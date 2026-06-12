Baronissi, al via il campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”

di Marisa Fava

Una settimana tra formazione, esercitazioni pratiche e attività educative per avvicinare i più giovani al mondo della Protezione Civile e alla cultura della prevenzione.

Il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile (N.C.V.P.C.) di Baronissi aderisce alla quindicesima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la Protezione Civile”, promuovendo un campo scuola dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni.

L’iniziativa si svolgerà dal 22 al 27 giugno 2026 presso la sede del Nucleo Comunale di Protezione Civile di Baronissi, in via Bixio 16/A, e offrirà ai partecipanti un percorso formativo coinvolgente e stimolante, articolato tra attività teoriche, esercitazioni pratiche e momenti di socializzazione.

Conoscere i rischi per imparare a prevenirli

Durante il campo scuola, i giovani partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino il sistema nazionale di Protezione Civile e approfondire le principali tipologie di rischio presenti sul territorio.

Particolare attenzione sarà dedicata al rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, ambientale e al rischio incendi, con attività pensate per trasmettere ai ragazzi comportamenti corretti e consapevoli da adottare in caso di emergenza.

L’obiettivo è promuovere una cultura della prevenzione e della cittadinanza attiva, aiutando le nuove generazioni a sviluppare senso di responsabilità verso sé stessi, l’ambiente e la comunità.

Un’esperienza educativa e formativa

Il progetto nazionale “Anch’io sono la Protezione Civile” rappresenta da anni uno strumento importante per sensibilizzare i più giovani sui temi della sicurezza e della tutela del territorio.

Attraverso attività pratiche, simulazioni, incontri e momenti ludico-ricreativi, i ragazzi potranno vivere un’esperienza educativa unica, a stretto contatto con i volontari che ogni giorno operano al servizio della collettività.

Le iscrizioni sono aperte. Il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile invita tutti i ragazzi interessati a partecipare a questa settimana speciale dedicata alla scoperta del mondo della Protezione Civile e dei valori della solidarietà e della prevenzione.