma di attività dedicato alla sensibilizzazione, alla promozione del test e alla diffusione di informazioni corrette per contrastare stigma e disinformazione. I dati epidemiologici dell’Istituto Superiore di Sanità mostrano un quadro che richiede attenzione immediata.

Secondo l’ultimo aggiornamento del Ministero della Salute, soltanto nel 2024 la Campania ha registrato 198 nuove diagnosi di HIV, posizionandosi al quarto posto nazionale dopo Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna. L’età media delle persone che scoprono l’infezione è di 37 anni, segno che la fascia giovanile continua a sottovalutare i rischi legati alle infezioni sessualmente trasmesse. I dati ufficiali sono consultabili sul portale del Ministero della Salute.

Diagnosi precoce e abbattimento dello stigma

Per Arcigay Salerno è fondamentale promuovere cultura, consapevolezza e strumenti di tutela. Il presidente Emanuele Avagliano sottolinea come, nel 2025, vivere con HIV significhi condurre una vita piena grazie alle terapie disponibili. Ciò che resta decisivo è la diagnosi tempestiva, spesso ostacolata da paure, pregiudizi e scarsa informazione.

Lo ribadisce anche il professore Edoardo Palescandolo, referente salute dell’associazione: il test HIV è anonimo, rapido e gratuito. Rivolgersi ai servizi sanitari è un atto di responsabilità personale e collettiva. Parlare di salute sessuale senza tabù significa proteggere se stessi, il partner e la comunità.

Gli appuntamenti sul territorio: test, infopoint e incontri pubblici

La campagna HIV Salerno prevenzione prevede tre iniziative nel territorio cittadino:

30 novembre 2025 – Salerno, Piazza Vittorio Veneto (10:00–14:00)

Infopoint dedicato alla prevenzione, con distribuzione di preservativi e materiale informativo. Presenti operatori Arcigay e personale del Centro Giusy/ASL Salerno per orientamento sui servizi e sul test HIV. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Salerno e dall’Assessorato alle Pari Opportunità.

Infopoint dedicato alla prevenzione, con distribuzione di preservativi e materiale informativo. Presenti operatori Arcigay e personale del Centro Giusy/ASL Salerno per orientamento sui servizi e sul test HIV. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Salerno e dall’Assessorato alle Pari Opportunità. 1° dicembre 2025 – World AIDS Day, Aula Scozia AOU “Ruggi”

Partecipazione al convegno scientifico “Where Are We Now?”, con un intervento del delegato alla salute Edoardo Palescandolo. Nel panel anche LILA e ANLAIDS.

Partecipazione al convegno scientifico “Where Are We Now?”, con un intervento del delegato alla salute Edoardo Palescandolo. Nel panel anche LILA e ANLAIDS. 5 dicembre 2025 – Aperitivo iVenerdìFriendly by #diverCity

Presso in.Piazza Aperichic Bar a Pastena: punto informativo, distribuzione di contraccettivi e devoluzione di parte dell’incasso alle attività associative.

Arcigay Salerno invita media, radio e tv a sostenere la divulgazione di queste informazioni: parlare di HIV significa salvare vite, facilitare l’accesso ai servizi e ridurre il peso dello stigma che ancora circonda l’infezione.



