Visite urologiche gratuite Fisciano con “La Solidarietà”

di Pasquale Corvino

Prosegue l’impegno per la salute del territorio con una nuova iniziativa dedicata alla prevenzione: domenica 30 novembre 2025, dalle ore 9:00 alle 12:00, l’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano organizza una giornata di visite urologiche gratuite Fisciano presso la sede di Piazza della Solidarietà, nella frazione Lancusi. Le consulenze saranno curate dal dottor Gaetano Sessa, specialista in urologia e da anni attivo nel campo della prevenzione maschile.

L’iniziativa è rivolta a cittadini di ogni età che desiderano effettuare uno screening completo per la diagnosi precoce di cancro alla prostata, varicocele e altre patologie dell’apparato urogenitale. Gli organizzatori consigliano di portare con sé eventuali esami precedenti e il dosaggio del PSA, utile per un quadro clinico più accurato. Per informazioni generali sulle linee guida urologiche, è possibile consultare il portale della Associazione Urologi Italiani.

La prevenzione come gesto di responsabilità: l’appello dell’associazione

La giornata dedicata alle visite urologiche gratuite Fisciano nasce dalla volontà di sensibilizzare la popolazione maschile sull’importanza dei controlli periodici. “Prendersi cura della propria salute è un gesto d’amore verso se stessi e i propri cari – sottolineano i volontari de ‘La Solidarietà’ –. Una visita urologica preventiva permette di individuare tempestivamente eventuali segnali di cancro alla prostata o varicocele, aumentando le possibilità di un trattamento efficace e tempestivo”.

La prevenzione, spiegano dall’associazione, consente di vivere con maggiore serenità, riduce il rischio di complicanze e migliora la qualità della vita. I volontari invitano i cittadini a non attendere la comparsa dei sintomi, ma a effettuare controlli regolari e affidarsi a professionisti qualificati.

Un ringraziamento al dottor Sessa e ai volontari de “La Solidarietà”

I membri del sodalizio hanno espresso gratitudine verso il dottor Gaetano Sessa per la disponibilità a eseguire gratuitamente lo screening e verso tutti i volontari che supporteranno la gestione della giornata. La collaborazione tra professionisti sanitari e realtà del volontariato rappresenta un elemento fondamentale per promuovere iniziative di prevenzione accessibili alla popolazione.

Le visite urologiche gratuite Fisciano vengono realizzate nell’ambito dell’impegno costante dell’associazione verso la tutela della salute pubblica e la diffusione di buone pratiche di prevenzione sanitaria. Per informazioni sui servizi sociali e sanitari del territorio, si può consultare anche il sito istituzionale del Comune di Fisciano.

Per partecipare è possibile prenotarsi telefonando allo 089.958080, scrivendo a [email protected] o inquadrando il QR Code presente sulla locandina diffusa dall’associazione.



