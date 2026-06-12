Salerno, presentazione del libro di poesie “Volver” di Daniela Carinci

di Marisa Fava

Sabato 13 giugno, alle ore 17:30, presso la Casa del Volontario di Salerno, l’associazione Memoria in Movimento presenterà “Volver”, la nuova raccolta poetica di Daniela Carinci.

L’appuntamento si terrà presso la Casa del Volontario in via Filippo Patella 2/6 a Salerno ed è promosso dall’associazione Memoria in Movimento, realtà nata con l’obiettivo di custodire e valorizzare il patrimonio politico, culturale e sociale del territorio, offrendo occasioni di riflessione sul passato e sulle sfide del presente.

L’incontro sarà condotto dalla professoressa Luciana Desiderio e sarà arricchito dalla lettura di alcuni testi poetici a cura di Damiano Camarda. Prevista inoltre la partecipazione musicale di Francesco Ciriaco alla chitarra e Mariateresa Franza alla voce.

“Volver”, il ritorno come presenza

Dopo la pubblicazione della prima silloge Capire è sentire (La Gru, 2025), Daniela Carinci torna in libreria con Volver, una raccolta articolata in tre sezioni: Radici, Presenza e Sentieri di ritorno.

Nella sezione Radici, l’autrice esplora emozioni, esperienze e relazioni legate alle figure affettive fondamentali e al corpo, considerato elemento originario e imprescindibile dell’esistenza.

Presenza approfondisce invece il rapporto tra il tornare e il restare, evidenziando come memoria e sentimento possano rendere nuovamente presenti luoghi, immagini e persone. In questa prospettiva il ritorno non coincide con la nostalgia, ma con una dimensione viva e concreta dell’esperienza.

La terza parte, Sentieri di ritorno, si concentra sulle sfumature emotive dei percorsi esistenziali, richiamando la riflessione di Friedrich Nietzsche sulla “felicità del circolo”, intesa come possibilità di ritrovare le proprie origini e il proprio destino.

Chi è Daniela Carinci

Nata a Salerno nel 1977, Daniela Carinci si è laureata con lode in Filosofia presso l’Università degli Studi di Salerno. Ha successivamente conseguito il Diploma di Specializzazione in Scienze della Cultura presso la Scuola Internazionale Alti Studi Scienze della Cultura della Fondazione San Carlo di Modena.

Nel 2008 ha ottenuto il Dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Cassino con una tesi dedicata al pensiero di Aby Warburg. Nel corso degli anni ha pubblicato articoli e saggi di carattere filosofico su riviste specialistiche e opere collettanee.

Diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno, attualmente insegna Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico “Nicola Sensale” di Nocera Inferiore.

Accanto all’attività accademica e didattica, coltiva da sempre l’interesse per la poesia, la musica e le arti. Dopo l’esordio poetico con Capire è sentire, pubblicato nel 2025, presenta oggi la sua seconda raccolta, Volver, edita da La Gru nel 2026.