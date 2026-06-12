Pellezzano, a Coperchia il “Tiro al Caciocavallo” e la gara alla sagoma fissa del cinghiale

di Marisa Fava

Tradizione, sport e memoria si incontrano domenica 21 giugno 2026 a Coperchia di Pellezzano in occasione della manifestazione “Tiro al Caciocavallo” e della Gara alla Sagoma Fissa del Cinghiale.

L’evento, patrocinato dal Comune di Pellezzano, è organizzato dall’Associazione “San Nicola” di Coperchia in collaborazione con la Federazione Italiana della Caccia – Sezione di Salerno e rientra nel programma dei festeggiamenti dedicati a San Nicola.

L’appuntamento è fissato presso la Cava di Pietra in via Crovito, a Coperchia di Pellezzano, dove dalle ore 9:00 alle ore 19:00 si svolgeranno le gare e le attività previste dalla manifestazione.

Un evento dedicato alla memoria di Lorenzo Napoli

L’edizione 2026 sarà dedicata alla memoria di Lorenzo Napoli, ricordato da amici e appassionati come cacciatore esperto, campione di tiro e figura molto stimata all’interno della comunità.

La manifestazione rappresenta un momento di incontro tra tradizione, passione sportiva e spirito di aggregazione, valorizzando una disciplina che affonda le proprie radici nella cultura e nelle tradizioni del territorio.

Sport, tradizione e convivialità

Nel corso della giornata, i partecipanti potranno cimentarsi nella tradizionale prova del “Tiro al Caciocavallo” e nella gara alla sagoma fissa del cinghiale, mentre il pubblico avrà la possibilità di assistere alle competizioni e trascorrere una giornata all’insegna della convivialità.

L’iniziativa è aperta agli appassionati del settore e a tutti coloro che desiderano partecipare a un evento che unisce memoria, sport e tradizione popolare nel cuore della Valle dell’Irno.