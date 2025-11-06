6 Novembre 2025 - 12:13
Università degli Studi di Salerno, insediamento del Magnifico Rettore Virgilio D’Antonio
La Cerimonia avverrà alla presenza del Ministro dell'Università e della Ricerca Sen. Anna Maria Bernini
Venerdì 7 novembre, alle ore 11.30, presso l’Aula Magna di Ateneo “V.Buonocore” al Campus di Fisciano, si terrà la Cerimonia di insediamento del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, prof. Virgilio D’Antonio, per il mandato 2025-2031.
