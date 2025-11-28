Oroscopo Paolo Fox oggi 28 novembre 2025: previsioni per tutti i segni

Ariete Giornata energica e positiva. Le stelle favoriscono nuove iniziative, ma attenzione all’impulsività che potrebbe compromettere le opportunità. Maggio si preannuncia ricco di proposte interessanti.

Toro Il Sole nel segno vi dà una marcia in più. È un bel cielo, e siete stati bravi nel difendere le vostre proprietà. Ultimamente in amore qualcuno ha cercato di attentare alla vostra storia, oppure voi stessi avevate dei dubbi, che sono venuti fuori soprattutto a marzo. Adesso tutto è molto chiaro, pensate e riflettete su quello che vi fa stare bene.

Gemelli Giove sta per tornare favorevole. Potresti essere riluttante a esprimere la tua opinione in un contesto di gruppo. Potresti temere che le tue idee vengano respinte o che dirai la cosa sbagliata. Prendi la temperatura della stanza e ascolta ciò che gli altri hanno da dire mentre ti fai coraggio. Il tuo contributo è essenziale e le persone hanno bisogno di sentire i tuoi pensieri.

Cancro Una maggiore visibilità può significare maggiore vulnerabilità. È il rischio che corri quando condividi i tuoi doni con il mondo. Non lasciare che un po’ di controllo ti impedisca di usare la tua voce. Devi metterti in gioco e condividere le tue idee se vuoi che gli altri vedano cosa sai fare.

Leone Potresti sentirti ansioso per la tua istruzione o esperienza. L’insicurezza può rendere difficile reggere il confronto con una persona esperta. Potresti soffrire della sindrome dell’impostore. Probabilmente sei molto più sveglio di quanto pensi. Valuta onestamente le tue capacità.

Vergine Probabilmente avrai notato gli sguardi ammirati che hai ricevuto. La tua passione è alle stelle e potresti trascorrere questa serata con una persona speciale. Esaudisci le tue fantasie romantiche.

Bilancia Indulgere in una narrazione negativa sulle relazioni può essere debilitante. Potresti ritrovarti a contemplare gli scenari peggiori. Qualunque cosa su cui concentri la tua attenzione cresce, quindi perché soffermarti sul negativo?

Scorpione La Luna favorevole rappresenterà un buon viatico per affrontare la settimana e per riprendervi da una fase un po’ nervosa causata da qualche opposizione planetaria. Nel weekend si sono verificate anche alcune tensioni in famiglia che hanno generato tristezza e malinconia, tuttavia le stelle vi invitano ad andare oltre e a guardare al futuro con occhi nuovi.

Sagittario Periodo di rilancio e rinnovate ambizioni. La tua resilienza ti aiuterà a superare le difficoltà recenti e a guardare al futuro con ottimismo. Giornata energica e positiva. Le stelle favoriscono nuove iniziative, ma attenzione all’impulsività che potrebbe compromettere le opportunità. Maggio si preannuncia ricco di proposte interessanti.

Capricorno La Luna in opposizione potrebbe causare stanchezza, ma non ostacolerà i tuoi progetti. Ascolta il tuo corpo e concediti momenti di riposo. In amore, chi è in una relazione stabile può rafforzare il legame.

Acquario Giornata positiva con nuove speranze, soprattutto in ambito relazionale. Dal 12 maggio le idee saranno più chiare, favorendo accordi e decisioni importanti.