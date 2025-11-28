Estrazione Million Day delle ore 13:00: i numeri vincenti di oggi, 28 Novembre

di Redazione ZON

La redazione di Zon.it rinnova anche oggi il consueto appuntamento con il Million Day, uno dei giochi più seguiti in Italia. Su questa pagina sono disponibili in tempo reale i numeri vincenti dell’estrazione delle ore 13:00.

Million Day – Numeri vincenti

Combinazione vincente Million Day 25 Novembre 2025 1 16 28 36 47

Come si gioca al Million Day

Il Million Day permette ogni giorno di tentare la fortuna scegliendo una combinazione di cinque numeri compresi tra 1 e 55. L’obiettivo è indovinare tutti e cinque i numeri estratti, vincendo così fino a un milione di euro.

È possibile giocare sia in ricevitoria sia online tramite schedina digitale. La stessa combinazione può essere proposta per più estrazioni consecutive, fino a un massimo di 20 volte. Il costo di una singola giocata è pari a 1 euro.

Numeri ritardatari e frequenti

Dalle estrazioni precedenti emerge che il numero 31 resta al vertice dei numeri ritardatari, con 47 assenze. Seguono i numeri 21 e 22, entrambi fermi a 42 assenze.

Tra i numeri più frequenti continua a distinguersi il 9, presente per 44 estrazioni.

Analisi dell’estrazione di oggi

La combinazione odierna presenta una distribuzione equilibrata: un numero basso (1), due numeri della fascia centrale (16 e 28) e due numeri alti (38 e 47). Da segnalare il ritorno del 1, spesso associato alle estrazioni di inizio mese. Il numero 47 rientra invece tra quelli osservati con particolare frequenza nelle ultime settimane.

Continua a seguire questa pagina per i successivi aggiornamenti sulle estrazioni Million Day.