Protocollo d’Intesa Baronissi: rinnovata la collaborazione tra scuole e Protezione Civile

di Pasquale Corvino

Il Protocollo d’Intesa Baronissi per il triennio 2025/2028 è stato ufficialmente rinnovato tra il Comune, le Direzioni Didattiche Statali Autonomia 81 e Autonomia 82 e il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile. Un accordo che consolida una collaborazione ormai storica, fondamentalmente orientata alla crescita educativa, civica e sociale delle nuove generazioni. Il rinnovo è stato sottoscritto alla presenza della Sindaca Anna Petta e delle dirigenti scolastiche Paola Rosapepe e Nunzia Moschella. Per conoscere il funzionamento dei protocolli educativi nazionali è possibile consultare il portale del Ministero dell’Istruzione.

Il progetto si sviluppa con l’obiettivo di avvicinare i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie alle tematiche della prevenzione, della sicurezza, della tutela ambientale e al ruolo centrale del volontariato nella gestione delle emergenze. L’intesa garantirà un percorso didattico strutturato e continuativo, integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, valido fino al 2028.

Attività formative, esercitazioni e laboratori per gli alunni

Il Protocollo d’Intesa Baronissi prevede un programma ricco di iniziative: laboratori tematici, incontri educativi, momenti di sensibilizzazione, attività pratiche e dimostrazioni operative curate dai volontari della Protezione Civile. I bambini potranno conoscere da vicino mezzi, attrezzature e procedure utilizzate in caso di emergenza, sviluppando consapevolezza e prontezza nei comportamenti corretti da adottare.

Accanto alla parte formativa, sono previste esercitazioni simulate, percorsi sulla gestione dei rischi, attività all’aperto finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e progetti di cittadinanza attiva. Le scuole integreranno tali attività nelle programmazioni educative, coordinando i percorsi con il supporto dei docenti e del personale volontario, che offrirà la propria competenza in maniera totalmente gratuita.

Le dichiarazioni della Sindaca e degli Assessori

La Sindaca Anna Petta ha sottolineato come il Protocollo d’Intesa Baronissi rappresenti “un investimento concreto nella crescita civica dei ragazzi, perché unisce il valore educativo delle scuole alla professionalità della Protezione Civile, mostrando ai bambini cosa significa prendersi cura della propria comunità”.

L’Assessore alla Protezione Civile Alfonso Farina ha evidenziato l’importanza della presenza dei volontari accanto agli studenti: “Condividiamo con i più piccoli esperienza, passione e preparazione. Le attività previste aiutano a capire cosa significa essere parte di una comunità resiliente”.

L’Assessore all’Istruzione Giuseppe Giordano ha rimarcato il valore educativo del progetto: “È un percorso che unisce sicurezza, autonomia, responsabilità e sensibilità ambientale. Un vero investimento sul futuro della città”.

Con la firma del nuovo accordo, valido fino alla conclusione del PTOF 2025/2028, Baronissi conferma la propria visione educativa centrata sulla formazione integrata e sulla collaborazione costante tra istituzioni, scuola e volontariato. Per ulteriori informazioni sulle attività di Protezione Civile, è disponibile il portale ufficiale della Protezione Civile Nazionale.



